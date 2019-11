Resultado do jogo amistoso Liverpool x Borussia Dortmund

Encerramos por aqui nossa transmissão. No último amistoso pré-temporada para as equipes, o Liverpool massacrou o Borussia Dortmund pelo placar de 4 a 0 em Anfield. Os times agora se preparam para as partidas oficiais na temporada 2014/15. Obrigado a todos, tenham um bom domingo! (Foto: Divulgação/Liverpool)

10:07 Os Reds se preparam para o início da Premier League, no próximo domingo (17), contra o Southampton, em Anfield.

10:06 O Borussia Dortmund agora tem compromisso contra o Bayern de Munique na próxima quarta-feira (13), pela Supercopa da Alemanha.

10:04 O Liverpool dominou desde o início da partida, com um poder ofensivo muito grande e a imensa vontade de fazer gols, como na temporada passada. Os Reds não tiveram piedade e golearam os aurinegros por 4 a 0.

ACABA A PARTIDA EM ANFIELD, LIVERPOOL 4X0 BORUSSIA DORTMUND!!

90' Liverpool cadencia a partida nesses minutos finais.

85' Em sua estreia, Manquillo saiu muito aplaudido de campo.

84' Brendan Rodgers faz mais uma alteração. Entra: Kelly. Sai: Manquillo.

80' Mais duas substituições no Dortmund. Entram: Sarr e Knystock. Saem: Schmelze e Sokratis.

78' Substituição no Liverpool. Sai: Henderson. Entra: Allen.

76' Substituição no Borussia Dortmund. Sai: Jojic. Entra: Amini.

76' Daneil Sturridge também é muito ovacionado pela torcida.

75' Substituição no Liverpool. Entra: Lambert. Sai: Sturridge.

74' Immobile arrisca o chute de fora da área e bola é desviada.

72' Coutinho é aplaudido de pé pelos torcedores.

71' Substituição no Liverpool. Entra: Jordon Ibe. Sai: Coutinho.

70' Substituição no Dortmund. Entra: Bandowski. Sai: Aubameyang.

65' O time da casa consegue envolver o Dortmund completamente, deixando os adversários sem espaço.

63' Alteração no Dortmund. Entra: Ji Dong Won. Sai: Mkhitaryan.

61' Alteração no Liverpool. Entra: José Enrique. Sai: Glen Johnson.

61' Coutinho fez uma grande jogada e a bola passou muito perto do gol, Sturridge conseguiu evitar a saída da bola e cruzou para Jordan Henderson marcar o quarto gol dos Reds na partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE HENDERSON!!!

58' Substituição no Borussia Dortmund. Entra: Grosskreutz. Sai: Piszczek.

56' Liverpool chegou novamente ao ataque, Johnson arriscou o chute de perna direita e acertou Piszczek.

FOTO: Time do Liverpool comemora o gol de Lovren. (Foto: Divulgação/Liverpool)

51' Novamente o Liverpool consegue roubar e arma um belo contra-ataque com Coutinho e Sterling.

49' O brasileiro recebeu um belo cruzamento de Sterling e mandou a bola para o fundo das redes.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COUTINHO!!!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM ANFIELD!!!

09:17 No Dortmund, entram: Bender, Hofmann, Immobile.

09:15 Substituição no Liverpool. Entra: Lucas Leiva. Sai: Emre Can.

09:10 Sturridge comemora o primeiro gol da partida. (Foto: Divulgação/Liverpool)

09:05 No primeiro tempo, o Liverpool teve amplo domínio da partida. O clube inglês continuou mostrando um forte poder ofensivo e conseguiu fazer dois gols na primeira etapa. O Borussia Dortmund mostrou falta de entrosamento em seu meio-campo e perdia várias bolas, dando muitos espaços aos Reds.

Fim do primeiro tempo!!! Liverpool vai vecendo a partida por 2 a 0.

44' LANGERAK!!! Gerrard cobra falta com muita precisão e o goleiro consegue fazer uma defesa incrível!!

