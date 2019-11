Manchester City renova os contratos de duas das principais estrelas do time

O Manchester City ainda não parou de "reforçar" sua equipe. Isso porque a equipe renovou hoje com os craques David Silva e Vincent Kompany, ambos de 28 anos. Os jogadores renovaram seus contratos por 5 temporadas, fazendo com que seus contratos terminem, em 2019, aos 33 anos.

O meia espanhol chegou à Manchester em 2010, vindo do Valencia, e desde então conquistou duas Premier Leagues (2011/12 e 2013/14), uma FA Cup (2011/12) e uma Capital One Cup, na última temporada. David Silva é conhecido também por ser o jogador que mais deu assistências e criou chances de gol na Premier League, desde 2011/12, contabilizando 39 assistências e 367 chances criadas.

Desde que chegou à equipe, Silva virou titular inontestável, muito por sua técnica e muito por sua entrega dentro de campo, sendo extremamente decisivo para a equipe em suas conquistas recentes.

Ao assinar o novo contrato, Silva revelou a felicidade em defender as cores do time azul de Manchester.

“Desde o momento em que vim para o clube, há quatro anos, sinto que esta é uma segunda casa. Dentro e fora do campo, sinto-me incrivelmente contente e preenchido profissional e pessoalmente, deste modo, porque não haveria de querer ficar e continuar a ganhar troféus com esta equipa fantástica? Durante os últimos quatro anos alcançámos muitas coisas juntos, estabelecendo o City como uma força dominante em Inglaterra e agora, quando olho para o balneário, não encontro motivos para que não nos tornemos numa das equipas de topo do mundo."

Já o zagueiro belga Vincent Kompany, capitão tanto do City quanto da seleção nacional, chegou ao time em 2008 como uma das primeiras contratações do Sheikh Mansour, vindo do Hamburgo. O capitão levantou todos os troféis importantes que a equipe ganhou nos últimos anos.

O jogador, que chegou como promessa aos citizens, se firmou como um dos melhores zagueiros do mundo. Fez um boa Copa do Mundo junto com a Bélgica e acabou ganhando a extensão de 5 anos no contrato.

Assim como David Silva, Kompany também falou da feclidade em estender o vínculo e afirmou que a equipe está ainda mais forte.

"O time está mais forte do que nunca agora. Temos competição em todas as posições e temos um vestiário cheio de pessoas confiantes que querem continuar a fazer história juntas. Temos tantos recordes e marcas para perseguir e eu espero que assinando este contrato fique registrada a minha intenção de continuar lutando por troféus neste clube especial", comentou.