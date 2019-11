Premier League 2014/2015: dez perguntas a serem respondidas ao longo da temporada

A Premier League irá se iniciar nesse sábado (16), e novas surpresas são aguardadas. Na próxima temporada, só podemos esperar um campeonato de altíssimo nível e muita emoção durante toda a jornada.

Emoção se tornou um sinônimo de Premier League, que consegue reunir garra, determinação, vibração, técnica e habilidade em partidas de futebol. A nova temporada chega com uma nova oportunidade para muitos, alguns tentam a glória e a imortalidade, outros tentam apagar fracassos do passado e firmar como uma grande equipe. Novas estrelas irão brilhar, novas equipes fascinar o mundo. As dúvidas proporcionadas pelo futebol são várias, e nas linhas a seguir você confere dez perguntas que o tempo e os times irão nos responder nos próximos meses.

Quem herda o posto de Suárez na artilharia?

Nessa temporada, a briga pela artilharia da Premier League promete ser bastante acirrada. Na jornada anterior, Luis Suárez foi o artilheiro isolado da competição, igualando o recorde de 31 gols em uma edição. Com a saída do craque uruguaio para o Barcelona, vários nomes aparecem para tentar conquistar o importante fardo.

Van Persie tenta voltar ao posto de artilheiro da competição. O holandês foi artilheiro por duas temporadas seguidas e acabou perdendo o rótulo na última temporada. O camisa 9 do Manchester United não vem de uma boa fase, com muitas lesões sofridas na temporada. Um fator crucial para a motivação de Persie pode ser o técnico Louis van Gaal. O jogador tem total confiança do treinador, e pode voltar a ter um melhor rendimento e buscar a artilharia da competição.

O Chelsea contratou Diego Costa para a próxima temporada, após várias declarações de José Mourinho dizendo que precisava de um atacante de alto nível. Com o novo atacante, os Blues podem conseguir melhorar o rendimento e voltar a conquistar títulos nessa temporada. Diego fez uma temporada excelente pelo Atlético de Madrid e foi a grande estrela do time, que se sagrou campeão da La Liga. Logo na pré-temporada, Diego Costa fez grandes partidas pelo Chelsea e foi muito elogiado por José Mourinho. O atacante promete ser um grande nome dos Blues na temporada.

Oliver Giroud é o homem de referência no Arsenal. Com uma boa movimentação e uma ótima estatura, o centroavante francês tem mostrado uma constante evolução e agora pode render ainda mais com a forte equipe que os Gunners construíram para a temporada. O jogador já começou a temporada com um belo gol contra o Manchester City, na disputa pelo Community Shield. Giroud pode render o seu melhor nessa temporada e chegar em seu auge.

Um grande nome para ser a sensação da temporada é Sergio Agüero. O atacante do Manchester City é um dos mais completos da atualidade e dono de uma técnica incrível, é um dos grandes nomes para assumir a artilharia. Na última temporada, Kun Agüero começou de forma espetacular e com uma média incrível de gols. Porém as lesões prejudicaram muito o jogador, que atuou apenas por 23 oportunidades. Sempre que esteve em campo, Agüero foi muito importante para os Citizens, marcando 17 tentos durante toda a Premier League.

Daniel Sturridge é mais um nome que entra forte na briga. Na última temporada, o jogador foi vice-artilheiro da competição, atrás apenas de seu companheiro de ataque. O Liverpool contou com a grande fase de seus atacantes para formar um ataque fulminante na última temporada, e com a saída de Luis Suárez, o atacante inglês pode ser o grande protagonista da equipe. Sturridge conta com uma grande velocidade e uma finalização de perna esquerda certeira, sempre levando muito perigo à defesa adversária.

A batalha pela artilharia promete ser bastante acirrada, com vários nomes na disputa pelo posto. Ainda existem vários nomes que correm por fora na disputa, e apontar um favorito é muito complicado.

Leicester e Burnley terão vida longa na elite ou morte súbita?

