Capitão Kehl minimiza importância dos desfalques e comemora vitória do Dortmund sobre o Bayern

Na abertura da temporada, o Borussia Dortmund derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0 nesta quarta-feira (13) e conquistou o título da DFL-Supercup.O time aurinegro teve uma grande atuação, que foi muito comemorada pelos jogadores. O capitão da equipe, Sebastian Kehl, destacou o esforço do Borssia Dortmund na partida, e minimizou os desfalques das equipes para o jogo.

"Nós nos esforçamos muito na partida. Bayern se incomodou muito com isso, pelo fato de não ter encaixado seu jogo. Ambas as equipes não estão em forma ideal e alguns jogadores que estiveram na Copa do Mundo ainda não retornaram, a gente pôde ver isso.", declarou o volante.

Melhor em campo, Pierre-Emerick Aubameyang marcou um gol e deu uma assistência na partida. Ao marcar no segundo tempo o gol que definiu o placar da DFL-Supercup e consagrou o hexa do Borussia Dortmund na competição, o gabonês decidiu homenagear seu filho Curtys Aubameyang, que completou 3 anos. A comemoração de alguns gols com a máscara do super-herói começou na época que o jogador ainda estava no clube francês Saint-Éttiene.

No término do jogo, os jogadores foram procurados para darem suas opiniões a respeito da vitória. Mkhitaryan, autor do primeiro gol, se mostrou feliz com a atuação: "Eu sempre tento dar meu melhor em campo. Isso é importante para mim e para o time."

O meio-campista Jonas Hofmann comentou após a vitória: "O fato é que nós já conquistamos um título, isso significa muito para nós. Para nós isso é grande coisa, mesmo se o título não está no centro das atenções do público.". Erik Durm que entrou no segundo tempo no lugar de Schmelzer, brinca sobre a conquista da Supercopa: "Não há coisa muito pior do que começar com um título na nova temporada. Isso nos dá confiança e nos deixa muito felizes.”

Após a conquista, o Dortmund inicia sua campanha na DFB-Pokal no próximo sábado (16), contra o Stuttgarter Kickers. Pela primeira rodada da Bundesliga, o time aurinegro entra em campo apenas no dia 23, contra o Bayer Leverkusen.