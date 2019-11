Bundesliga 2014/2015: dez perguntas a serem respondidas ao longo da temporada

A Bundesliga está de volta. Neste final de semana dos dias 22, 23 e 24 de agosto, as equipes alemãs voltam a se enfrentar pelo campeonato local após três meses de pausa. Campeã do mundo, a Alemanha constituiu sua seleção a partir da grande maioria destas equipes, seja com jogadores que ainda atuam no futebol local, seja com atletas que ao menos surgiram para o mundo do esporte no Campeonato Alemão.

Essa enxurrada de talentos poderá ser vista mais uma vez na temporada 2014/2015. Base da seleção e grande clube alemão do momento, o Bayern de Munique soma-se agora a Robert Lewandowski na luta pelo tricampeonato, algo que não ocorre desde a década de 80, quando os próprios bávaros venceram três vezes seguidas. O Dortmund por sua vez aposta na sua defesa de campeões mundiais e os muitos reforços para o setor ofensivo, querendo pôr fim ao domínio do Bayern.

Werder Bremen, onde despontou Mertesacker, Schalke 04, time de Höwedes, titular na campanha do tetra alemão, e Stuttgart, ex-clube de Sami Khedira, estão também na disputa. O Borussia Mönchengladbach, que enviou à Copa o meia Kramer, um dos personagens da final, segue sua luta na parte de cima da tabela. O Colônia, berço de Podolski, é outro que volta a figurar na elite alemã.

Entre esses e outros destaques, e um outro punhado de interrogações, confira a seguir dez perguntas que serão respondidas ao longo da temporada.

1. Simpáticos, mas fortes o suficiente?

Se as opiniões divergem quanto ao Colônia, tradicional e de grande torcida na Alemanha - proporcional ao número de rivais, o Paderborn é mais um xodó que chega da segundona alemã. Apesar do feito conquistado, as chances do time repetir o ocorrido com Greuther Fürth e Eintracht Braunschweig nas últimas duas edições, que mesmo com o carinho, não conseguiram se firmar.

Estreante na Bundesliga, o Paderborn não tem um patrocinador forte, nem um grande talento no elenco, mas conta com um grupo forte e bem treinador. Seu grande momento de fama foi em 2004, porém em episódio negativo: após vencer o Hamburgo na DFB-Pokal, foi confirmado o envolvimento no Bundesligascandal, esquema de manipulação de resultados que atingiu o futebol alemão na época. Agora, tenta marcar seu nome de forma mais digna.

Bem mais conhecido, seja por ter a torcida do campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher, seja por revelar Lukas Podolski, o Colônia tenta se firmar. Atual campeão da 2.Bundesliga, venceu a elite nas décadas de 60 e 70, mas há um bom tempo não sabe o que é ter seguidas temporadas de brilho. As duas equipes chegam também para reforçar a gama de equipes do Vale do Ruhr (ou pelo menos próximas a ele, na Vestfália) que compõem a Bundesliga; ao todo são seis times, um terço do campeonato.

2. O susto da última temporada basta ao Hamburgo?

No papel um time interessante, em campo uma tragédia. A temporada 2013/2014 para o Hamburgo não será bem lembrada, e por pouco não deixou sua marca na história do clube, que quase caiu pela primeira vez para a 2.Bundesliga. Após um campeonato pífio, o time sobreviveu a Relegation contra o Greuther Fürth, graças a Lasogga. Herói, o atacante disse que "não importa como o HSV evitou o rebaixamento, o essencial era não cair".

Campeão alemão em 1981/1982 e 1982/1983, além de campeão europeu em 1983, o Hamburgo não pode ficar fadado a lutar contra o rebaixamento. Claramente o susto serviu de alguma coisa, ao menos para a diretoria, que correu atrás do prejuízo na janela de transferências: assegurou a permanência de Lasogga, trouxe o suíço Behrami, além de vasculhar talentos em equipes menores da Bundesliga, como o lateral Ostrzolek (Augsburg) e o meia Nicolai Müller (Mainz).

