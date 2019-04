Resultado do jogo Real Madrid x Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha

20:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

19:55 Real Madrid e Atlético de Madrid ficaram no empate em 1 a 1 no jogo de ida da Supercopa da Espanha. O jogo de volta será nesta sexta-feira (22), às 17h30, no Vicente Calderón.

48' FINAAAAL DE JOGO!!!

45' Mais três minutos de acréscimo.

44' Di María faz linda jogada na entrada da área, cai, pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! RAÚL GARCIA! Escanteio para o Atlético, a bola passa por toda a defesa, e o espanhol dá um toquinho para deixar tudo igual!!!!

41' Marcelo cruza na grande área e Pepe completa para fora, com perigo.

40' Real Madrid troca passes no ataque e avança sem pressa.

39' Com esse resultado, o Real Madrid jogará pelo empate na partida de volta.

37' Atlético de Madrid cobra escanteio, Miranda cabeceia e joga para fora.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!! JAMES RODRÍGUEZ!! Benzema é travado na grande área e a bola sobra para James Rodríguez, que chuta rasteiro. A bola bate em Ansaldi e entra.

33' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Mandzukic; ENTRA: Raúl Jiménez

33' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! SAI: Modric; ENTRA: Di Maria.

32' Benzema cabeceia, e a bola bate na rede por cima do gol.

31' Di Maria, que é especulado como reforço do Manchester United, se prepara para entrar em jogo.

30' Kroos aparece de frente para o gol, mas não consegue um bom chute.

28' Kroos arrisca de longe, mas a bola bate na defesa.

27' Atlético de Madrid adianta a sua marcação e dificulta a saída de bola do Real Madrid.

26' Kroos tenta jogada pela esquerda e é desarmado.

25' Só dá Real Madrid no campo de ataque.

23' UUUUH!! Bale cobra a falta e Moyá rebate para frente. Livre, Kroos consegue chutar por cima do gol

22' Sergio Ramos cobra a falta para fora, mas o árbitro manda voltar.

22' CARTÃO AMARELO PARA RAÚL GARCIA!

21' James Rodríguez sofre falta na entrada da área. Falta boa para o Real Madrid!

20' Atlético de Madrid cobra o escanteio, e o árbitro marca falta de ataque de Godín.

19' Juanfran recebe pela direita e é travado por Marcelo.

19' Clima volta a ficar tenso entre Sergio Ramos e Mandzukic

18' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Siqueira; ENTRA: Ansaldi

17' James Rodríguez cobra falta levantando na área, e a defesa afasta.

16' Siqueira faz falta em Bale, e a torcida pede cartão. O brasileiro já tem amarelo.

14' CARTÃO AMARELO PARA MANDZUKIC!

14' CARTÃO AMARELO PRAR SERGIO RAMOS!

13' Mandzukic sobe com Sergio Ramos e acerta o zagueiro. Após a queda, o espanhol acerta um golpe no croata.

12' CARTÃO AMARELO PARA MARIO SUÁREZ!

11' James Rodríguez cruza da esquerda, mas o goleiro fica com a bola.

10' Real Madrid voltou muito melhor para este segundo tempo.

9' Kroos chuta de fora da área, mas a bola bate na defesa.

8' Carvajal chuta de longe e a bola passa por cima do gol.

7' Reservas do Atlético de Madrid vão para o aquecimento.

6' Marcelo tenta cruzar e consegue o escanteio.

5' Atlético de Madrid cobra o terceiro escanteio seguido, mas, desta vez, Casillas fica com a bola.

4' Atlético de Madrid cobra o segundo escanteio, e a defesa joga para fora novamente.

3' Escanteio para o Atlético de Madrid, Pepe afasta para fora.

2' Bale chuta, e Moyà faz boa defesa. Primeira chance do segundo tempo é do Real Madrid.

0' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! SAI: Cristiano Ronaldo; ENTRA: James Rodríguez

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

19:04 Jogadores começam a voltar para o segundo tempo.

18:50 Real Madrid e Atlético de Madrid ficaram no empate sem gols neste primeiro tempo. Em instantes, começa a segunda etapa. Fique conosco!

46' FINAAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' Teremos mais um minuto de acréscimo.

43' Real Madrid sofre bastante para chegar no campo de ataque.

42' Raúl García arrisca de longe e manda para fora, sem perigo algum.

41' Atlético de Madrid cobra lateral na área, Saúl cabeceia, mas a bola vai para fora.

40' Cristiano Ronaldo recebe cruzamento da esquerda, sobe muito, mas cabeceia para fora.

38' Cruzamento da direita e Miranda afasta de qualquer maneira.

37' CARTÃO AMARELO PARA XABI ALONSO!

36' Escanteio para o Real Madrid, Modric cobra, e a defesa afasta.

35' Tudo bem com o brasileiro. O jogo segue.

35' Siqueira, que sofreu a falta de Marcelo, recebe atendimento médico.

33' Real Madrid inicia rápido contra-ataque, Marcelo fica de frente para o gol, mas é desarmado e faz a falta em seguida. O jogo para.

32' Bate-rebate na área do Real Madrid e Mandzukic finaliza e Casillas faz segura defesa.

31' Atlético cobra escanteio, e Marcelo afasta.

30' Atlético de Madrid cruza da esquerda, e Sergio Ramos joga para escanteio.

29' Carvajal cruza, mas o goleiro do Atlético de Madrid fica com a bola.

27' Mandzukic sobe em busca da bola com Pepe e acaba fazendo a falta no rival.

25' Há uma queda no nível do jogo. Ninguém consegue chutar a gol.

23' Rafael Nadal assiste a partida nas tribunas do Santiago Bernabéu.

22' Modric tenta jogada pela direita e é desarmado por Gabi

21' Bale levanta na área buscando Cristiano Ronaldo, mas a defesa afasta.

20' Real Madrid tem a posse de bola, mas Atlético de Madrid é o dono das melhores oportunidades.

18' Novo escanteio é cobrado, e o Atlético de Madrid afasta novamente.

17' Escanteio para o Real Madrid, a defesa afasta. Novo escanteio.

16' Marcelo cruza, e a defesa do Atlético de Madrid afasta.

15' Torcida merengue canta alto nas arquibancadas do Santiago Bernabéu!

14' Defesa merengue vacila novamente, Saúl chuta cruzado, mas Casillas defende.

13' UUUH!! Mandzukic aparece livre na área, chuta de frente para o gol, mas Casillas defende!!!

12' Bale sente o golpe de Siqueira e recebe o atendimento médico.

11' CARTÃO AMARELO PARA SIQUEIRA!

10' Real Madrid segue dominando apesar de não conseguir criar grandes oportunidades.

9' Marcelo tenta jogada pela esquerda e é parado com mais uma falta.

8' Cristiano Ronaldo tenta jogada com Xabi Alonso, mas erra o passe curto.

7' Atlético de Madrid marca forte e começa a irrita os jogadores do Real de Madrid.

6' Carvajal cruza rasteiro da direita e a zaga faz o corte.

4' CARTÃO AMARELO PARA KOKE! É o primeiro do jogo.

3' Pepe sofre entrada dura de Koke.

2' Real Madrid tenta iniciar uma pressão, mas o Atlético está fechadinho.

1' Carvajal tenta entrar na área pela direita, mas é desarmado.

0' COMEÇAA O JOGO!!

17:59 O Real faz uma belíssima homenagem a Di Stéfano. Tudo pronto para a bola rolar!

17:58 Real Madrid exibe no gramado todas as taças que Di Stéfano ganhou com o clube além de uma camisa com o número 9.

17:40 Pelo lado do Atlético de Madrid, Griezmann começa no banco. Mandzukic é titular. Ele e Kroos deixaram o Bayern e se reencontram hoje no dérbi madrilenho.

17:37 Nem James Rodríguez, nem Di María. Ancelotti escala o meio com Xabi Alonso, Kroos e Modric no meio de campo do Real Madrid.

17:35 ATLÉTICO DE MADRID CONFIRMADO! Moyá; Juanfran, Miranda, Godín, Siqueira e Mario Suárez; Gabi; Koke, Saúl e Raúl García; Mandzukic.

