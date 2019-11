Supercopa da Uefa terá pela quarta vez um duelo entre equipes do mesmo país

Real Madrid e Sevilla duelam nesta terça-feira (12), em Cardiff, no País de Gales, pela Supercopa Europeia. Essa será apenas a quarta vez em que dois clubes do mesmo país se enfrentam por essa decisão, sendo essa a segunda vez entre clubes espanhóis.

Nas edições anteriores, duas vezes a equipe que venceu a atual Europa League saiu campeã, e apenas em um oportunidade a equipe que vem da Champions ergueu a taça. Na história, já foram duas vezes encontros entre italianos, e agora ocorre pela segunda vez o duelo entre times espanhóis.

Agora é a vez de Real Madrid e Sevilla decidirem quem fica com a taça. Relembre os outros duelos e as campanhas que levaram as equipes até a Supercopa.

1990: Milan x Sampdoria

Primeiro confronto envolvendo equipes do mesmo país na Supercopa, a partida reuniu o Milan, campeão da Copa Europeia, e a Sampdoria, campeã da Copa dos Campeões da Uefa, torneio que reunia os campeões de suas respectivas copas nacionais. Pelo lado rossonero, os destaques ficavam por conta do defensor Paolo Maldini, e dos meias holandeses Frank Rijkaard e Ruud Gullit. Já pela Samp, os meias Mikhailichenko e Roberto Mancini, hoje técnico, brilhavam, além do goleiro Gianluca Pagliuca, principal jogador da equipe.

A campanha da Sampdoria rumo ao título continental foi tranquila, passando por Brann (NOR), Borussia Dortmund (ALE) e Grasshopper (SUI) sem maiores dificuldades para chegar às semifinais. Diante do Monaco (FRA), empatou por 2 a 2 fora de casa e só assegurou a vaga na decisão com um triunfo em casa por 2 a 0. Na final, uma grande partida de Pagliuca e dois gols de Vialli na prorrogação deram ao time o título diante do Anderlecht (BÉL).

Para conquistar o continente, o Milan bateu Helsinki (FIN) na primeira rodada, Real Madrid (ESP) na segunda, Mechelen (BEL) nas quartas, e o Bayern de Munique (ALE) nas semis, conquistando um lugar para enfrentar o Benfica (POR) na final. Rijkaard marcou o único jogo e deu ao time italiano o título com uma vitória simples por 1 a 0.

Milan campeão graças aos holandeses: no jogo de ida, um empate em 1 a 1. O gol da Sampdoria saiu aos 31 minutos do primeiro tempo, após ótimo lançamento para Mikhailichenko, que dominou no peito e bateu na saída de Pazzagli. Não demorou muito para o Milan empatar, quando oito minutos depois Evani igualou o marcador. Na volta, gols de Gullit e Rijkaard deram o triunfo ao time rossonero, que venceu por 2 a 0 e se sagrou campeão.

1993: Parma x Milan

Pela segunda vez em pouco tempo, se repetia uma Supercopa da Uefa com a presença de dois times italianos. O Parma, campeão da Copa dos Campeões da Uefa, enfrentava o Milan, que foi vice-campeão da Uefa Champions League. Os rossoneros foram para o duelo pois o Olympique de Marseille (FRA), campeão, fora pela Uefa das competições europeias por conta de uma suspeita de manipulação de resultados. Pelo Parma os destaques ficavam no ataque, que contava com Gianfranco Zola e Faustino Asprilla. Já o Milan ainda tinha Maldini, contando também com Marcel Desailly e Jean-Pierre Papin.

A campanha do Parma rumo ao título da Copa dos Campeões teve um caminho formado por Újpest (HUN), Boavista (POR), Sparta Praga (REP), o Atlético de Madrid (ESP) nas semis e os belgas do Royal Antwerp na final. O título veio com os gols de Minotti, Melli e Cuoghi, que selaram a vitória por 3 a 1.

Para chegar até a decisão, o Milan passou por Olimpija Ljubljana (ESL), Slovan Bratislava (SVK), Göteborg (SUE), Porto (POR) e PSV Eindhoven (HOL). Na final, duelo contra o Marseille, que venceu por 1 a 0, mas foi postumamente punido por suspeita de fraude.