42' A equipe aurinegra não consegue levar perigo ao Liverpool.

37' Ramos tenta finalização de fora da área e bola sai sem direção.

33' Piszczek sente dores no gramado e é atendido pelos médicos.

29' Mkhitaryan recebe cruzamento e tenta a finalização, Manquillo chega para travar o ataque adversário.

28' O time alemão ganha na posse de bola, com 51% do tempo.

23' Borussia Dortmund tem dificuldades na partida, o time perde várias jogadas no meio-campo.

20' Pressão total do Liverpool!!! Em mais uma boa chegada de Sterling, Reds levam muito perigo!!!

16' Dortmund tenta diminuir a vantagem, em uma arrancada de Mikhitaryan, Johnson chegou para desarmar o jogador.

13' Em cobrança de escanteio, Gerrard colocou a bola com perfeição na cabeça de Lovren e o zagueiro marcou. Essa é a estreia de Lovren pelo Liverpool.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DEJAN LOVREN!!!

10' Sturridge recebeu um belo passe de calcanhar de Coutinho e ficou livre de marcação, com trannqulidade para mandar a bola para o fundo das redes.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE STURRIDGE!!!

7' Liverpool pressiona muito a saída de bola do Borussia Dortmund.

3' QUASE!!! Coutinho fez uma grande jogada e lançou para Sterling, o jogador finalizou em cima do goleiro Langerak.

1' Manquillo faz boa jogada pela direita e cruza a bola para Daniel Sturridge, que não consegue dominar.

Começa a partida em Anfield!!

08:13 A partida irá se iniciar nos próximos minutos.

08:01 Javier Manquillo, a mais recente contratação do Liverpool, utilizará a camisa 19 nesta temporada.

08:00 Já o time alemão vem com Bonmann, Subotic, Grosskreutz, Sarr, Knystock, Bandowski, Bender, Amini, Ji, Hofmann e Immobile no banco de reservas.

07:59 Na banco, o treinador Brendan Rodgers tem: Jones, Kelly, Touré, Sakho, Coates, Enrique, Lucas, Allen, Suso, Ibe e Lambert.

07:58 Liverpool também já está escalado para a partida: Mignolet, Manquillo, Skrtel, Lovren e Johnson; Gerrard, Can, Henderson, Sterling, e Coutinho; Sturridge.

07:56 Borussia Dortmund com a escalação confirmada para a partida: Langerak, Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer, Kehl, Kirch, Mkhitaryan, Aubameyang, Jojic e Ramos.

06:43 A partida será disputada no Anfield Road, um dos palcos do futebol inglês. O estádio tem a capacida para mais de 45 mil torcedores, e as torcidas prometem fazer uma grande festa. Um dos momentos mais aguardados é o canto do "You'll Never Walk Alone", o canto é utlizado pelas duas torcidas e promete ser um momento emocionante. (Foto: Divulgação/Premier League)

FIQUE DE OLHO: Emre Can, meio-campista do Liverpool. Com apenas 20 anos, Emre Can interessou ao Liverpool e foi contratado pelo clube inglês. Na pré-temporada o jogador realizou boas apresentações e mostrou grande força física, agradando vários torcedores do clube. Can luta pela titularidade nos Reds, e essa partida poderá servir como um grande teste para Brendan Rodgers. (Foto: Divulgação/Liverpool)

FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile, atacante do Borussia Dortmund. Artilheiro da Série A na última temporada, Immobile despertou interesse nos grandes clubes e acabou sendo contratado pelo Dortmund. O jovem de apenas 24 anos é o principal nome para substituir Robert Lewandowski, e o atacante italiano mostra potencial para cumprir essa tarefa com êxito. (Foto: Divulgação/Bundesliga)

06:40 O Dortmund ainda conta com o retorno de Marco Reus e Ílkay Gündogan, os jogadores participaram normalmente dos treinos nessa semana e poderão entrar em campo nesta partida.

