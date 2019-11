Paris Saint-Germain e Monaco decepcionam na primeira rodada da Ligue 1 2014/15

Chegou ao fim a primeira das 38 rodadas da Ligue 1 da temporada 2014/15. A rodada de estreia teve inicio na sexta-feira (8), se estendendo até este domingo (10). Foram nove partidas com vencedores e apenas três empates, sendo um deles sem gols.

Os líderes da época passada decepcionaram: o PSG apenas empatou com o Reims e o Monaco foi derrotado pelo Lorient em casa. As equipes que vieram da Ligue 2 tiveram resultados diversos. O Caen venceu, o campeão da segundona Metz apenas empatou e o Lens perdeu. Confira o resumo de cada partida da rodada:

Stade de Reims 2 x 2 Paris Saint-Germain

Na abertura da Ligue 1, o Stade de Reims recebeu o Paris Saint Germain na sexta-feira (8). Embora o PSG tenha dominado a partida, o resultado foi 2 a 2. Zlatan Ibrahimovic foi o grande nome da partida: o camisa 10 marcou dois gols e perdeu um pênalti. O time da capital começa a competição em 9º lugar; o Reims vem logo abaixo.

Os visitantes tiveram 20 minutos avassaladores, onde poderiam ter feito quatro gols. Aos seis, Pastore fez boa jogada e tocou para Ibrahimovic, que tocou por baixo do goleiro. Ibra poderia ter ampliado a vantagem em três lances seguidos: no primeiro, Lucas foi fominha; no segundo, o sueco mandou na trave. Já o último foi em cobrança de pênalti, onde Placide defendeu o chute.

O Reims virou o jogo: Oniangué aproveitou falha defensiva após cobrança de falta para empatar e Devaux tocou na saída de Sirugu, deixando os donos da casa em vantagem. O gol de empate do PSG saiu no segundo tempo: Ibrahimovic foi ao fundo e cruzou, o goleiro se atrapalhou e a bola entrou. Nos minutos seguintes, o time da capital pressionou, porém não conseguiu o tento da vitória.

Bastia 3 x 3 Olympique de Marseille

Iniciando as partidas de sábado (9), o Olympique de Marseille empatou em 3 a 3 com o Bastia, no Armand Césari. O jogo marcou as estreias de Claude Makélélé e Marcelo Bielsa como técnicos dos times. Os bleus estão em 7º e os Phocéens em 8º.

O time da casa abriu o placar com Maboulou, em um chutão de fora da área. Não deu muito tempo para a comemoração, pois Gignac empatou de cabeça pouco depois. A virada veio com gol contra de Romaric.

No segundo tempo, Gignac ampliou a vantagem de pênalti. A reação do Bastia começou as 21 minutos, quando Tallo cobrou penalidade com categoria. O empate veio com Maboulou: após passe de Brandão, o meia tocou sem chances para Mandanda.

Evian TG 0 x 3 Caen

O placar mais elástico da rodada foi no jogo entre Evian e Caen: 3 a 0 para os visitantes. O time recém-promovido da Ligue 2 venceu com tranquilidade e resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Duhamel foi o destaque com dois gols. Ao termino da primeira rodada, o Caen é o líder, enquanto que o Evian é o último.

Nagis escapou da falta, cruzou da esquerda e Kanté, sem marcação, completou para o gol. Aos 32 minutos, Nagis chutou de fora da área, Hansen espalmou e Duhamel só teve o trabalho de tocar para o gol vazio. Raspentino cruzou na medida e Duhamel se antecipou para encerrar a contagem.

Guingamp 0 x 2 Saint-Étienne

Os atuais campeões da Coupe de France estrearam com derrota na primeira divisão. O Guingamp recebeu o Saint-Étienne, maior campeão da Ligue 1, no Stade du Roudourou e sucumbiu por 2 a 0. O ASSE está em 3º; o EAG é o 18º.

Clerc derrubou Dos Santos e o juiz marcou pênalti. Erdinç bateu forte e abriu o placar. Yatabare teve a chance de empatar, mas Ruffier fez boa defesa. No segundo tempo, Mandanne chutou colocado e o arqueiro alviverde salvou o Sainté novamente. Nos acréscimos, Erdinç aproveitou vacilo de Lévêque, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio.