Se a defesa não comprometer tanto e as lesões não forem tão determinantes, pode ser uma temporada de renascimento para o HSV. Novamente com nomes experientes formando a espinha dorsal da equipe, Adler, Westermann e Van der Vaart, e podendo usar melhor os bons jogadores que tem na base, o clube tem um caminho traçado. O técnico Mirko Slomka fez um trabalho interessante no Hannover e desde fevereiro, quando assumiu a equipe, tem feito o que pôde. Nas suas mãos, agora, a missão de ir além.

3. Novos técnicos darão conta do recado?

Foram poucas as trocas de comando para essa temporada, apenas quatro, mas estas podem ser essenciais no desenrolar da competição. Em equipes dos mais distintos objetivos na Bundesliga, os novos treinadores terão missões complicadas. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Mainz 05 e Stuttgart serão os times com caras novas à beira do gramado em 2014/2015.

Após a derrocada na reta final do último campeonato sob o comando do interino Sascha Lewandowski, o Leverkusen aposta em Roger Schmidt, que fez bom trabalho no ascendente Red Bull Salzburg. Por outro lado, o Mainz é o sexto clube alemão a escolher um estrangeiro para seu comando; o nome é Kasper Hjulmand, dinamarquês que fez bom trabalho no Nordsjælland, e chega para substituir Thomas Tuchel após cinco anos na equipe.

O Stuttgart, que fez uma competição ruim na temporada anterior, trocou de comando diversas vezes ao longo da Bundesliga e mais uma vez passa por mudanças: o escolhido de agora é Armin Veh, que deixa o Eintracht Frankfurt. Sem Veh, o Frankfurt vai com outro nome bastante conhecido, que é Thomas Schaaf. Desde maio de 2013, quando deixou o Werder após 17 anos no clube, estava sem emprego e agora terá um novo desafio, pela primeira vez em um novo clube.

4. O novo Frankfurt é capaz de ser surpresa?

A janela de transferências foi intensa para o Eintracht Frankfurt. Entre chegadas e partidas, as perdas parecem ter sido mais duras. Saíram o volante Rode, de graça para o Bayern, o lateral Jung, vendido ao Wolfsburg, além do volante Schwegler e da promessa Marc-Oliver Kempf. A diretoria espera, porém, que os contratados possam ao menos amenizar o dano.

Os reforços, ao menos para o setor ofensivo, inspiram boas coisas para o torcedor. Lucas Piazón, meia brasileiro que pertence ao Chelsea e fez boa temporada pelo Vitesse, chega para reforçar o meio-campo - onde deve atuar no sistema tático de Schaaf -, podendo ser mais um brasileiro a se destacar na Bundesliga. O suíço Seferovic, que foi destaque na Real Sociedad, é outro que tem grande chance de brilhar. Haedo Valdez, 30 anos, também é opção. Estes se juntam a Meier, Rosenthal, Stendera, Kittel, Inui, Aigner e Kadlec em um time que pode funcionar muito bem ao longo da temporada.

5. Qual é o nível europeu?

Augsburg, Mainz 05 e Borussia Mönchengladbach travaram boa disputa na última temporada por uma vaga na Uefa Europa League. Depois de 34 rodadas, M'gladbach (6º) e Mainz (7º) se juntaram ao Wolfsburg (5º) como equipes alemãs no torneio. Para essa temporada, Augsburg e Mainz perderam peças importantes, enquanto apenas o M'gladbach conseguiu manter a base e ainda reforçar o seu já bom time.

Além destes, Hoffenheim, Hannover 96 e Hertha Berlin também figuram como postulantes a um lugar no campeonato europeu. Com mudanças em seus elencos, talvez o Hoffenheim seja o time que vem melhor preparado, evitando o assédio sobre os jogadores que se destacaram na última temporada, como Firmino e Volland, e ainda conseguindo reforços. Por outro lado, o Hertha é uma boa incógnita e pode apresentar algo interessante caso os reforços (Schieber, Stocker, Haraguchi) funcionem.

Assim como em boa parte das últimas, pelo menos, cinco temporadas, o grupo de times nessa parte da tabela é o menos previsível. Entre os citados acima e outros possíveis destaques, a briga por uma das vagas promete ser novamente interessante.