Emoção e troféu do Parma: no jogo de ida o Milan venceu por 1 a 0 em Parma, com gol de cabeça de Papin. Na volta a história foi totalmente diferente e o Parma derrotou o Milan em pleno San Siro, se sagrando campeão da Supercopa. Sensini marcou no tempo normal, levou para a prorrogação, e Crippa fez o segundo para sacramentar a vitória.

2006: Sevilla x Barcelona

Já com o novo formato de uma só partida para decidir o título, Barcelona e Sevilla se enfrentaram no Stade Louis II, em Monaco. O Barcelona, que contava com Ronaldinho Gaúcho e Eto'o, chegou nesse confronto com o título de campeão da Uefa Champions League, já o Sevilla, de Daniel Alves, Adriano, Renato e Luis Fabiano, como campeão da Copa da Uefa. Foi o primeiro duelo entre espanhois na Supercopa, fato que se repete em 2014.

Na campanha vencedora da Champions, o Barcelona passou porficou no grupo B ao lado de Werder Bremen (ALE), Udinese (ITA) e Panathinaikos (GRE) na fase grupos, vencendo ainda Chelsea (ING) nas oitavas, Benfica (POR) nas quartas, Milan (ING) nas semis e superando o Arsenal (ING) na decisão. O jogo ficou marcado pelo gol do brasileiro Belletti, selando a campanha de 16 gols marcados e apenas 2 sofridos em todo o torneio.

Em contrapartida, o Sevilla teve uma temporada de altos e baixos na Copa da Uefa em 2006, mas conseguindo brilhar nos momentos importantes. Para chegar até a decisão, passou por Mainz (ALE), Zenit (RUS), Bolton (ING), Besiktas (TUR), Vitória de Guimarães (POR), Lokomotiv Moscow (RUS), Lille (FRA), Zenit (RUS) e Schalke (ALE). A final foi muito mais tranquila do que o imaginado, com os espanhóis vencendo o Middlesbrough (ING) por 4 a 0, com dois gols de Luis Fabiano.

Surpresa e triunfo do Sevilla: em jogo único, o Barcelona não foi páreo para o Sevilla, que venceu por 3 a 0 levantou a taça de campeão da Supercopa. Com gols do brasileiro Renato, Kanouté e Maresca, o time superou os blaugranas de Puyol e Ronaldinho Gaúcho, surpreendentemente conquistando mais um troféu.

2014: Real Madrid x Sevilla

Eufórica “Lá Décima” e o alívio do Real Madrid

A campanha em busca de “Lá Décima” foi impecável. Na fase de grupos a equipe foi dominante, onde terminou com 16 pontos. Nos mata-matas, um passeio sobre os alemães, passando por Schalke 04 nas oitavas, Borussia Dortmund nas quartas, e o então campeão Bayern de Munique nas semifinais. Não bastassem os feitos, as goleadas ajudaram a alimentar a expectativa pelo título, que veio justamente contra o rival Atlético de Madrid.

A decisão em Lisboa viu o uruguaio Godín abrir o placar para o Atléti, porém aos 48 minutos do segundo tempo Sérgio Ramos empatou, levando o jogo para a prorrogação. Sem fôlego, os colchoneros viram Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo construirem a goleada por 4 a 1 e dar ao Real o título que esteve por tantos anos nos sonhos do torcedor.

Solidez e mérito para do Sevilla na UEL

E emoção deu o tom na campanha sevilhista na Uefa Europa League. A equipe passou por Mladost Pogdorica (MON), Slask Wroclaw (POL), Maribor (ESL), Real Bétis (ESP), Porto (POR) até chegar ao confronto contra o Valencia (ESP) na semifinal. A ótima fase do capitão Rakitic, além dos gols de Bacca e o bom torneio do sistema defensivo foram essenciais para o que time se classificasse para a final em Turim.

Contra o Valencia, na semi, a vaga para a final veio somente aos 49 minutos do segundo tempo, quando M'bia fez o gol necessário para alcançar a vaga. Na decisão, prorrogação e pênaltis contra o Benfica. Graças ao goleiro Beto, o time venceu nas penalidades e se sagrou campeão europeu. Com isso o Sevilla conquistou seu 3º título da Uefa Europa League, se juntando a Juventus (ITA), Internazionale (ITA) e Liverpool (ING) com três conquistas.