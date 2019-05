Napoli anuncia contratação do meio-campista De Guzman

O Napoli, se reforçando para a temporada 2014/2015, quando disputará além da Serie A mais uma vez a Uefa Champions League, anunciou nesta quarta-feira (20/08), sua mais nova contratação. O holandês Jonathan De Guzman, jogador da seleção de seu país, assinou contrato com o clube, vindo do Swansea, do País de Gales. Sua contratação custou por volta de 5 milhões de libras.

O jogador, que disputou a Premier League nas duas últimas temporadas pelo já citado Swansea, tinha direitos econômicos ligados ao Villarreal -- agora, se junta ao seu companheiro de time britânico Michu. Ao mesmo tempo em que a transferência de De Guzman foi selada, o zagueiro Federico Fernandez foi vendido ao time alvinegro.

De Guzman é um meio-campista polivalente, que pode atuar tanto como um volante, como 2º volante ou um meia de ligação. Essa polivalência lhe rendeu um lugar em todas as partidas da seleção holandesa na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. A Laranja Mecânica, que conseguiu um terceiro lugar na competição, contou com os serviços de De Guzman em todos os seus sete jogos.

Revelado pelo Feyenoord, Jonathan de Guzman tem o futebol no sangue. Seu irmão, Julián De Guzman, também joga profissionalmente pelo Skoda Xanthi, da Grécia. No entanto, os dois não podem atuar juntos por uma seleção. Ambos nasceram no Canadá, mas Jonathan decidiu se naturalizar holandês, enquanto que seu irmão optou por jogar pela seleção canadense. Uma curiosidade a respeito do jogador é que ele é, provavelmente, um dos jogadores com maior número de ascendências. Nascido no Canadá, filho de pais jamaicano e filipino, Jonathan se naturalizou holandês. São quatro nacionalidades a que ele teria direito de ter.

Em suas primeiras declarações, o holandês disse que está feliz de estar no Napoli, mandou um abraço a todos os torcedores e não via a hora de começar a treinar e jogar pela equipe de Nápoles.