Resultado do jogo Real Madrid x Sevilla pela Supercopa da Uefa

Encerramos por aqui a transmissão. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid vence o Sevilla e fatura a segunda Supercopa da Uefa em sua história! Parabéns, Real Madrid! Obrigado a todos que nos acompanharam, até a próxima!

FIM DE JOGO! O REAL MADRID É CAMPEÃO DA SUPERCOPA DA UEFA!

48' SENSACIONAL BETO! Gareth Bale solta a bomba, com curva e Beto faz uma defesa espetacular!

47' Carriço tenta um último ataque, mas a bola não sai como o volante desejar e o Sevilla deve permanecer com o placar zerado nesta decisão.

45' Teremos três minutos de acréscimo!

44' QUASE! Figueiras pega o rebote de zaga e solta a bomba pegando de primeira. A bola desvia e assusta o goleiro Casillas.

43' CASILLAS! Krychowiak solta a bomba da entrada da área e Casillas faz uma bela defesa.

42' Torcida do Real Madrid começa a soltar os gritos de "Campeones, campeones, olê, olê, olê..."

40' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Modric. Entra: Illarramendi.

38' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Fábio Coentrão. Entra: Marcelo.

37' CORTE PROVIDENCIAL! Isco lança Cristiano Ronaldo em velocidade, mas Krychowiak aparece para fazer o corte providencial, de carrinho. Após o lance, ambos os atletas de chocam a batem cabeça. O português fica sentindo, caído no gramado.

35' Benzema cruza na área, Cristiano Ronaldo se antecipa a defesa e tenta ajeitar com categoria para Gareth Bale. Mas o português não consegue executar a jogada e Navarro afasta.

31' OPA! Modric cobra escanteio, a defesa do Sevilla afasta parcialmente e Sergio Ramos tenta a bicicleta. Após furar a bola, o zagueiro cai com ombro no gramado e sente dores. O árbitro solicita a entrada do atendimento médico.

28' Modric pega a sobra da defesa, chuta forte e a bola sobe. Saindo por cima da meta defendida por Beto.

27' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: James Rodríguez. Entra: Isco.

25' PRA FORA! Benzema tabela com Modric e finaliza da meia lua da grande área. A bola sobe demais e vai pra fora.

22' ESPALMA, BETO! Jogadaça de Gareth Bale, que vira o jogo para James Rodríguez soltar a bomba. Beto faz uma linda defesa e manda para escanteio.

21' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Vidal. Entra: Iago Aspas.

20' CARTÃO AMARELO PARA NAVARRO! Por impedir o contra-ataque do Real Madrid.

19' IMPEDIMENTO! Benzema chuta forte, Beto espalma para o lado. Coentrão pega a sobra e cruza buscando Bale na pequena área, mas o bandeira já assinalava impedimento.

18' James Rodríguez é lançado à linha de fundo por Coentrão, mas a bola sai forte demais e o meia não alcança.

13' ESCORREGOU! Denis Suarez lança Vidal, que entra na área, mas perde o ângulo para o chute. No momento de dominar a bola novamente, o meia escorrega e desperdiça uma boa oportunidade.

11' FOTO O momento da finalização de Cristiano Ronaldo, no segundo gol do Real Madrid.

9' Gareth Bale arranca pela direita, vence Navarro na corrida, mas Fazio aparece na cobertura para afastar.

7' CARTÃO AMARELO PARA TONI KROOS! Por acertar um carrinho no meio de campo.

5' GOL DO REAL MADRID! Benzema se livra da marcação, vê Ronaldo em pronfudidade e acerta um lindo passe. O português bate cruzado, Beto ainda toca na bola, mas ela morre nas redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO MARCA O SEGUNDO!

2' FOTO O gol perdido pro Daniel Carriço, ainda na primeira etapa. A melhor chance do Sevilla no jogo.

0' Bacca arranca, passa por Modric e tenta o chute. A bola explode em Pepe e fica sob dominio madrilenho.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

16:35 A retranca do Sevilla durou apenas 29 minutos. Cristiano Ronaldo foi o autor do gol da partida até aqui. O resultado é justo em vista que o Real Madrid foi o dono da primeira etapa, com mais posse de bola, finalizações e chances de gol. Os rojiblancos assustaram em lances isolados com Denis Suárez e Daniel Carriço, muito pouco para quem deseja levar o título.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO EM CARDIFF! O REAL MADRID VAI VENCENDO O SEVILLA POR 1 A 0!

45' Teremos um minuto de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL! Por falta cometida em Denis Suarez, na entrada da área.

