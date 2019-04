Com gols de Messi e Neymar, Barcelona goleia Leon na estreia de Suárez

Na tarde desta segunda-feira (18), o Barcelona apresentou o novo elenco aos torcedores para o início da próxima temporada. Com estádio lotado, a equipe catalã goleou o León (MEX) por 6 a 0 no tradicional troféu Joan Gamper, torneio de pré-temporada que leva o nome do primeiro presidente do clube catalão. Os destaques do jogo foram Neymar e o Munir, atacante da base, cada um com dois gols. Messi e Sandro Ramirez completaram o marcador.

O grande atrativo da partida foi a estreia do recém contratado Luis Suarez, que entrou no segundo tempo da partida. O jogador só poderá voltar a atuar no final de outubro, no jogo diante do Real Madrid.

No ano passado, o torneio ficou mais conhecido no Brasil por conta do histórico resultado de 8 a 0 para o Barcelona contra o Santos, em partida disputada por conta da contratação de Neymar. O Barcelona conquistou o título pela trigésima sétima vez.

A estreia oficial dos culés na temporada será no final de semana, quando o Barcelona enfrentará o Elche, no primeiro jogo do Campeonato Espanhol, no Camp Nou.

Neymar e Messi se destacam no primeiro tempo

Logo aos três minutos Lionel Messi abriu o placar, após Rakitic ganhar a jogada no meio-campo e acionar Neymar na ponta. O brasileiro cruzou para a área, a bola desviou e sobrou para Messi marcar o primeiro dele no jogo.

Em meio ao ritmo da pré temporada e a disposição dos novos jogadores, o Barcelona pressionava e buscava uma goleada para impressionar a torcida na primeira partida da temporada no Camp Nou. O segundo gol saiu aos 13 minutos. Após grande passe de Iniesta para Neymar, o atacante brasileiro tocou de cobertura e fez o primeiro gol depois da lesão na Copa do Mundo.

Criando muitas oportunidades e com boas participações de Rafinha e Rakitic, os donos da casa chegavam com perigo e pressionavam, ainda em busca da goleada. Apesar do ritmo de jogo intenso, o terceiro gol só saiu aos 43 minutos, novamente com a dupla Neymar e Messi. Desta vez o craque argentino encontrou o brasileiro livre dentro da área, Neymar pegou a sobra do goleiro e marcou de calcanhar, com o gol vazio.

Na estreia de Suarez, Munir marca duas vezes

No segundo tempo, o Barcelona aproveitou para testar todas as peças do elenco, e promoveu diversas alterações ao longo dos 45 minutos finais. Logo no início do jogo, Neymar e Mascherano saíram para entradas de Munir e Pique. E não demorou para a jovem revelação deixar sua marca: após belo lançamento de Rakitic que encontrou Daniel Alves, o lateral brasileiro rolou para Munir empurrar para o gol.

Com 15 minutos de jogo, o treinador Luis Enrique modificou todo o time, deixando apenas Rafinha e Jordi Alba para o restante do jogo. Mas a entrada de Luis Suarez, um dos grandes atrativos do jogo, ainda demoraria alguns minutos. Suarez estreou com a camisa do Barça apenas aos 31 minutos de jogo, entrando em campo no lugar do brasileiro Rafinha. Suarez participou pouco do jogo, sofrendo algumas faltas e completando alguns passes, mas sem finalizar ou criar chances de gol.

Um minuto depois da entrada do uruguaio, o Barcelona fez o quinto gol no jogo, outra vez com Munir, que recebeu boa assistência do lateral Grimaldo e finalizou no contrapé do goleiro Martinez. No último minuto, Sandro Ramirez, outro atacante da base, fechou o placar. O atacante recebeu bom lançamento de Sergi Roberto e bateu cruzado para fazer o sexto gol e dar números finais a partida.