06:37 Subotic revela que jogar em Anfield será um sonho realizado: “Eu normalmente não costumo lembrar meus sonhos. Mas certamente eu sonhei estar jogando no Anfield Road; que é parte de uma rica cultura do futebol, e eu ouvi que, como em Dortmund, os torcedores são um tanto especiais. Você normalmente não costuma achar um estádio que chegue perto ao Signal Iduna Park em questão de atmosfera.”

06:35 Emre Can acredita que o jogo não pode ser comparado com uma partida oficial: “Estou convencido de que o Dortmund tem jogadores muito fortes individualmente. Mas eles funcionam bem melhor juntos como um time. Não podemos comparar o jogo de domingo com um jogo de Champions League nessa temporada, por que se trata de apenas um amistoso”.

06:32 O atacante Rickie Lambert acredita que a partida contra o Dortmund será um grande teste: “Eu aprendi que a semana antes do início da temporada, e o último jogo de pré-temporada, é quando você tem alguma noção do quanto o time está preparado. Os outros jogos são sobre treinar intensamente para adquirir forma física, então a impressão pode não ser tão boa como se quer que seja. Mas o último jogo da pré-temporada é sobre estar pronto para tudo.”

06:31 Sahin retornará à Anfield após uma breve passagem pelo Liverpool. O jogador atuou pelos Reds na temporada 2012-13, emprestado pelo Real Madrid. Porém não se firmou na equipe e após seis meses foi para o Borussia Dortmund por empréstimo.

06:30 Para a próxima temporada, o Dortmund também reforçou sua equipe: Adrián Ramos, Ji Dong-Won, Ciro Immobile, Matthias Ginter. Além disso, o clube alemão acertou a compra do volante Nuri Sahin em definitivo. (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

06:28 O Liverpool aproveitou a venda de Luis Suárez e reforçou seu elenco para a próxima temporada, o time anunciou sete contratações: Rickie Lambert, Adam Lallana, Lazar Markovic, Emre Can, Dejan Lovren, Divock Origi e Javier Manquillo. Origi que foi um dos grandes destaques na Copa do Mundo foi emprestado ao Lille por uma temporada. Brendan Rodgers ainda não poderá contar com Adam Lallana para o início da temporada, o jogador está afastado por uma lesão. (Foto: Divulgação/Liverpool)

06:25 O Borussia Dortmund precisará superar a ausência de Robert Lewandowski. O atacante polônes fez história na equipe aurinegra e se mudou para o Bayern de Munique, um dos maiores rivais de seu ex-clube. Lewandowski marcou 103 gols em 188 partidas pelo Borussia, o atacante é considerado um dos melhores da atualidade e era uma peça fundamental no time.

06:24 As equipes terão o grande desafio de a falta dos artilheiros na próxima temporada. Os Reds perderam Luis Suárez, principal jogador da equipes nos últimos anos. Suárez fez história na Premier League na última edição, o jogador foi eleito o melhor da competição e entrou para o rol dos maiores artilheiros, o jogador marcou 31 gols e empatou com Alan Shearer e Cristiano Ronaldo.

06:22 A temporada para o Borussia Dortmund começa com um grande desafio na próxima quarta-feira (13), o time enfrentará o Bayern de Munique, pela DFL-Supercup. Essa partida será uma grande testa para Jürgen Klopp.

06:20 O Liverpool foi derrotado pelo Manchester United na última segunda-feira (04) pelo placar de 3 a 1. O jogo era válido pela final da International Champions Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos. No próximo domingo (17), o Liverpool faz sua estreia na Premier League contra o Southampton.

06:17 As equipes se preparam para a próxima temporada, que se iniciará semana que vem. O Liverpool espera superar a derrota sofrida para o Manchester United na última segunda-feira (04), enquanto o Borussia Dortmund quer se manter invicto na pré-temporada.

06:15 Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o amistoso internacional entre Liverpool x Borussia Dortmund. A partida começará as 8h15, em Anfield Road - Liverpool.