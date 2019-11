Marin é apresentado na Fiorentina e espera reconquistar vaga na Seleção Alemã

O meia Marko Marin, 25 anos, foi apresentado como novo reforço da Fiorentina, uma semana após fazer exames médicos no time de Florença. O alemão vem por empréstimo do Chelsea por uma temporada, mas com opção de compra por aproximadamente 6 milhões de euros. Ele é o quinto reforço da Viola para a temporada.

Marin contou que entrou em contato com o amigo Jovetic, ex-jogador da Fiorentina, e explicou os motivos de escolher o seu destino. "Florença é um lugar muito atraente. Quero dar a minha contribuição e fazer o meu melhor. Eu não falei com Mario Gomez, mas eu sei que Jovetic ama este clube e me recomendou. Fiz muitas perguntas ao Stevan (Jovetic), sobre o ambiente da equipe, da cidade", disse.

Polivalente, Marin afirma que pode jogar em mais que uma posição no meio campo e que deixará nas mãos do técnico Montella a escolha. O meia ainda não está 100% - sofreu uma lesão na final da Liga Europa pelo Sevilla - mas diz que espera estar rapidamente à disposição. "Estou muito melhor, embora por enquanto não posso treinar com a equipe, espero voltar ao grupo em duas semanas", afirmou.

A última temporada de Marin foi complicada em relação às lesões. Ele ficou contundido entre outubro e dezembro, com uma lesão na coxa e fez 30 partidas e dois gols pelo Sevilla em 2013-14. Bicampeão da Liga Europa (2013 com o Chelsea e 2014 com o Sevilla), ele espera fazer uma grande temporada com o time.

"Eu tive dois anos difíceis, lesões me limitado e agora espero encontrar a continuidade. Eu ganhei a Liga Europa dois anos consecutivos e eu gostaria de repetir. A Fiorentina joga de uma forma muito ofensiva, praticar bom futebol e tem excelentes jogadores. Esperamos ter uma boa temporada, tanto no campeonato e na Europa", completou.

Além de conquistas com o time, a expectativa do jogador é retornar à Seleção da Alemanha com seu companheiro de time, Mario Gomez. "Eu gostaria de voltar a ser o jogador visto no Werder Bremen. Eu e Gomez não fomos campeões mundiais, mas estamos muito felizes pela nossa nação. Fiquei triste de não estar lá, mas foram dois anos lutando com contusões e não esperava ser convocado para a Copa no Brasil. Obviamente, espero retornar à equipe nacional", confessou.

Pela Seleção Alemã, Marin atuou em 16 partidas - duas na Copa do Mundo de 2010 - e marcou um gol. Ele não atua pela Nationalelf desde novembro de 2010, em um amistoso contra a Suécia.

Revelado no Borussia Monchengladbach em 2006, atuou nos Potros até 2009 antes de ser contratado pelo Werder Bremen. Após três anos no Bremen, foi negociado por 8 milhões junto ao Chelsea. No time inglês em 2012-13, Marin foi pouco aproveitado e foi emprestado ao Sevilla para 2013-14, onde foi campeão da Liga Europa Agora, disputará pela primeira vez a Serie A italiana. Ele será o primeiro alemão na história a atuar nas quatro grandes ligas da Europa: Bundesliga, Premier League, La Liga e agora, Serie A.