As equipes chegaram à Premier League e a grande intenção é se manter na elite do futebol inglês por muitos anos. Com a forte premiação pelo acesso, os times podem se manter na competição com um bom planejamento.



O Leicester mescla entre a juventude e experiência, com o objetivo de montar uma equipe forte tecnicamente e psicologicamente. Uma boa contratação da equipe é Louis Rowley, jovem defensor que foi contratado junto ao Manchester United. Cambiasso, ex-Internazionale, ainda pode reforçar os Foxes na próxima temporada. O jogador deixou a Itália na última temporada e está próximo de um acordo com o Leicester. Um líder em campo, o argentino pode ser uma grande contratação para o time.



Já o Burnley se concentrou em várias apostas para a próxima temporada, e na janela de transferência buscou jogadores mais acessíveis. O time manteve a base da equipe que conseguiu o acesso para a Premier League e ainda conta com o grande talento de Danny Ings, jovem de apenas 22 anos, foi a grande estrela da equipe na temporada passada e ajudou o clube a conquistar o acesso. .



Outra equipe que conseguiu o acesso foi o Queen's Park Rangers, depois de disputar os play-offs. Com um milionário no comando da equipe, o time de Londres vai contratando bem na janela e terá mais facilidade para se manter na Premier League. Os times terão dificuldades para continuar na elite do futebol inglês, mas têm condições totais para conseguir um grande período na competição. A Premier League é um torneio muito disputado, e dá condições a todas as equipes.

Corda no pescoço é o suficiente para acordar West Brom, Aston Villa e Sunderland?

Na última temporada, tivemos uma batalha intensa contra o rebaixamento. As equipes tiveram grandes dificuldades para conseguir a permanência na Premier League, após uma batalha incessante. Com isso, os times podem ter buscado aprendizado para não passar por momentos tão conturbados na próxima temporada.

O Sunderland esteve por muito tempo na lanterna, e conseguiu uma grande escapada para se manter na elite. Gustavo Poyet conseguiu fazer com que os Black Catts apresentassem um bom futebol, e mostrou isso até contra as equipes mais poderosas da competição. Para a próxima temporada, o Sunderland reforçou seu elenco com bons nomes e agora tem uma temporada promissora. O time se reforçou com van Aanholt, Diakité e Rodwell para a próxima temporada. Uma grande perda da equipe é Colback, que foi vendido ao Newcastle. O Sunderland ainda busca a contratação de Fabio Borini em definitivo, o jogador esteve no clube por empréstimo de uma temporada. O futebol do jovem italiano agradou Poyet, que busca a contração de Borini junto ao Liverpool.

Após o West Brom ter sido uma grande surpresa na temporada 2012/13, o time regrediu bastante e brigou para não cair na última época. A equipe se reforçou bastante e procurou apostar nesta temporada, com vários jovens no elenco, como Andre Wisdom, que veio do Liverpool por empréstimo. Jolean Lescott foi uma grande contratação da equipe, o jogador de 31 anos deixou o Manchester City e assinou com a equipe. A equipe tenta ser reestruturar e não correr risco nessa temporada.

O Aston Villa passa por momentos conturbados nos últimos tempos, e busca se reerguer no cenário do futebol inglês. Um dos maiores times da Inglaterra e com muita tradição, o Villa tem uma história invejada por muitos clubes, e agora sofre para conseguir se permanecer na elite do futebol inglês. O Villa buscou a contratação de Joe Cole, experiente meio-campista inglês. Além disso, o time buscou contratar jogadores como Kieran Richardson e Aly Cissokho, já com experiencia na Premier League e com condições de titularidade na equipe. Gigante no futebol britânico, o Villa espera acabar com os momentos ruins.

Qual jovem vai roubar a cena?

Com uma nova temporada, novas estrelas irão surgir no futebol inglês. Os times investiram muito nos jovens jogadores, alguns já conseguiram mostrar um futebol majestoso ainda nas seleções de base e agora têm a chance de mostrar o talento para o mundo.