Lille 0 x 0 Metz

Lille e Metz, campeão da Ligue 2 na temporada passada, fizeram a partida sem gols da rodada. O empate deixou as duas equipes na parte baixa da tabela. Os dogues em 12º e o Metz em 13º.

Chances aconteceram, mas não foram aproveitadas. Após cobrança de falta, Kjaer subiu mais que todos e conseguiu desviar a bola, mas Carrasso defendeu. Em outro lance de bola parada, Corchia ergue bola no tumulto. Origi apareceu no segundo poste, testou firme, mas o goleiro fez mais uma ótima defesa. No segundo tempo, Carrasso continuou a fazer boas defesas, assegurando o 0 a 0.

Montpellier 0 x 1 Bordeaux

O Bordeuax inicia sua jornada na Ligue 1 com uma vitória magra sobre o Montpellier no Stade de la Mosson. O único tento foi de Diabaté. Os girondins ficam por enquanto em 6º e o MHSC está em 17º.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Poundjé tabelou pela esquerda, cruzou e Diabaté se antecipou ao zagueiro, esticou a perna e mandou para o gol. O jogo teve muitas faltas (37 no total) e foi fraco tecnicamente.

Nantes 1 x 0 Lens

Os canaries estrearam com uma vitória em casa sobre o Lens, que subiu da Ligue 2, o placar foi 1 a 0 para o Nantes, gol de Bammou. Com o resultado o Nantes está em 7º e o Lens em 16º lugar.

Dupe e Riou trabalharam na primeira etapa e impediram boas chances dos atacantes. O gol da partida só saiu no segundo tempo, aos 20 minutos. Audel cruzou, a defesa não cortou e Bammou, que havia entrada um minuto antes, chutou no cantinho.

Nice 3 x 2 Toulouse

Em mais uma partida movimentada do sábado, o Nice bateu o Toulouse por 3 a 2. Os Aiglons abriram o placar, mas acabaram tomando a virada ainda no primeiro tempo. Na etapa final, conseguiram se recuperar e protagonizar um "vira-vira". O destaque do jogo foi Cvitanich, que fez dois gols. O Nice está em 4º e o Toulouse em 15º.

Pied cruzou da direita para a entrada da área e Cvitanich bateu de primeira no ângulo de Boucher, marcando um belo gol. No fim do primeiro tempo, Sylla cruzou na medida para Braithwaite, que apareceu por trás do marcador e testou no contrapé do goleiro. Um minuto depois, jogada bem trabalhada e William Matheus deixou Ben Yedder na boa para balançar as redes.

No segundo tempo, o camisa 12 do Nice voltou a marcar. Hunt cruzou, Genevois tocou para o meio da área e Cvitanich empurrou para o gol. A virada veio com Bosetti, de cabeça.

Lyon 2 x 0 Rennes

Abrindo os dois únicos jogos do domingo (10), o Lyon dominou toda a partida e venceu por 2 a 0 o Rennes, com gols de Malbranque e Lacazette, ambos no segundo tempo. Os gones estão em 2º e o Rennes na 19ª posição.

Aos 19 minutos, Ferri achou Malbranque dentro da área, que driblou o marcador e, de pé direito, tocou no canto de Costil. Poucos minutos depois, N’jie e M'Bengue esbarraram na área e o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, Lacazette bateu no ângulo esquerdo e Costil caiu para o lado oposto, ampliando a vantagem.

Monaco 1 x 2 Lorient

Fechando a primeira rodada, o Monaco, vice-campeão da temporada passada, acabou surpreendido e derrotado pelo Lorient na estreia de Leonardo Jardim no comando. O placar final foi 2 a 1. Falcão Garcia fez o gol dos mandantes, que deixaram o empate escapar no fim. Os merlus estão em 5º e o Monaco em 15º.

Abdernnour derrubou Aboubakar na grande área e o juiz apontou a cal. Na cobrança, o camaronês bateu com categoria, sem chances para Subasic. No segundo tempo, Ricardo Carvalho levou dois cartões amarelos e foi expulso. Mesmo assim, o Monaco conseguiu o empate. Berbatov foi derrubado na área e outro pênalti foi assinalado. Falcão bateu no ângulo e fez. O time do principado se lançou ao ataque, mas, em um contragolpe, o Lorient garantiu a vitória. Abdullah lançou Lavigne, que arrancou e tocou na saída do goleiro.

