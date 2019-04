Rossi sofre lesão na coxa e desfalca Fiorentina em amistoso contra o Real Madrid

Há duas semanas do início da Serie A, a Fiorentina confirmou uma lesão na coxa do atacante italiano Giuseppe Rossi. Segundo a nota divulgada no site oficial do clube, o atacante se contundiu no treinamento de quinta-feira (14) e foi cortado da delegação que viajou à Varsóvia, na Polônia, e enfrentará o Real Madrid em um amistoso no estádio Narodowy.

A lesão do atacante foi no músculo flexor da coxa. Assim, o jogador ficará em Florença para avaliar a extensão da lesão com os testes apropriados. Rossi marcou dois gols em três jogos na pré-temporada; o primeiro contra o Palmeiras e o último deles no último sábado (9), na vitória viola por 2 a 0 sobre o Málaga.

O atacante tem um histórico de lesões graves e ficou entre outubro de 2011 e maio de 2013 sem atuar com uma lesão no joelho direito. Entre janeiro e maio deste ano, Rossi também ficou fora de combate com um problema no joelho esquerdo. Mesmo com esses problemas, marcou 16 gols em 21 jogos na edição 2012/13 da Serie A.

Após enfrentar o Real Madrid, a Fiorentina jogará no dia 30 de outubro na abertura da Serie A, contra a Roma, no Stadio Olimpico, na capital italiana.