Tom Ince é um grande nome para ser um dos protagonistas da próxima temporada. Aos 22 anos, o jogador mostra uma grande velocidade e habilidade. O jogador viveu uma grande fase no Blackpool, e na última temporada foi emprestado ao Crystal Palace, conseguindo boas atuações. Ince frequentou as seleções de base da Inglaterra e interessou vários clubes pelo mundo, mas acabou fechando com o Hull City para a próxima temporada. Nessa temporada, Ince tem toais condições de render o esperado e fazer uma boa campanha com o Hull City, que disputará a Uefa Europa League.



Outro grande nome para a próxima temporada é Connor Wickham, de apenas 20 anos. Também frequente nas categorias de base da seleção inglesa, o talentoso meio-campista foi uma peça fundamental para o Sunderland na última temporada, sendo crucial na luta contra o rebaixamento. O futebolista inglês foi eleito o melhor do mês de abril na última edição da Premier League, com grandes partidas naquele mês. O talento do garoto é imenso, e pode fazer uma grande temporada pelos Black Catts.



Nathan Redmond tem um futuro auspicioso, com uma facilidade incrível para driblar e se livrar do marcador, o jogador é uma grande promessa do Norwich e tem tudo para brilhar na próxima temporada. Na última temporada, o jogador foi conquistando seu espaço ao longo da temporada e se transformou em um dos titulares da equipe dos canários. Agora o jogador pode assumir o papel de grande protagonista da equipe.



O Southampton teve grande parte de seus jogadores vendidos, mas James Ward-Prowse segue no elenco. Aos 19 anos, o jogador deve ganhar mais espaço com a saída de vários companheiros de equipe. Prowse é dado como uma grande promessa do futebol mundial, com muita categoria e inteligência na hora de passar a bola. É a hora exata para Ward-Prowse mostrar seu talento e ajudar os Saints a se firmarem nessa temporada.

Para se manter na Premier League, o Burnley conta com o talento de Danny Ings. Na última temporada, o jogador marcou 21 gols e deu cinco assistência durante a Championship, sendo o jogador mais importante pela conquista do acesso à elite do futebol inglês. Com 22 anos, Ings agora disputará a Premier League e tenta provar do que realmente é capaz.



Vários jogadores na Premier League demonstram muito futuro e podem aparecer como protagonista de suas equipes durante a temporada. A lista de jogadores promissores é bastante vasta, e conta com nomes como: Jordon Ibe, James Wilson, Bentaleb, Suso, Chambers, Markovic, Zouma, Ben Davies, Eric Dier e vários outros. Todos com grandes chances de serem estrelas no futuro, a nova safra de jogadores é promitente e pode formar grandes nomes da história do futebol.

Southampton consegue manter o alto nível após ser desmontado durante a janela?

Surpresa na última temporada, o Southampton vive uma situação difícil nessa janela de transferências. O clube adotou a filosofia de não manter jogadores insatisfeitos no elenco e vários destaques da equipe foram negociados. O clube agora tenta se reestruturar para a próxima temporada e continuar fazendo grandes apresentações como na última temporada.

Com as vendas, Southampton lucrou cerca de 76 milhões de libras

Calum Chambers, Adam Lallana, Dejan Lovren, Rickie Lambert e Luke Shaw já deixaram os Saints nessa janela de transferências, rendendo aos cofres do clube cerca de 76 milhões de Libras. O técnico Mauricio Pochettino também deixou o clube e Ronald Koeman foi contratado para assumir a equipe.



Koeman terá a difícil missão de reorganizar a equipe. O técnico buscou Ryan Bertrand, Graziano Pelle, Dusan Tadic, Saphir Taider e Fraser Forster para reforçar a equipe. As contratações foram pontuais e podem ser de grande utilidade para equipe conseguir manter o nível na próxima temporada.

