Real Madrid e Sevilla se enfrentam em final espanhola da Supercopa da Uefa

Nesta terça-feira (12), em Cardiff, às 15h45 (de Brasília), Real Madrid e Sevilla farão a final da Supercopa da Uefa. Os merengues levantaram a taça do décimo título da Champions League em duelo muito disputado, quando venceu o Atlético de Madrid, na prorrogação, por 4 a 1. O time da Andaluzia, por sua vez, conquistou o tetracampeonato da Europa League ao derrotar, nos pênaltis, o Benfica por 4 a 2.

O triunfo sobre os colchoneros garantiu os gigantes espanhóis na Supercopa da Europa após 12 anos de espera. E na grande decisão, os Blancos encontrarão um rival bem conhecido e experiente nesta disputa. Os rojiblancos irão buscar a taça pela terceira vez em nove temporadas.

Campeão da Europa League nas temporadas 2005-06, 2006-07 e 2013-14, o Sevilla conquistou o troféu que abre a temporada europeia apenas em uma ocasião: em 2006, com vitória maiúscula sobre o Barcelona por 3 a 0. Apesar de ter conquistado a Champions League dez vezes, os merengues também contam apenas com um troféu da Supercopa, que foi em 2002, quando derrotaram o Feyenoord por 3 a 1.

Ancelotti confirma estreias de Kroos e James ao lado de Cristiano Ronaldo

Nesta terça-feira (12), os torcedores do Real Madrid terão motivos de sobra para acompanharem a decisão. Os recém-chegados James Rodríguez e Toni Kroos, além de estarem relacionados, iniciarão entre os onze juntamente com Cristiano Ronaldo. O técnico Carlo Ancelotti não fez nenhum mistério em relação ao time que irá a campo. Nascido em Cardiff, Gareth Bale será titular, mas o treinador brincou com a possibilidade.

''Todo mundo falando que ele vai jogar em casa, vai jogar em casa.. E se ele ficar no banco? Isso seria estranho... - disse em meio a risadas. O Cristiano tem treinado perfeitamente. Trabalhou com os outros na máxima intensidade, e a condição que mostrou foi a ideal. Ele vai começar esta temporada muito bem'', completou.

Além disso, havia a expectativa da estreia de Keylor Navas, goleiro que disputou a Copa do Mundo pela Costa Rica. Entretanto, o técnico afirmou que Casillas começará a partida da Supercopa. ''Iker joga. Ele está bem e merece atuar nesta partida pelo que fez na Champions do ano passado.''

Carlo Ancelotti sabe que a pressão será grande por mais conquistas e por boas atuações, a começar pelo duelo contra o Sevilla. ''Será uma grande partida, dois times que terminaram bem a última temporada e estão com elencos em condições de voltarem a fazer um bom trabalho. É natural que ambos sintam o desgaste de um início de trabalho no aspecto físico, mas, mesmo assim, minha expectativa é de um confronto em grande nível", disse Ancelotti.

Sendo assim, o Real Madrid irá a campo com: Iker Casillas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Pepe e Fabio Coentrao; Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale e James Rodríguez; Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Sem Rakitic, Unai Emery prepara sua equipe para anular os 'Galácticos'

O técnico do Sevilla Unai Emery mostrou-se confiante para a final contra o Real Madrid, mesmo sabendo da árdua missão que é enfrentar o atual campeão da Champions. Por isso, começa a montar um esquema para segurar o meio de campo dos merengues. Para ele, é fundamental não dar espaços para que o colombiano James Rodríguez chute, e segurar a saída de bola do alemão Toni Kroos.

''Eles não participaram dos outros jogos, e a falta de entrosamento ainda pode ser pior para eles. Mas são jogadores de elite máxima, por grande nível físico e técnico. Sempre se espera o melhor deles. Não sei se é vantagem ou desvantagem'', afirmou.

Se os rojiblancos perderam sua principal estrela, Ivan Rakitic, para o Barcelona, outro nome veio exatamente do Camp Nou e quer mostrar o seu melhor contra o maior de seus rivais: Denis Suárez. ''É o primeiro troféu da temporada e todos nós queremos ele. Precisamos mostrar que merecemos estar aí, eu vou dar o meu máximo. Temos que garantir que estaremos fortes fisicamente para podermos lutar por um bom resultado'', comentou.

O comandante, em termos de expectativa de jogo, acredita que o futebol operário de sua equipe pode ser um fator primordial para encarar o adversário. "O Real Madrid carrega o favoritismo por conta de sua constelação e investimento. Mas somos um time de determinados, que sabem o que querem e que podem brigar pelo título", explicou o treinador.

O time da Andaluzia não poderá contar com o zagueiro Alejandro Arribas, com tendinite no joelho direito, o meia Piotr Trochowski, com lesão no joelho direito, e o atacante Kevin Gameiro, que se recupera de lesão no joelho esquerdo. Assim, o técnico Unai Emery manterá a base que vem atuando na pré-temporada. Sendo assim, Sevilla irá a campo com: Beto; Coke, Carriço, Fazio e Alberto Moreno; Luismi, Cotán, Reyes, Aspas e Vitolo; Juan Muñoz.