Na retorno de Marco Reus, Aubameyang decide e Dortmund avança na DFB-Pokal

Em partida válida pela primeira rodada da DFB-Pokal na Mercedes-Benz Arena (ou Gottlieb Daimler Stadion), o SV Stuttgarter-Kickers recebeu o atual vice-campeão da competição, Borussia Dortmund. O jogo significou o público recorde da história do pequeno clube da região da Suábia, já que 36.000 pessoas estiveram presentes no maior estádio da cidade de Stuttgart, cedido pelo rival da equipe.

O que se viu no primeiro tempo foi um time local impondo dificuldades, e até por certas vezes levando perigo, contra um Borussia Dortmund em marcha-lenta, com dificuldades para fazer seu jogo, com Marco Reus ainda sem ritmo para mostrar o seu melhor futebol.

Borussia Dortmund tem dificuldades, mas abre o placar com Mkhitaryan

A bola rolou no gramado da Mercedes-Benz Arena, e o que se viu foi um BVB preservando o esquema que vinha dando certo na pré-temporada e na vitória da Supercopa contra o Bayern, mesmo com algumas alterações pontuais. A formação 4-4-2 com o meio campo em formato de losango, com Kirch, Mkhitaryan, Jojic e Reus mais à frente. Aubameyang e Ramos no comando de ataque e a volta Subotic para a zaga titular, com Durm assumindo a lateral-esquerda.

Jogo sem muita ação nos primeiros minutos, até que aos 14 do primeiro tempo, Aubameyang chegou na linha de fundo pela esquerda, cruzou na área, e Ramos deixou passar até Jojic pegar de primeira. O chute saiu torto à esquerda do gol. Foi a única ação de mais perigo do Borussia Dortmund nesse período do jogo. O Stuttgarter-Kickers levava perigo pela esquerda com Müller nas costas de Piszczek e sempre na bola aérea, principal deficiência na defesa dos aurinegros. Durm parece ter resolvido os problemas de marcação e apoio no setor esquerdo, jogando com uma tranquilidade nada normal para um garoto que atua há apenas um ano nessa posição.

Depois de muita dificuldade e pouco esforço para sair da desconfortável situação na partida, o Borussia Dortmund conseguiu abrir o placar em lançamento longo de Kirch cruzando o campo da esquerda para a direita, em um excelente domínio de Piszczek e toque rasteiro pro meio da área para Mkhitaryan só ter o trabalho de escorar e fazer 1 a 0. O jogo seguiu no mesmo ritmo, sem mais chances de perigo, com o time aurinegro administrando o gol na primeira parcial.

Jogo continua no mesmo ritmo, e Dortmund constrói goleada

O segundo tempo mostrou em seus primeiros minutos que não seria muito diferente do primeiro no quesito ritmo de jogo. O Borussia Dortmund preservava o resultado, enquanto não conseguia criar chances de mais perigo. Enquanto a zaga do BVB se esforçava e não achava nada pelo alto, foi a zaga do Stuttgarter-Kickers que acabou entregando um gol: aos 55 minutos, o zagueiro Fennell tentou recuar a bola para o goleiro Redl, Aubameyang antecipou no lance, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes, 2 a 0 para o Borussia Dortmund, e o jogo parecia ter acabado nesse momento.

Mas o Stuttgarter-Kickers foi valente no jogo até onde as condições físicas permitiram, e foram recompensados aos 60 minutos. Em cobrança de falta, a bola sobrou no meio da área, Soriano recebeu e tocou para Edwini-Bonsu, que mesmo em posição de impedimento, completou pro gol. O árbitro Peter Sippel validou o tento.

Parecia que o Kickers iria se animar pro jogo e tentar o empate, mas o Borussia Dortmund bloqueou bem as oportunidades criadas pelo time da casa. Resistindo por muito tempo até diminuir o ímpeto do clube que disputa a 3ª divisão. Aos 78 minutos, Kirch lança Piszczek na direita, que ultrapassa o marcador e cruza no meio da área. Aubameyang chega escorando em posição de impedimento. Mais um gol ilegal validado por Peter Sippel e 3 a 1 para o Dortmund, não havia mais volta para o Stuttgart-Kickers, que se rendeu completamente em campo.

Com o placar e o psicológico do adversário dominados, o Borussia Dortmund construiu a goleada. Aos 89 minutos, Aubameyang, definitivamente o nome da partida, lançou Ramos na esquerda, que esperou a saída do goleiro Redl para tocar no contrapé. 4 a 1 e Borussia Dortmund classificado para a próxima fase da DFB-Pokal.

Eliminado da DFB-Pokal, o Stuttgarter-Kickers dá sequência à sua campanha na 3.Liga contra o Hallescher FC no próximo sábado (23). Enquanto isso, o Borussia Dortmund estreia na 1.Bundesliga em casa contra o Bayer Leverkusen, também no dia 23.