17:30 REAL MADRID CONFIRMADO! Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos e Marcelo; Xabi, Modric e Kroos; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

16:30 PRÉ-JOGO: Real Madrid e Atlético de Madrid fazem a final da Supercopa da Espanha

16:25 O estádio Santiago Bernabeu é o palco do confronto de logo mais entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O estádio tem capacidade para 85 mil torcedores e promete receber bom público.

16:22 O goleiro Oblak, substituto oficial de Courtois, ainda não está em condições de jogo e, novamente, o jovem Moya, formado nas categorias de base, terá a responsabilidade de defender a meta atleticana.

Campeão espanhol, Atlético de Madrid sonha com bicampeonato da Supercopa

16:20 Ausentes do amistoso, o atacante galês Gareth Bale e o zagueiro português Pepe são dúvidas para a primeira partida da final por problemas físicos. Os possíveis substitutos são o francês Varane na zaga, e o meio-campista espanhol Isco.

16:17 FIQUE DE OLHO: Mario Mandžukić, atacante do Atlético de Madrid. Contratado para substituir Diego Costa, o centroavante fará a sua estreia em jogos oficias. Contratado para suprir a ausência de Diego Costa, artilheiro do time na última temporada, o croata marcou seu primeiro gol com a camisa rojiblanca cobrando pênalti.

16:15 FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. O atual melhor jogador do mundo ja marcou 13 gols só em cima do Atlético de Madrid. Além disso, o camisa 7 terá a campanhia dos recém- contratados Kroos e Rodríguez, que jogaram na estreia diante do Sevilla e mostraram um bom entrosamento.

16:12 Garantindo que vai seguir com o sistema tático do último ano, quando conquistou pela décima vez a Champions League, utlilizando três atacantes abertos e um meia de ligação, o comandante garante que o rival também mudou muito pouco a maneira de jogar. ''Creio que o Atlético mudou pouco, manteve jogadores importantes e a maneira de jogar. Como sempre, será um rival complicado'', assumiu.

16:10 Quando questionado sobre a adaptação de James Rodriguéz ao estilo de jogo do time, em comparação a Kross, que encaixou no meio de campo do Real Madrid dando ritmo ao jogo ao lado do croata Modric, Ancelotti mostrou-se seguro e deu garantias sobre a capacidade do colombiano. ''Creio que James foi bem como os outros, mas contra o Sevilla mudou sua posição habitual, jogando mais atrás. Ele precisa se acostumar, estamos testando ele nesta posição, mas pode atuar em outras. O problema é que ele precisa se acostumar a jogar um pouco mais atrás.''

Campeão da Copa do Rei, Real Madrid busca a Supercopa da Espanha com 'novos galáticos'

16:06 Sobre o formato da competição, decidida em jogos de ida e volta, Simeone reclamou e falou que o fato decorre de questões econômicas. ''Fazer duas partidas não tem sentido, mas a televisão pagará. Uma final é uma final, e não duas finais. Agora precisaremos fazer um esforço importante'', comentou o técnico, considerando que os dois jogos estão separados por um intervalo de apenas três dias.

16:03 Tendo que conviver com a sombra do colombiano James Rodríguez, contratado à peso de ouro junto ao Monaco para preencher o setor de criação, Di Maria provou que pode continuar fazendo a diferença em prol dos blancos após a boa atuação na derrota para o time de Florença. ''Dí Maria está disponível como todos os outros. Pode ser que começa a partida ou não, mas terá oportunidade de jogar. Nesta terça vai jogar uma equipe, na sexta jogará outra'', garantiu o treinador, comprovando a ideia de fazer um rodízio para não desgastar os atletas de forma excessiva.

16:00 Por sua vez, o Atlético de Madrid com um gol do mexicano e estrante Raul Jimenez e do zagueiro uruguaio Jose Gimenez, os colchoneros venceu o Sampdoria, em Cádiz, por 2 a 0 e levou o torneio Ramon de Carranza pela nona vez em sua história. O triunfo garantiu aos rojiblancos o posto de maior vencedor da competição.