41' CARTÃO AMARELO PARA VITOLO! Por falta dura cometida em Cristiano Ronaldo.

39' James Rodríguez pega mal na bola e cruza nas mãos de Beto.

35' ESPETACULAR, CASILLAS! James Rodrígues se enrola com a bola no campo de defesa, Bacca aproveita e consegue achar uma casquinha para Carriço chutar. Casillas sai do gol de maneira espetacular e faz a defesa.

34' VINE Assista ao gol de Cristiano Ronaldo, que abriu o placar em Cardiff.

29' GOL DO REAL MADRID! Gareth Bale inverte de lado, arranca pela direita e cruza na área para Cristiano Ronaldo que, de carrinho, empurra para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO ABRE O PLACAR!

25' PERDEU, RONALDO! Benzema acha Ronaldo, que sai de frente para o gol. O português chuta forte, mas em cima de Beto, que faz grande defesa.

23' POSSE DE BOLA: Real Madrid 58% - 42% Sevilla

21' SALVA, FAZIO! Coentrão tabela com Cristiano Ronaldo, vai à linha de fundo e cruza. A bola pega efeito e encobre o goleiro Beto, mas Fazio aparece para salvar em cima da linha.

19' DEFENDE, CASILLAS! Carvajal sai jogando errado, Vitolo fica com ela, vence a marcação de Pepe e bate cruzado. Casillas espalma para escanteio.

18' POR POUCO! Cristiano Ronaldo arranca e cruza na área para Gareth Bale, que se estica e consegue tocar na bola. Beto sai do gol e consegue tocar nela, impedido o primeiro gol do Real Madrid.

17' Denis Suarez arranca pela esquerda e é parado com falta por Pepe. Na cobrança, a bola viaja para a grande área, mas a defesa madrilenha afasta.

14' CHEGA O REAL! Kroos lança para Sergio Ramos que, dentro da área, ajeita de cabeça para Bale finalizar de primeira. A bola bate na defesa e sai para escanteio.

13' PRA FORA! Cristiano Ronaldo cobre forte, a bola resvala na barreira e por pouco não cai dentro da meta defendida por Beto.

12' É FALTA! Cristiano Ronaldo recebe, arrancada, dribla dois e sofre falta de Coke, no bico da grande área. Grande chance para o Real Madrid!

11' PRIMEIRA FINALIZAÇÃO! Gareth Bale recebe de Carvajal e tenta o chute, buscando o ângulo. A bola desvia em Fazio e sai para escanteio.

8' FALTA? Cristiano Ronaldo arranca e lança Gareth Bale, que é tocado por Pareja e cai na entrada da área. O árbitro nada marca e o galês recebe uma dura do defensor sevillista.

7' Kroos rouba a bola no meio de campo, abre para James Rodríguez que tenta a assistência para Benzema. Mas Fazio se antecipa, fica com ela e lança Bacca na correria, contra Pepe. O atacante vence a marcação e é derrubado no campo de ataque.

5' Retrancado, o Sevilla se guarda no campo de defesa e espera um erro do Real Madrid para atacar. Apenas Bacca e Denis Suárez estão a frente da linha do meio de campo.

3' Cristiano Ronaldo aproveita a bobeira da defesa, recebe na entrada da grande área e bate de esquerda. Mas o gajo pega mal na bola e ela sai fraca, morrendo nas mãos do goleiro Beto.

2' Reyes cobra escanteio, mas Ramos sobe mais que Bacca e afasta o perigo da grande área.

1' James Rodríguez erra seu primeiro lance, cede contra-ataque, e Denis Suárez arranca. No bico da grande área, é desarmado por Coentrão, mas ganha escanteio.

0' Sergio Ramos tenta o primeiro lançamento do jogo, mas força demais e a bola sai pela linha lateral, sem chances para Gareth Bale.

0' ROLA A BOLA PARA A SUPECOPA DA UEFA!

15:42 Jogadores de Sevilla e Real Madrid vem para o gramados. Capitães de ambas as equipes carregam suas respectivas taças. Casillas, a Uefa Champions League, enquanto Fazio leva a Uefa Europa League.

15:35 No gramado, está sendo realizada a cerimônia de abertura da Supercopa da Uefa. Em poucos minutos, Real Madrid e Sevilla estarão presentes para o pontapé inicial da decisão.

15:30 Em Cardiff, Gareth Bale jogará em casa. Nascido na cidade, aonde deixou aos 16 anos para realizar seu sonho de ser jogador de futebol, o galês retorna a sua terra natal já consagrado, defendendo o Real Madrid na decisão da Supercopa da Uefa.