O time ainda poderá perder Morgan Schneiderlin e Jay Rodriguez para essa temporada, a dupla é muito especulada no Tottenham e o acerto parece próximo. Com muito dinheiro nos cofres, a equipe busca se reforçar e fazer grandes contratações nessa janela de transferências. É muito especulado a vinda de Chicharito Hernandéz e Jordy Clasie para a próxima temporada, porém o clube encontra dificuldades para acertar com os jogadores.

Pochettino é homem certo para organizar o bom elenco do Tottenham?

O Totttenham foi uma grande decepção do último campeonato, com uma temporada muito abaixo do esperado. A venda de Gareth Bale na última temporada fez com que o time tivesse uma grande quantidade de dinheiro, e os Spurs utilizaram reforçando o elenco com grandes nomes. O time não rendeu o esperado e desapontou a torcida, seja no coletivo ou individual.

Mauricio Pochettino chegou ao clube com o objetivo de organizar a equie e fazer com que ela volte a brigar pela parte de cima da tabela. O treinador fez uma grande trabalho no Southampton e chega ao Tottenham com bastante nome, e promete ser o cara certo para administrar o bom elenco que o clube tem.



Na última temporada, Soldado, Lamela, Paulinho, Chadli foram grandes contratações feitas pelos Spurs, porém os jogadores não renderam o esperado e precisam demonstrar um bom futebol para esta tempora, com o novo treinador, os atletas recebem uma nova chance para se redimir.

Com um time mais organizado, os jogadores podem conseguir a consagração. Erik Lamela é uma das grandes apostas do Tottenham, na última temporada o jogador sofreu com múltiplas lesões e não conseguiu ter sequência pelos Spurs. O argentino é um jogador muito cobrado pelo alto valor que foi investido, e agora tem a chance de provar seu potencial na Premier League.



Os Spurs também reforçaram o sistema defensivo, que foi um ponto fraco na última temporada. O time decidiu apostar novamente em jovens, como Ben Davies e Eric Dier. Outro nome que é muito especulado no Tottenham é DeAndre Yedlin, que esteve na Copa do Mundo com os Estados Unidos e mostrou um futebol agradável, sendo sondado por várias equipes. O time está se reestruturando e pode fazer uma temporada complemente distinta da última.

Everton de Roberto Martínez chega pra brigar de vez na parte de cima da tabela?

Os Toffees conseguiram um ótimo trabalho na última temporada, conquistando a quinta colocação na tabela. A evolução da equipe com Roberto Martínez foi notável, e a base do time para a próxima temporada foi mantida.



Lukaku foi contratado em definitivo, por 28 milhões de libras, a contratação mais cara na história do clube. O atacante belga é uma peça importante no time, com uma grande força física e precisão na finalização, foi autor de 16 gols na última temporada. Barry também foi contratado em definitivo, além de Muhamed Besic, destaque da Bósnia na última Copa do Mundo. Os Toffees também contrataram Christian Atsu por empréstimo junto ao Chelsea.



O Everton busca se firmar nessa temporada, e o grande trabalho de Roberto Martínez é muito animador para a torcida. O time também disputara a Uefa Europa League nessa temporada, e entra forte na briga pelo título da competição. Os Toffees contam com a inteligência do treinador para fazer uma grande campanha e tentar brigar por uma vaga na Champions League.

Manobras do Chelsea na janela de transferências ajudarão o time a brigar pelo título?

José Mourinho preparou um forte time para a próxima temporada, contratando jogadores de alto nível e, mesmo assim, lucrando com as vendas feitas. O clube montou uma forte equipe essa temporada e planeja voltar a conquistar títulos em grande estilo. Segundo o treinador, o Chelsea pode dominar a Premier League pelos próximos dez anos.



As vendas de David Luiz, Demba Ba e Romelu Lukaku renderam cerca de 85 milhões de libras aos Blues, que contrataram Fàbregas, Filipe Luis e Diego Costa por volta de 78 milhões de libras. O time conseguiu se reforçar bastante, e ainda lucrou um bom dinheiro com jogadores que eram considerados dispensáveis para a equipe.



