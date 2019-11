Newell's derrota o Boca Juniors na Bombonera em noite de estreias

Boca Juniors e Newell's Old Boys se enfrentaram no início de noite deste domingo (10) na Bombonera, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Torneo de Transición, de novo formato neste segundo semestre de 2014. O jogo terminou com vitória dos visitantes, por 1 a 0, com gol do garoto Mauricio Tévez.

A primeira partida do Boca Juniors na temporada teve algumas mudanças em relação à temporada passada. Após a negação de prorrogação de contrato de Riquelme, Bianchi treinou a equipe em um 4-4-2 clássico e contratou jovens destaques de equipes emergentes na Argentina. Federico Carrizo, jovem meia ex-Rosário Central, estreou como titular. Andrés Chávez, atacante ex-Banfield, Gonzalo Castellani, meia ex-Godoy Cruz, e César Meli, volante ex-Colón, ficaram no banco.

Já o Newell's Old Boys optou por uma mudança de comando. Gustavo Raggio, que treinava as categorias de base do clube, assumiu como técnico da equipe principal, com a missão de manter as características de jogo de Gerardo Martino e Alfredo Berti. Para isso, manteve o 4-3-3 clássico e se reforçou com jogadores identificados com o clube. O atacante Ignacio Scocco, o zagueiro Leandro Fernández e o goleiro Oscar Ustari foram contratados. A esperança pela volta do bom futebol da temporada 12/13 voltou em Rosário.

Com a vitória do Newell's, a equipe assume, parcialmente, a quinta colocação do Torneo de Transición, por conta do saldo de gols. Mais cinco jogos fecharão essa primeira rodada. Já o Boca amarga a 16ª colocação. Na próxima rodada, o Newell's recebe o Gimnasia La Plata em casa. Enquanto isso, o Boca visitará o Belgrano em Córdoba.

Gol no último minuto desmente equilíbrio do primeiro tempo

As atuações de Boca Juniors e Newell's Old Boys foram muito semelhantes no primeiro tempo, mesmo com as diferenças entre as duas equipes. Ambos os times pressionavam as saídas de bola do adversário, não permitindo a troca de passes constante e provocando muitos erros de passe. Intenso, o jogo ficou muito travado no meio-campo.

Mesmo com os erros, algumas oportunidades de gol foram criadas, principalmente oriundas em lançamentos. Aos sete minutos, Maxi Rodríguez chutou forte de fora da área para assustar Orión. Federico Carrizo, por sua vez, finalizou para boa defesa de Ustari, após pivô de Gigliotti, aos 22 minutos.

No último minuto do primeiro tempo, o experiente Lucas Bernardi fez jogada individual e abriu para o jovem Maurício Tévez, de 17 anos, dar forte chute cruzado e abrir o placar. Emocionado, o jovem, que não tem nenhum parentesco com Carlos Tévez, marcou seu primeiro gol como profissional em sua carreira.

Pressão improdutiva do Boca e segurança defensiva do Newell's

O Boca Juniors começou o segundo tempo animado, pressionando o Newell's. Carrizo, pelo lado esquerdo, teimava em centralizar, enquanto Erbes fazia jogadas de linha de fundo. Dessa maneira, em jogada de Erbes, Juan Manuel Martínez cabeceou fraco no meio do gol.

O Newell's se aproveitou da marcação Xeneize adiantada para utilizar seus lançamentos. E, duas vezes na velocidade de Maxi Rodríguez, assustou o Boca. Na primeira, o atacante invadiu a área, perdeu a oportunidade clara de finalizar e cruzou para Tévez, fora da área. Já na segunda, deu toque de cavadinha na saída de Orión e pediu pênalti inexistente.

Os últimos dez minutos foram de pressão total do Boca. Sem organização, a equipe se resumia a cruzamentos para a área. Dessa forma, Víctor López e Leandro Fernández, zagueiros do Newell's, saíram consagrados. A chance que levou mais perigo ocorreu aos 48 minutos, quando Gigliotti completou, de cabeça, para o chão cruzamento de Castellani. Ustari segurou firme.

Veja o primeiro gol da carreira de Mauricio Tévez, que deu a vitória ao Newell's: