Resultado do jogo Beskitas x Arsenal na Uefa Champions League

O jogo de volta é na próxima quarta (27), no Emirates Stadium, em Londres.

Jogando em casa, o Besiktas conseguiu vantagem na posse de bola e criou boas chances de gol, mas parou na boa atuação da defesa gunner.

Com Giroud perdendo muitas oportunidades e com um jogador a menos, o empate saiu barato para o Arsenal.

90+4' Final de jogo, apesar de uma partida movimentada, o jogo não sai do zero.

90+3' O técnico Bilic é expulso por xingar o quarto árbitro.

90+2' O jogo é parado para atendimento de Flamini.

90+1' Koyunlu cai pela esquerda e tenta o cruzamento, a zaga afasta, no rebote Tote tenta a finalização e a bola bate mais uma vez na defesa.

90' Quatro minutos de acréscimo.

90' ARSENAL MUDA Sai: Cazorla Entra: Rosicky

88' QUASE O DO ARSENAL! Chamberlain invade a área, bate colado, a bola bate no poste, nas costas do goleiro e a zaga afasta.

87' ÚLTIMA TROCA TURCA Sai: Pektemek Entra: Tosun

84' Bola aberta na esquerda mas Ramon não cruza para a linha de fundo.

83' Chamberlain cobra escanteio, a bola atravessa toda a extensão da área e não é desviada, contra-ataque do Besiktas.

80' SUBSTITUIÇÃO NO BESIKTAS Sai: Ozyakup Entra: Koyunlu

79' Após falta para matar o ataque, Ramsey recebe o segundo cartão amarelo e está expulso.

79' QUASE! Cazorla cobra em cima de Zengin, o goleirão defende esquisito em dois tempos.

78' Falta perigosa para o Arsenal, na boca da área.

76' Cartão amarelo para Ozyakup

74' Pekmetek se envolve em principio de confusão com alguns jogadores do Arsenal após falta em Ramsey.

72' O Beskitas também troca. Sai: Sahan Entra: Tore

71' Arsene Wenger promove a segunda mudança no Arsenal. Sai: Sánchez Entra: Oxlade-Chamberlain

70' Ramsey tenta invadir a área mas para na zaga do Besiktas, que vem fazendo um bom trabalho até aqui.

68' Ramon tenta a jogada pela esquerda, mas é interceptado pela zaga e consegue só escanteio. Na cobrança, Szczesny tira de soco, a bola sobra para Koybasi e ele chuta com perigo.

67' NA ITÁLIA Higuaín empata para o Napoli contra o Athletic, 1 a 1.

65' Cartão amarelo para Nacho Monreal!

63' A torcida empurra os donos da casa fazendo muito barulho em Istambul.

61' Sahan tenta de longe, mas sem muito perigo.

59' Besiktas é quem finaliza a gol pela primeira vez na segunda etapa, mas Szczesny pega sem nenhum problema.

55' O jogo volta mais nervoso no segundo tempo.

54' É um festival de cartões, após o primeiro tempo sem mostrar nenhum, o juiz mostra o terceiro do jogo, dessa vez para Flamini.

54' Ramsey também recebe o cartão após falta na esquerda.

51' Ramon recebe amarelo após falta em Sánchez

49' SENTIU O TORNOZELO Substituição no Arsenal, Sai: Arteta e Entra: Flamini

48' Arteta sai de campo para receber atendimento médico após choque com Demba Ba.

46' QUASE UM GOLAÇO! Demba Ba ganha a bola no meio campo, toca para Pektemek e o atacante enfia para Sahan, que corta o zagueiro, bate colocado no canto e a bola passa raspando.

45' Primeira chance é do Arsenal, mas Ramsey desperdiça a oportunidade.

45' Está rolando o segundo tempo.

Já o treinador Slaven Bilić conta com Gonen, Kurtulus, Sivok, Tore, Koyunlu, Tosun e Boral como opções para o segundo tempo

No banco, Arsène Wenger tem Martínez, Miquel, Bellerín, Flamini, Rosicky, Oxlade-Chamberlain e Campbell

Nas demais partidas, o Bayer está vencendo o Copenhagen de virada num emocionante 3 a 2. Já na Itália, Muniain abriu o placar para os bascos diante o Napoli.

45' Final de primeiro tempo.

43' UMA DE CADA! Giroud recebe belo passe por cima da marcação mas falha no dominio.

42' QUASE BA! Dessa vez o senegalês se livra da marcação de Chambers e finaliza com muito perigo, grande oportunidade desperdiçada.

39' Besiktas no ataque, Koybasi chuta de fora da área e Szczesny defende tranquilamente.

38' Wilshere arrisca de longe e Zengin faz a defesa sem dar rebote.

37' DEMAIS PARTIDAS: Napoli 0x0 Athletic Bilbao, Copenhagen 2x2 Bayer Leverkusen.

36' O duelo entre o Ba e Chambers tem sido a principal atração até aqui, mas o inglês tem levado vantagem na marcação.

35' Demba Ba tenta aproximação pela direita, mas Chambers desarma na entrada da área.

31' Mais uma vez Pektmek tabela no ataque e ajeita a bola para Klavak, que chuta firme, mas nas mãos de Szczesny.

28' Pektemek chega pela direita e cruza rasteiro, Demba Ba cai na área e pede penalidade, o juizão manda seguir

26' O Arsenal toca a bola na defesa e tenta achar uma brecha para penetrar na equipe turca, que se fecha bem.

23' Koybasi tenta o cruzamento pela esquerda mas a defesa afasta.

22' Em sequência de dois escanteios, Arsenal não consegue produzir perigo e a bola fica com o goleiro Zengin.

20' SE COMPLICOU! Arsenal arranca um contra-ataque em velocidade, Giroud não consegue o passe e a bola acaba saindo em escanteio na continuidade da jogada.

17' Depois de começo melhor do Besiktas, os visitantes começam a gostar do jogo.

15' Sánchez cobra escanteio na cabeça de Giroud, mas o francês manda por cima.

12' UUH! Mais uma jogada de Sánchez, que toca para Cazorla, o espanhol invade a área e chuta cruzado, a bola passa perto da trave e sai em tiro de meta.

11' Muito bom começo de jogo em Istambul.

09' Na primeira jogada do Arsenal, Sánchez cruza para Giroud, que deitado, não consegue completar para o gol

08' MAIS UMA VEZ BA O senegalês recebe cruzamento da direita e manda de primeira para o gol, obrigando boa defesa de Szczesny!

07' Uysal atinge Debuchy com o carrinho e o árbitro marca falta para os Gunners.

05' Besiktas é quem ataca o Arsenal no começo da partida.

02' Os donos da casa mantem a posse de bola no ataque

01' NA TRAVE! Ba chuta de longe e a bola surpreende o goleirão Szczesny, quase o placar é aberto.

00' Está rolando a bola para o primeiro tempo de Besiktas e Arsenal

15:46 O banner que a torcida havia prometido foi banido pela Uefa, devido a referência ao anarquismo

15: 45 Um minuto de silêncio antes do começo do jogo.

15:40 As esquipes já estão em campo para a partida.

15:32 No ano passado, o Arsenal venceu o Fenerbahçe, outra equipe turca, na mesma fase da competição.

15:22 As escalações oficiais são divulgadas. No Arsenal, Nacho Monreal ganha a vaga na esquerda e Gokhan Tore começa no banco pelo Besiktas.

15:18 Para provar seu apoio os ultras turcos da carsi, principal torcida do Besiktas, vão trazer o maior banner feito a mão da história do país. Na bandeira estará estampado "La Vittoria Sara Nostra", com o A que simboliza o anarquismo, marca registrada da facção.

15:14 O palco da partida é o Ataturk Olympic Stadium, estádio que vem sendo utilizado pelos turcos até a construção da nova Vodafone Arena. O Ataturk que conta com mais de 80 mil lugares, é conhecido por abrigar a épica final da Champions League de 2005, quando o Liverpool venceu o Milan.

15:11 Não é só o Arsenal que vive problemas físicos. No Besiktas, o treinador Bilic disse em entrevista que a participação do meia Atiba Hutchinson e do atacante Gokhan Tore são dúvidas.

15:09 Titular na última partida, Yaya Sanogo sentiu uma lesão na coxa e nem viajou para Turquia. Olivier Giroud deve voltar ao onze inicial.

15:08 Se na zaga não haverão problemas, a lateral esquerda é quem sofre. Kieran Gibbs deve ficar de fora de 2 a 3 semanas, depois de deixar o duelo contra o Crystal Palace mancando. O jovem Hector Bellerin deve ganhar a posição.

15:05 Após sentir uma lesão na última partida, Laurent Koscielny está 100% para o confronto de hoje, ao menos foi o que Wenger deixou a entender, quando não convocou Mertesacker para a partida. O alemão teve férias prolongadas após a vitória na Copa do Mundo e ainda está voltando a sua forma física ideal.

15:02 Depois de uma estréia apagada na Premier League, Alexis Sánchez quer mostrar a torcida ao que veio. Maior contratação da equipe na temporada, o chileno tem todo o respaldo do treinador em seu período de adaptação. Jogando aberto pelos lados, o camisa 17 sempre porporciona jogadas de profundidade e belos dribles.

14:58 Recém chegado no clube, Demba Ba já chama a atenção da torcida e de seus companheiros. Substituto de Hugo Almeida, o jogador chegou a equipe nessa janela de transferências, depois de uma temporada fraca pelo Chelsea. Em sua primeira partida como titular, contra o Feyenrood, o jogador anotou o primeiro hat trick da história do Besiktas em competições internacionais.

14:46 Em questão de empolgação, Arsène Wenger não ficou muito atrás de Bilic. O comandante do Arsenal tratou o jogo como o mais importante do ano. "Estamos desesperado por esse jogo, pois queremos jogar a Liga dos Campeões e sabemos da grandeza desses jogos. Estamos desesperados para jogar, não importa o que isso nos custe. Sempre temos sorteios complicados. No ano passado foi o Fenerbahçe, agora é o Besiktas, difícil" afirmou o francês, jogando o favoritismo para longe.

14:38 "Não estamos aqui para tirar selfies com jogadores do Arsenal", disse enérgico o treinador Steve Bilic, que é o "xodó" da torcida do Besiktas, justamente pela sua personalidade. "Não espere nossos jogadores tirando Selfies com Sanchez, Giroud ou Arteta, ou felizes por trocar camisas no intervalo, acreditamos que podemos nos classificar e faremos de tudo possível para isso acontecer", finalizou o croata.

14:30 Arsenal e Besiktas nunca se enfrentaram em competições europeias, mas o retrospecto de Arsène Wenger ao viajar para a Turquia é positivo. Em sete jogos, os ingleses jamais perderam, sofreram dois gols e fizeram 12.

14:22 Os Gunners estrearam no campeonato nacional no último sábado (16) e conseguiram uma virada tardia contra o Crystal Palace. Confira como foi a partida.

14:15 O Arsenal já tinha a vaga direta para essa fase, logo, fará sua estreia na Uefa Champions League desse ano. A equipe conta com reforços de peso e almeja, pela primeira vez, alcançar a glória na competição.

14:10 Para chegar até esta fase na competição, os turcos venceram o Feyenrood em duas partidas, na fase anterior. No jogo de ida na Holanda a equipe já conquistou uma boa vantagem, fazendo 2 a 1. Em Istambul, 3 a 1 com show de Demba Ba carimbou a passagem da equipe para esta fase.

13:50 Mesmo não sendo favorito para o confronto, o Besiktas aposta na força de sua torcida para poder prosseguir na competição. Jogando em casa, mais de 70 mil apaixonados devem lotar o Ataturk Olympic Stadium, na tarde de hoje.

13:45 Boa tarde leitor do VAVEL Brasil! É hora de decidir as últimas vagas da fase de grupos da maior competição de clubes do mundo, a Uefa Champions League. No confronto de hoje, o Besiktas, vice campeão turco, recebe o Arsenal, que foi o quarto colocado na última Premier League.