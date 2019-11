Mario Suárez se recupera de traumatismo sofrido em amistoso contra o Wolfsburg

O volante espanhol Mario Suárez, de 27 anos, jogador do Atlético de Madrid teve alta nesta segunda-feira do hospital para onde foi levado após um choque com o lateral-esquerdo Cristian Ansaldi, na vitória do Atléti contra o Wolfsburg, no amistoso realizado na Alemanha.

O choque aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, após cobrança de tiro de meta em direção a Olic, Ansaldi correu para subir e disputar a bola, porém acabou acertando Mario, o jogador caiu no chão já sem consciência e foi atendido ainda no vestiário do estádio, sendo levado logo após a um hospital para realizar exames mais profundos.

Logo após, foi constatado que o jogador havia tido um traumatismo cranioencefálico de grau leve, ou seja, não se passou de um susto. Em declaração ao twitter oficial do clube, o volante declarou: "Estou muito melhor, foi um susto. Obrigado pelas mensagens de apoio!"

O jogador está em sua segunda passagem pelo clube madrilenho que o revelou, Super Mário, como é conhecido, foi de fundamental importância, na campanha do ano passado, na qual o clube se sagrou campeão da La Liga, além do Atléti o jogador já atuou pelo Valladolid, pelo Celta de Vigo e pelo Mallorca.