Real Madrid e Atlético de Madrid fazem a final da Supercopa da Espanha

Nesta terça-feira (19), às 18h, (horário de Brasília), teremos a decisão da Supercopa da Espanha, confronto que reunirá o campeão espanhol, Atlético de Madrid, e o campeão da Copa do Rei, Real Madrid. O jogo será realizado no estádio Santiago Bernabéu, casa dos merengues, que chegam com bastante moral após o título da Supercopa da Europa, vencida na última terça-feira, contra o Sevilla, onde a equipe venceu por 2 a 0.

O Atlético de Madrid, campeão espanhol após 18 anos, fez uma temporada bem movimentada e contratou vários bons jogadores para suprir a perca de outros jogadores importantes que deixaram o clube. Este será o reencontro entre os dois rivais. O último duelo foi pela final da Uefa Champions League, quando o Real Madrid, em um jogo emocionante, derrotou os colchoneros na prorrogação por 4 a 1.

A Federação Espanhola ainda não confirmou oficialmente os horários e datas. Segundo o Atlético, porém, o jogo de ida acontece às 23h (18h de Brasília), em 19 de agosto, no Santiago Bernabéu; já o jogo de volta estaria marcado para as 22h30 (17h30 de Brasília) de 22 de agosto, no Vicente Calderón.

Ancelotti nega favoritismo, mas confia na capacidade de seus comandados

Os últimos duelos entre Real Madrid e Atlético de Madrid foram bem equilibrados e Carlo Ancelotti, técnico dos merengues, sabe disso. Segundo o italiano, não existe favorito para o confronto, pois é apenas começo de temporada: “É difícil definir um favorito, pois estamos em pré-temporada. Não se sabe realmente quem está em melhor condição física.”

Em meio de tantas especulações sobre a saída de Angel Di María do clube, Ancelotti disse que quer contar com o jogador enquanto ele estiver no clube, e que prefere não falar sobre o futuro do argentino antes das duas partidas da Supercopa, pois, segundo ele, todos da direção técnica, jogadores e até próprio de Di Maria não podem perder o foco: "Não vou perder o foco para a partida falando sobre este assunto. Não há nada decidido ainda em relação a ele. Nesse momento ele está treinando e está relacionado para o jogo de amanhã", afirmou o técnico merengue.

Apenas Iker Casillas foi confirmado entre os titulares para o primeiro jogo da decisão. O elenco todo, menos Jesé Rodríguez que ainda se recupera de lesão, está à disposição para o jogo. Com força total, os merengues devem ir a campo com: Casillas; Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Coentrão; Kroos, Modric e James; Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema.

Simeone confia nos reforços para conseguir bom resultado no Santiago Bernabéu

Quase todos os reforços do Atlético de Madrid vão para o jogo, com destaque para o jovem francês Antoine Griezmann, que lidera o ataque para a primeira partida da decisão. Uma das virtudes do Atlético de Diego Simeone é a forte marcação imposta ao adversário e esse esquema de jogo deve vir à tona para o duelo.

Na véspera do duelo, Simeone criticou os gastos feitos pelo Real Madrid, que, segundo ele, contratou poucos jogadores para o tanto de dinheiro gasto: “Nós trouxemos sete ou oito jogadores com € 95 milhões (R$ 285 milhões), eles compraram dois com € 95 milhões. Há uma pequena diferença. Mas o clube sempre teve essa criatividade. Estamos formando um grupo, e esse grupo não tem apenas 11 jogadores, mas 18 ou 20”, disse Simeone, que citou Griezmann e Mandzukic nesses gastos feitos pelo time.

Simeone tem um desfalque que pode ser sentido durante o duelo, que é a ausência do meia turco Arda Turan, que se sofreu uma lesão muscular na última semana. Raul Garcia deve ser seu substituto para a partida. Um jogador que deve fazer sua estreia é o lateral-esquerdo Cristian Ansaldi, que foi apresentado nesta segunda-feira (12) e deve ir pro jogo. Jan Oblak, que chegou para ser o substituto de Courtois no gol dos colchoneros, perdeu a vaga no time titular para o também recém contratado Moyá, que chegou do Getafe. Então o Atlético deve ir a campo com o seguinte time: Moyá; Juanfran, Godin, Miranda e Ansaldi; Tiago e Gabi; Griezmann, Raul Garcia e Koke; Mandzukic.