15:10 HISTÓRIA Em 2002, o Real Madrid conquistou a sua única taça da Supercopa da Uefa. Na equipe titular, o único remanescente daquele elenco é o goleiro Íker Casillas. Na comissão técnica, Hierro também estava presente naquela ocasião.

14:58 O Real Madrid também está confirmado. Conforme esperado, Casillas segue como titular, deixando Keylor Navas na reserva. James Rodríguez e Toni Kroos farão suas estreias.

14:55 O Sevilla está confirmado para a partida com: Beto; Coke, Pareja, Fazio, F. Navarro; Carriço, Krychowiak, Alex Vidal, Denis Suárez; Vitolo e Bacca.

PRÉ-JOGO: Real Madrid e Sevilla se enfrentam em final espanhola da Supercopa da Uefa

14:40 Com capacidade para mais de 26 mil torcedores, o Cardiff City Stadium será o palco da decisão entre Real Madrid e Sevilla, pela Supercopa da Uefa. Sediado no País de Gales, terra do atacante Gareth Bale, o estádio foi escolhido de forma antecipada, em 2013. Semelhantemente ao Mikheil Meskhi, estádio localizado na Geórgia, que será o palco da decisão em 2015.

14:35 O inglês Mark Clettenburg, de 39 anos, será o árbitro da decisão da Supercopa da Uefa. Na temporada passada, arbitrou cinco jogos da Champions League, incluindo a partida de ida das quartas de final entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e o confronto de volta entre Juventus e Benfica, pelas semifinais da Europa League.

14:30 O Real Madrid terá suas estrelas para a decisão da Supercopa da Europa. Segundo o técnico Carlo Ancelotti, o - enfim recuperado - Cristiano Ronaldo, James Rodríguez e Toni Kroos serão titulares para o confronto diante do Sevilla. O galês Gareth Bale, que jogará em sua terra natal, também foi confirmado no 11 inicial. Já Keylor Navas, outra estrela contratada na última janela, ficará no banco de reservas.

14:25 Punido pela Uefa por conduta inapropriada, durante a decisão da Uefa Champions League, o volante Xabi Alonso desfalcará o Real Madrid para a decisão da Supercopa da Uefa. O clube merengue ainda entrou com um recurso junto ao Comitê de Apelação da Uefa para liberar o jogador, mas o pedido foi indeferido.

14:20 Não será só o Real Madrid que contará com estreias nesta Supercopa da Uefa. No Sevilla, o esperado retorno do atacante Iago Aspas, que estava emprestado ao Liverpool, animou a torcida e encheu de confiança o treinador Unai Emery, que já confirmou a presença do atleta entre os titulares nesta decisão.

FIQUE DE OLHO: Reyes, atacante do Sevilla. Com a venda do meio campo croata Ivan Rakitic para o Barcelona, cai nas costas do espanhol José Antonio Reyes a responsabilidade de levar o Sevilla ao bicampeonato da Supercopa da Uefa. Decisivo na reta final da temporada passada, onde marcou gols importantes durante a Europa League, cabe ao atacante fazer do Real Madrid sua nova vítima, em busca do título continental. (Foto: Getty)

FIQUE DE OLHO: James Rodríguez, meia do Real Madrid. Destaque na Copa do Mundo e contratado a peso de ouro pelo Real Madrid, o novo camisa 10 meregue, James Rodríguez, fará sua estreia pela clube contra o Sevilla. Assim como ele, o meia Toni Kroos também debutarão em campo. É a oportunidade de ver como os dois craques se adequarão ao esquema tático madrilenho. (Foto: Divulgação/Real Madrid)

14:15 O técnico Carlo Ancelotti não fez nenhum mistério em relação ao time que irá a campo. Nascido em Cardiff, Gareth Bale será titular, mas o treinador brincou com a possibilidade: ''Todo mundo falando que ele vai jogar em casa, vai jogar em casa.. E se ele ficar no banco? Isso seria estranho. O Cristiano tem treinado perfeitamente. Trabalhou com os outros na máxima intensidade, e a condição que mostrou foi a ideal. Ele vai começar esta temporada muito bem''

14:10 Além disso, havia a expectativa da estreia de Keylor Navas, goleiro que disputou a Copa do Mundo pela Costa Rica. Entretanto, o técnico afirmou que Casillas começará a partida da Supercopa: ''Iker joga. Ele está bem e merece atuar nesta partida pelo que fez na Champions do ano passado.''

