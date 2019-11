Napoli e Athletic Bilbao se enfrentam em busca da vaga na Champions League

Nesta terça-feira (19), Napoli e Athletic Bilbao entrarão em campo para o primeiro jogo dos playoffs da Uefa Champions Lague, na casa da equipe italiana. O jogo de volta acontece no Estádio de San Mamés, casa do time basco. Este é o primeiro confronto da história entre as equipes.

Estreando oficialmente na temporada, ambas as equipes disputa uma partida de muita importância, já que seus respectivos campeonatos nacionais não tiveram início e até agora as equipes só disputaram partidas de pré-temporada.

Napoli conta com a força de sua torcida para conseguir a vitória

Depois de bons resultados na pré-temporada, o Napoli vai para seu primeiro e decisivo jogo oficial com a expectativa de uma boa vitória e essencialmente sem sofrer gols dentro de casa. Para isso, o técnico Rafa Benítez conta com boa parte da base do time que foi titular nos últimos amistosos realizados pelos napolitanos neste início de temporada. Mas ainda assim, Benítez não terá seu time completo. Relacionando 18 dos 22 inscritos para esta fase da competição, mais o jovem goleiro Contini, da lista B, e tendo quatro desfalques por lesões e problemas físicos, como Henrique, Radosevic, Zúñiga e Dzemaili, que o treinador optou por não utilizar, visto a baixa disponibilidade do banco.

O Napoli contará com casa cheia, já com 40 mil ingressos vendidos para a partida. A partida terá ainda a presença de Antonio Conte, novo treinador da seleção italiana, que irá assistir a partida, provavelmente para observar Insigne e Jorginho, prováveis titulares da equipe. Na tradicional entrevista pré-jogo promovida pela UEFA, Rafa Benítez destacou a qualidade do Athletic, e o fato dos jogadores se conhecerem há anos. O treinador também falou da ausência de seus jogadores, mas garante que o Napoli está confiante para a temporada.

“O Athletic sabe fazer tudo bem, os jogadores se conhecem há anos. Muniain disse que não vão jogar para empatar pois só sabem jogar ao ataque. Tem razão, mas sabem também defender e pressionar. Taticamente será um jogo interessante. O futuro do Napoli será brilhante mas será ainda mais brilhante se for alcançada a classificação para a fase de grupos da Champions. Quando a lista é só de 18 (no campeonato italiano podem ser relacionados até 12 jogadores para o banco de reservas) há estes problemas.”, explicou Benítez.

Quem também falou sobre a partida foi o meia Marek Hamsik, que declarou que a torcida napolitana será mais um jogador para o time da casa, assim como na Espanha, com os torcedores do time basco dando apoio aos adversários. O jogador ainda elogiou os adversários, afirmando que o estilo adotado por eles é totalmente moderno e que o Napoli precisará se adequar à isto.

"É uma equipe moderna, tem agressividade, são bascos, que se conhecem há anos e esta pode ser a sua força. Nós podemos jogar com qualquer um, e devemos estar conscientes disso. Somos profissionais, damos a mão para aqueles que chegam, mas é definitivamente muito bom já conhecer os jogadores. Eu acho que Aduriz, um atacante que faz gols, e Muniain, pequeno e muito rápido são os mais perigosos. Acreditam que sabem jogar sem se defender", foram as palavras de Hamsik.

Athletic vai com tudo em busca do bom resultado fora de casa

O Athletic Bilbao não atinge a fase de grupos da Uefa Champions League desde a temporada 1998/99, quando em sua única participação na competição (se considerarmos apenas após a temporada 1992/93, quando foi instituído o sistema atual de disputa, com fase de grupos), caiu na primeira fase. O treinador Ernesto Valverde irá a Nápoles para tentar a classificação com o time completo, sem nenhum grande desfalque, e divulgou uma lista de 21 convocados para a partida. Entre eles, o lateral Andoni Iraola, que falou sobre o confronto à mídia italiana, respeitando os italianos mas afirmando que a equipe irá buscar a vitória na Itália.

"Nós e os azzurri (Napoli) teremos a mesma pressão. Custou muito chegar a esse ponto e queremos jogar o melhor. Medo? Não vejo porque ter medo, se tudo pode acontecer. Vamos lá para jogar futebol e os problemas são com os outros. Nápoles é uma cidade com um toque de magia, apesar de ter uma má reputação por causa da sujeira, eu visitei-a este verão com a minha esposa e gostei muito. O importante é não ir pra cima deles, eles são bons no contra-ataque e achar uma maneira de se fechar", foram as palavras do lateral.

Na entrevista pré-jogo, Ernesto Valverde, assim como Iraola, falou sobre a qualidade do adversário e ressaltou o fato de não ter tido jogadores na última Copa do Mundo, o que pode pesar no desgaste físico. O treinador ainda destacou que os italianos possuem craques que podem definir o jogo em qualquer momento, e que seus jogadores estarão atentos com todos.

"Nós sabemos muito bem que o Napoli pode contar com jogadores como Callejón, Insigne, Mertens, Higuaín - jogadores que são todos tão perigosos e rápidos. Mas eu não estou preocupado só com isso. Estou preocupado que eles têm tantas combinações perigosas, e não individualidades. É provavelmente uma vantagem que nosso elenco tem feito toda a pré-temporada juntos, mas eu não me importaria de ter dez ou 12 jogadores na Copa do Mundo como o Napoli teve. Especialmente se você tem jogadores como Gonzalo Higuaín, que voltou da Copa do Mundo, sem treinamento e contra o PSG [em amistoso] marcou depois de cinco minutos ao entrar em campo. Eu não sei se há um favorito, mas é provavelmente o Napoli, já que jogaram na UEFA Champions League na última temporada e não estamos nela há 16 anos. Essa espera significa que temos uma grande responsabilidade, e muitos na Espanha estão confiantes de nós. É uma grande oportunidade, criada na última temporada, e agora temos que encará-la. Um gol fora de casa seria muito importante para nós e vamos por isso sem esquecer que o segundo jogo está por vir", foram as palavras de Ernesto.

Nas estatísticas históricas, equilíbrio de ambas as partes

Napoli e Athletic Bilbao nunca se enfrentaram na história. Mas ambos tem bons retrospectos contra rivais espanhóis e italianos, respectivamente. O Napoli nunca perdeu jogando em casa contra times espanhóis e nunca perdeu em casa jogando pela Uefa Champions League. Por outro lado, em 3 mata-matas internacionais contra times espanhóis, se classificou apenas em um, contra o Valencia, pela Copa da Uefa (atual Europa League) na temporada 1992/93. Nos outros, contra Real Madrid, pela Copa dos Campeões (atual Uefa Champions League) de 1987/88 e Villarreal, pela Uefa Europa League de 2010/11, veio a eliminação.

Em resumo: o Napoli tem um retrospecto geral de 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas contra times espanhóis. Já o Athletic Bilbao, nunca perdeu para times italianos jogando como mandante, e no jogo de volta, terá o primeiro confronto internacional do Nuevo San Mamés. Nos únicos confrontos que teve contra italianos pela Uefa Champions League, na temporada 1998/99, foram 2 empates contra a Juventus, a mesma adversária que lhe derrotou na final da Copa da Uefa (atual Europa League) de 1976/77, em pleno San Mamés, pelo critério de gols marcados fora de casa. No retrospecto geral, o Athletic tem 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas contra times italianos na história.