Na última temporada, Mourinho pediu várias vezes um grande atacante para o elenco, e já elogiou a contratação de Diego Costa, dizendo que "foi uma pechincha" o dinheiro gasto pelo jogador. Além disso, o Chelsea abriu decidiu não renovar com Frank Lampard e Ashley Cole, ídolos dos Blues, e repatriou Didier Drogba, que tinha deixado o clube após a conquista da Champions League em 2011/2012. Mourinho soube reforçar as partes carente da equipe e agora vem forte para a disputa do título, com grandes nomes contratados e uma equipe muito categórica.

Arsenal e Liverpool chegam para brigar, mas será que irão conseguir quebrar o longo jejum?

Para a próxima temporada, Arsenal e Liverpool reforçaram bastante suas equipes e entram forte na luta pelo título. Potências do futebol britânico, os times lutam contra um extenso período sem o título do campeonato inglês.



Os Gunners completaram dez anos sem o título da Premier League e vem com forçar para quebrar o jejum. Na última temporada, o time começou o campeonato de forma fantástica e liderou a competição por várias rodadas, porém decaiu ao longo da competição e acabou na quarta colocação. O time se reforçou com Ospina, Chambers, Debuchy e Sanchez para a temporada, e vem com um elenco bastante forte para a briga do título. A equipe de Wenger manteve a base e reforçou as posições carentes do clube para a próxima temporada. Para o Arsenal, a temporada se inciou no último domingo (10), quando o time goleou o Manchester City por 3 a 0 e conquistou o título da Community Shield.



O Liverpool tem o grande sonho de conquistar a Premier League, desde que o campeonato entrou em ação, o clube jamais conquistou. A última vez que os Reds venceram a liga inglesa foi em 1989/1990, antes da reforma do futebol inglês. Brendan Rodgers conseguiu organizar a equipe dos Reds e formou um grande time coletivo, que por pouco não conquistou o título na última temporada. O clube perdeu Luis Suárez nessa janela de transferências e o jogador pode fazer muita falta ao ataque fulminante apresentado na temporada anterior. Com o dinheiro da venda de Suárez, o Liverpool reforçou bastante seu elenco e anunciou vários jogadores: Lambert, Can, Markovic, Lallana, Lovren, Manquillo e Moreno farão parte do elenco da equipe. A falta de elenco pode ter sido um dos motivos para o time de Merseyside não ter conquistado a Premier League na temporada passada. Para a próxima temporada, o time arrumou um grande problema e vem forte na briga pelo título da Premier League.

A hegemonia de Manchester acaba?

No presente, a cidade de Manchester tem sido predominante na Premier League. Nos últimos oito anos, os times da cidade conquistaram sete títulos e um vice, se transformando na potencia atual do futebol inglês. E para essa temporada, os times continuam com muita força para conquistar o campeonato novamente.



Atual campeão, o Manchester City manteve sua base e reforçou o time com grandes nomes no mercado, e chega com muita força para defender o título. Os Citizens se reforçaram com Willy Caballero, Fernando e Mangala, além de Frank Lampard, que ficará no clube até janeiro por empréstimo. Na temporada passada, o clube contou com um talentoso ataque para conquistar o título. A base do time campeão foi mantida e o clube chega muito forte para a disputa.



O Manchester United tenta se reestruturar após uma temporada decepcionante sob o comando de David Moyes. Com Louis van Gaal no comando, o clube tenta a renovação de seu elenco. O time contratou Luke Shaw e Ander Herrera para a próxima temporada. Na pré-temporada, o time já mostrou uma nova maneira de jogar com Van Gaal e terminou com o título da International Champions Cup, o novo estilo de jogo agradou os torcedores.



Os times de Manchester permanecem qualificadas para a disputa e têm condições totais para conquistar o título. Várias equipes da Premier League continuam com muita força. Chelsea, Arsenal e Liverpool chegam fortes para a disputa do título, que promete ser incessante.