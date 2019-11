Porto vence Lille fora de casa e abre boa vantagem nos playoffs da Champions League

Na tarde desta quarta-feira (20), o Lille recebeu o Porto no jogo de ida dos playoffs da Uefa Champions League, o último degrau antes da fase de grupos da maior competição de clubes. O resultado foi 1 a 0 para os portugueses, gol de Herrera.

O Lille veio de uma terceira fase de qualificação, onde venceu o Grasshopper por 3 a 1 no agregado. O Porto, que terminou em terceiro na Liga Sagres da temporada passada, entrou automaticamente nos playoffs. O placar mínimo deu ao time português uma pequena vantagem para o jogo da volta.

O próximo encontro entre as equipes será na terça-feira (26), no Estádio do Dragão. O Porto pode empatar para passar, já os Dogues têm que vencer por dois gols de diferença. Mas por enquanto, ambos focam nas competições locais. Os Dogues encaram o Lorient no sábado (23) pela Ligue 1, já o Porto pega o Paços Ferreira, no mesmo dia.

Porto domina, mas não transforma a superioridade em gol

A partida começou bastante agitada, com algumas faltas ríspidas que obrigaram o árbitro a agir. Com apenas sete minutos, Danilo, lateral recém convocado por Dunga para a Seleção Brasileira, já estava pendurado. O Porto mantinha a posse da bola, principalmente no campo defensivo. A primeira finalização do jogo foi dos portugueses: Rúben Neves recebeu na direita e soltou o pé, Enyeama espalmou.

Mostrando uma postura defensiva e de marcação, o Lille tentava sair em contra-ataques, mas não conseguia encaixar uma jogada rápida. Os portugueses ditavam o ritmo, porém não chegavam com tanta intensidade. Restava aos visitantes tentar a bola aérea. Neves cruzou, ninguém alcançou. Jackson Martinez reclamou de pênalti. Faltava ao Porto agredir e tentar a penetração na área dos donos da casa. Até então era 70% de posse de bola, mas nenhuma chance real de gol.

A partir dos 30 minutos, os Dogues avançaram suas linhas e marcavam pressão no campo todo. Após boa troca de passes, Corchia girou e da entrada da área chutou, a bola desviou na defesa e passou perto da meta portista, animando a torcida local.

No fim do primeiro tempo, a partida ficou equilibrada. o LOSC saiu mais para o jogo: Kjaer buscava o lançamento para Origi na referência, mas a zaga portuguesa, principalmente o brasileiro Maicon, ia bem. Do outro lado, Martinez achou espaço e, mesmo sem ângulo, chutou e o goleiro defendeu com tranquilidade. A grande chance veio com Corchia. Origi cruzou, o camisa 2 dominou, tentou a primeira em cima de Alex Sandro e, na sobra, livre na pequena área, isolou.

Herrera marca, Porto segue melhor e garante a vitória

Na volta do intervalo, o Porto criou a primeira oportunidade. Rúben Neves cruzou, ninguém tocou e a redonda sobrou fácil para Enyeama. O meia de 17 anos tentou pouco depois um chute colocado de fora da área, à esquerda da meta. A pressão dos visitantes permanecia. Neves dava muito trabalho e, após escanteio muito fechado, Enyeama, com dificuldades, encaixou.

Aos 15 minutos, Cristian Tello, emprestado do Barcelona, entrou no lugar de Brahami. Em seu primeiro lance, o espanhol fez a jogada que abriu o placar. O atacante foi ao fundo e cruzou, Martinez testou e Enyeama fez grande defesa, na sobra, Hector Herrera mandou para o fundo do gol. Logo após, Rene Girard sacou Balmont e colocou o brasileiro naturalizado português Marcos Lopes, que está emprestado pelo Manchester City. Os Dogues, mesmo desorganizados, se lançaram ao ataque.

Em cobrança de falta, Corchia bateu direto para o gol, Fabiano não segurou e Souaré não conseguiu tocar. Maicon afastou o perigo. Os Dragões administravam a partida, o Lille tinha pressa em atacar e não conseguia levar perigo ao gol de Fabiano. Casemiro e Evandro prendiam a bola na meia cancha e distribuíam para os laterais, que conseguiam algumas faltas próximas a área.

Nos minutos finais o Lille passou a atacar mais, principalmente com bolas altas. Lopes cruzou, Fabiano socou e Souaré tentou de primeira, acabou isolando. Para por mais experiência em campo, Lopetegui colocou Ricardo Quaresma em campo. Gastando o tempo, o Porto não tinha pressa para jogar. Nos acréscimos, o Lille era só pressão, o Porto passou a marcar e ocupar os espaços. Ao fim dos quatro minutos de acréscimo, o arbitro apontou o centro.