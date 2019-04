Em confronto direto do Oeste, Real Salt Lake vence e ultrapassa o Seattle Sounders

Na tarde deste sábado (16), o Real Salt Lake recebeu no Vinho Tinto Stadium o Seattle Sounders, em jogo válido pela 23ª rodada da temporada regular na Major League Soccer. O RSL se saiu melhor neste confronto direto, vencendo por 2 a 1. O destaque da partida foi o atacante Plata, que mais uma vez deixou o dele.

O Seattle foi a campo com alguns desfalques, Pappa não jogou e Oba Oba Martins esteve suspenso. Já Yedlin, recém contratado pelo Tottenham, não jogou bem. A campanha do Seattle não tem mais a melhor campanha da liga, a irregularidade vem marcando as últimas atuações do clube. Já no lado vermelho, a vitória confirmou a boa fase do RSL, que não perde a sete jogos.

Com a vitória, os Royals passaram os concorrentes e estão em primeiro da Conferência Oeste, com 42 pontos ganhos. O Seattle está um ponto atrás, perdendo a melhor campanha e ficando atrás na disputa da Supporters Shield.

Beckerman e companhia voltam a jogar na sexta-feira (22), contra o FC Dallas, no Texas. Já o Sounders recebe o SJ Earthquakes na quarta-feira (20).

Primeira etapa movimentada, porém sem gols

O Real Salt Lake buscou impor seu ritmo e com João Plata conseguiu a primeira finalização da partida. Gil começou dando trabalho a defesa de Seattle, com boas investidas pelos flancos. Os visitantes buscavam marcar Beckerman, tentando impedi-lo de articular a saída de bola de seu time. Após roubada de bola, Neagle foi a linha de fundo e cruzou, Borchers conseguiu interceptar.

Luís Gil recebeu bom lançamento, adentrou a área e cruzou rasteiro. Na sobra Plata chutou cruzado e Frei encaixou. A resposta do Sounders veio na sequencia, Alonso apareceu bem na esquerda e cruzou fechado, obrigando Rimando a fazer boa defesa. Desta vez Garcia que foi lançado, driblou o defensor e bateu rasteiro, Plata não chegou a tempo de empurrar para ao gol. A partir da metade do primeiro tempo, o jogo ficou equilibrado.

Seattle buscava uma transição rápida da defesa para o ataque, o que muitas vezes resultou em erros de passe. O RSL diminuía um pouco o ritmo e mantinha a bola em seu campo defensivo. Após longa troca de passes, Beckerman achou Plata na área, o atacante cruzou de primeira, o que facilitou a defesa de Frei. Gonzalez quase marcou quando chutou rasteiro no canto de Rimando, a redonda passou à esquerda da meta.

Um erro na saída de jogo de Rimando por pouco não resultou em um gol de Dempsey. O goleiro chutou mal, a bola rebateu em um companheiro,a bola sobrou para Dempsey que tentou surpreender o goleiro, sem sucesso. Grabavoy achou Garcia que bateu para o meio da área, Frei espalmou e na sequencia a defesa afastou.

Real Salt Lake abre vantagem e sofre sufoco no final

As duas equipes voltaram bem pra o segundo tempo, trabalhando bem a bola e sempre procurando o ataque. Neagle disparou pela esquerda e tentou uma cavadinha, a bola foi por cima. No minuto seguinte, o time da casa abriu o placar. Uma falta próxima à área, Mulholland cobrou no segundo poste e João Plata subiu por trás do marcador para testar e balançar as redes.

Três minutos depois, a defesa do Seattle vacilou, Plata roubou a bola e passou para Gil, o meia tocou na medida para Mulholland que disputou com Alonso e deu um leve chute na saída de Frei, marcando contra. Na comemoração, o camisa 19 tocou o tradicional gongo. O time do Sounders pareceu ter perdido a cabeça e sentido o gol. Vendo a necessidade de reverter a desvantagem, Sigi Schmid tirou Neagle e colocou Barrett.

Dempsey estava sumido do jogo até então, o atacante chamou a responsabilidade e criou algumas boas investidas. Aos 27 minutos, o Sounders diminuiu o placar. Cooper cruzou, Dempsey chutou, Rimando fez ótima defesa. Rose cabeceou na trave, na sobra e quase dentro do gol, Barrett empurrou para dentro.. O gol animou os visitantes, que se aproveitavam dos espaços deixados pelo RSL. Rimando reclamava muito com seus companheiros.

O Sounders pressionava e Dempsey quase marcou de fora da área. Com a vantagem, o Real tentava sufocar o adversário, mas sem sucesso. Os meias de Seattle trabalhavam bem no meio campo e o RSL parecia desgastado. Bola erguida na área e Schuler disputou com Marshall que levou a pior e ficou caído no gramado.

A situação nos acréscimos foi a tradicional, o RSL prendia a bola e gastava o tempo, já o Seattle tentava ligações diretas e cruzamentos. Em uma dessas jogadas Barret foi lançado e chutou de primeira, passando por toda a grande área. Ao fim do jogo, a festa foi grande.