14:05 Carlo Ancelotti sabe que a pressão será grande por mais conquistas e por boas atuações, a começar pelo duelo contra o Sevilla: ''Será uma grande partida, dois times que terminaram bem a última temporada e estão com elencos em condições de voltarem a fazer um bom trabalho. É natural que ambos sintam o desgaste de um início de trabalho no aspecto físico, mas, mesmo assim, minha expectativa é de um confronto em grande nível"

14:00 O técnico do Sevilla, Unai Emery, mostrou-se confiante para a final contra o Real Madrid, mesmo sabendo da árdua missão que é enfrentar o atual campeão da Champions. Por isso, começa a armar um esquema para segurar o meio de campo do Real. Para ele, é fundamental não dar espaços para que o colombiano chute, e segurar a saída de bola do alemão: ''Eles não participaram dos outros jogos, e a falta de entrosamento ainda pode ser pior para eles. Mas são jogadores de elite máxima, por grande nível físico e técnico. Sempre se espera o melhor deles. Não sei se é vantagem ou desvantagem''

13:55 Se os rojiblancos perderam sua principal estrela, Ivan Rakitic, para o Barcelona, outro nome veio exatamente do Camp Nou e quer mostrar o seu melhor contra o maior de seus rivais: Denis Suárez: ''É o primeiro troféu da temporada e todos nós queremos ele. Precisamos mostrar que merecemos estar aí, eu vou dar o meu máximo. Temos que garantir que estaremos fortes fisicamente para podermos lutar por um bom resultado”

13:50 O comandante, em termos de expectativa de jogo, acredita que o futebol operário de sua equipe pode ser um fator primordial para encarar o adversário: "O Real Madrid carrega o favoritismo por conta de sua constelação e investimento. Mas somos um time de determinados, que sabem o que querem e que podem brigar pelo título"

13:45 Na última edição da Supercopa da Uefa, o Bayern de Munique, então campeão da Uefa Champions League, enfrentou o Chelsea, então campeão da Uefa Europa League. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, os bávaros venceram por 5 a 4 na disputa por penalidades e levantaram o troféu pela primeira vez na história. O título marcou o inicio de trajetória de Pep Guardiola no comando da equipe alemã.

13:40 Esta será a primeira vez que Real Madrid e Sevilla se enfrentarão pela Supercopa da Uefa. Nunca na história os dois clubes tinham conquistado os dois torneios mais importantes do continente europeu de maneira conjunta. Aliado à Espanha, outros clubes do país já conquistaram o desejado troféu. Na lista, consta o Barcelona com quatro títulos (1992, 1997, 2009, 2011) e o Atlético de Madrid com dois (2010, 2012).

13:35 Já o Sevilla levou a maldição de Béla Guttmann até seu estágio mais vivo para derrotar o Benfica, nos pênaltis, na decisão da Uefa Europa League. Após o empate por 0 a 0 durante 120 minutos, o goleiro Beto brilhou nas penalidades e ajudou os espanhóis a levantar o troféu pela terceira vez em sua história, nos anos de 2005-06, 2006-07 e 2013-14. Pela Supercopa da Uefa, o clube só foi campeão uma vez, em 2006. (Foto: Getty)

13:30 Em Lisboa, o Real Madrid enfrentou o Atlético de Madrid pela decisão da Uefa Champions League e sofreu para bater seu rival local. O placar final de 4 a 1 não mostra exatamente todos os contornos de uma partida marcada por sofrimento até o último minuto. Os merengues levantaram o trófeu pela décima vez, conquistada nos anos de 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02 e 2013-14. Pela Supercopa da Uefa, o clube só foi campeão uma vez, em 2002. (Foto: Getty)

13:20 Completando a sua 24ª edição, a Supercopa da Uefa - anteriormente conhecida como Supertaça Europeia - é a terceira competição de maior peso em solo europeu. O torneio reúne os campeões da Uefa Champions League e da Uefa Europa League da temporada anterior para um último embate. O maior vencedor é o Milan, que levantou o troféu em cinco oportunidades, nos anos de 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007.

13:15 Campeões da Uefa Champions League e da Uefa Europa League se enfrentam no tira-teima para definir quem é o rei da Europa na temporada 2013-2014. O Real Madrid, que derrotou o Atlético de Madrid, enfrenta o Sevilla, que bateu o Benfica, pela decisão da Supercopa da Uefa.

13:00 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Real Madrid x Sevilla , pela Supercopa da Uefa. Partida a ser disputada às 15h45h, no Cardiff Stadium. Fique conosco!