15:57 Ambas as equipes disputaram ao longo da semana amistosos internacioais. O Real Madrid, no ultimo sábado (16), foi derrotado para o Fiorentina, da Itália, por 2 a 1. O jogador revelado pelo clube espanhol resolveu a partida e garantiu a vitória da Viola por 2 a 1 sobre os merengues. O outro gol do triunfo foi marcado pelo alemão Mario Gomez. O luso, que viu até um falso CR7 entrar em campo na etapa final, fez o primeiro logo no início da partida.

15:55 Após perder o principal goleador da última temporada, Diego Costa, o treinador garante que a forma de jogar da equipe não deve mudar. ''A estrutura do time não vai variar. A intenção e a agressividade no ataque será a mesma, a nossa base de jogo. As características de jogo de Mandzukic não são as mesmas e as de Griezmann podem ser semelhantes. Jimenez tem o estilo de jogo mais parecido com o de Costa, mas também pode jogar na ponta. Jogará aquele que se sentir mais à vontade'', garantiu.

15:53 Antes de partida desta terça-feira (19), pela Supercopa da Espanha com o Real Madrid, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, criticou os rivais. Analisando o mercado de transferências europeu, disse acreditar que, mesmo com as contratações de James Rodríguez, Keylor Navas e Tony Kroos pelos adversários, os colchoneros foram mais inteligentes na hora de se reforçar. ''Nós trouxemos sete ou oito jogadores com € 95 milhões (R$ 285 milhões), eles compraram dois com € 95 milhões. Há uma pequena diferença. Mas o clube sempre teve essa criatividade. Estamos formando um grupo, e esse grupo não tem apenas 11 jogadores, mas 18 ou 20'', disse, lembrando que, com o valor, o clube trouxe jogadores como Antoine Griezmann e Mario Mandzukic.

15:50 Questionado sobre quem será titular do gol do Real Madrid, o técnico da equipe, Carlo Ancelotti, confirmou que o Iker Casillas deixará o costariquenho Keylor Navas, novo reforço do clube, no banco. Ao menos, na primeira partida da final.

''O Casillas vai jogar amanhã. Iker está bem. Tem a confiança de todos e veremos nas próximas partidas quem vai jogar. Pode ter mudanças no gol para a partida de sexta, mas ainda não penso no duelo de volta.'' Para o jogo de volta, que será na sexta-feira (22), no Vicente Calderón, casa do Atlético de Madrid. Na opinião de Ancelotti, não há favorito. ''Não há favorito. O jogo é de 180 minutos. A decisão será sexta-feira no Vicente Calderón''.

15:46 Esta será a primeira vez que Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentarão pela Supercopa da Espanha. Nunca na história os dois clubes tinham conquistado os dois torneios mais importantes da Espanha de maneira conjunta.

15:43 Já o Real Madrid vem para a Supercopa da Espanha após derrotar o Barcelona na decisão da Copa do Rei. Com gols marcados por Di María e Gareth Bale, os merengues venceram por 2 a 1 e levaram a taça. O clube levantou o caneco em nove oportunidades: 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012.

15:40 O Atlético de Madrid qualificou-se para a Supercopa da Espanha após conquistar o Campeonato Espanhol. Na última rodada, o clube precisava de apenas um empate contra o Barcelona, segundo colocado, no Camp Nou. E assim foi feito. Godín marcou o gol do título no segundo tempo e a taça foi para o lado colchonero. O clube só conquistou a Supercopa da Espanha em apenas uma oportunidade, no ano de 1985.

15:36 Completando a sua 31ª edição, a Supercopa da Espanha é a terceira competição de maior peso em solo espanhol. O torneio reúne os campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei da temporada anterior para um último embate. O maior vencedor é o Barcelona, que levantou o troféu em onze oportunidades, nos anos de 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006 , 2009, 2010, 2011, 2013.

15:33 Campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei se enfrentam no tira-teima para definir quem é o rei da Espanha na temporada 2013-2014. O Real Madrid, que derrotou o Barcelona na decisão, enfrenta o Atlético de Madrid, que classificou-se automaticamente pelo título espanhol.

15:30 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Real Madrid x Atlético de Madrid , pela Supercopa da Espanha. Partida a ser disputada às 18h, no Santiago Bernabeu. Fique conosco!