6. Reforçado, o Wolfsburg tem gás para ser a terceira força?

O posto que nas últimas temporadas esteve entre Bayer Leverkusen e Schalke 04 ganha outro forte candidato em 2014/2015. Quinto colocado na última edição, o Wolfsburg de Dieter Hecking começa promissor, mas tem um longo caminho para que consiga convencer. Nos últimos anos, falhou quando não podia e em sequências decisivas deixou o torcedor na mão.

Agora, conta com as chegadas de Sebastian Jung, lateral ex-Frankfurt, o volante Guilavogui, que despontou para o futebol no Saint-Éttiéne e vem por empréstimo junto ao Atlético de Madrid, além de Hunt, ex-Werder, e o atacante Bendtner. O time em si é bom e tem uma ótima chance de ir longe, com um elenco enxuto, peças de reposição e alternativas, porém tudo vai depender do rendimento ao longo dos próximos meses. Às vésperas do início do campeonato, a expectativa é de que seja um bom atrativo e consiga alcançar o que almeja, que é ao menos uma vaga na próxima Champions League.

7. Çalhanoglu é a peça que faltava ao Leverkusen?

Com um setor ofensivo que há algumas temporadas expõe bons talentos e é destaque, não somente pelos tantos gols de Stefan Kießling, mas pelos seus companheiros, de Schürrle a Son, o Bayer Leverkusen aprendeu a se virar com os problemas no meio-campo. Sem um meia ofensivo de ofício, o meio já teve três volantes, alguns mais fixos, outros que deram mais fluência, ainda assim a criação de jogadas nunca foi resolvida. Com a chegada de Hakan Çalhanoglu, surge uma esperança.

Destaque na base do Karlsruher, se transferiu para o Hamburgo, onde, ainda que em fase de vacas magras, conseguiu se destacar. Entre trocas de comando e instabilidade da equipe, conseguiu marcar 11 gols e dar 5 assistências em 38 jogos com a camisa do HSV.

Na pré-temporada, tem formado o meio junto a Rolfes e Castro, o que vem funcionando. Jogando com Bellarabi e Son abertos e Kießling centralizado, o camisa 10 é candidato a destaque da temporada alemã. No Leverkusen, pode ser um nome importante principalmente para a afirmação da equipe; tanto pela DFB-Pokal, quando pelo playoff da Uefa Champions League, já deu indícios, dentro de campo, de que foi uma escolha certeira.

8. O Schalke que começou mal termina pior ainda?

Na DFB-Pokal, nada de boas primeiras impressões. O Schalke 04 foi eliminado logo na primeira fase da competição com uma derrota por 2 a 1 para o Dynamo Dresden. Os problemas da defesa são herança da temporada passada, e o ataque continua deixando a desejar. O meio-campo que, em termos, é a única coisa do time que funciona decentemente, é refém dos outros dois problemas e assim o time sucumbe.

Jens Keller começa a temporada já como primeiro técnico candidato a ser demitido. Há um ano e meio no clube, tem material humano não somente para conseguir resultados melhores (até porque foi terceiro na última temporada, o que não é nada mal, atrás apenas de Bayern e Dortmund), mas para fazer o time jogar melhor. A torcida não tem mais paciência com o treinador, e as aquisições do time na janela de transferências também não prometem grande melhora.

Tudo depende de como os jogadores irão render. Höwedes, destaque da Alemanha na Copa, precisa se desdobrar na defesa. Draxler, Prince Boateng, Sam, Farfán e Meyer prometem travar uma briga boa por um lugar no meio, e talvez aí esteja a grande interrogação para o campeonato. Além disso, Huntelaar é esperança única no ataque. Aos trancos e barrancos, já deu certo, será que vai dar de novo?

9. O abismo entre Dortmund e Bayern é tão grande assim?

Disputa recorrente nas últimas temporadas, o Borussia Dortmund parece ter se distanciado um pouco no páreo com o Bayern de Munique. Para 2014/2015, no entanto, uma mudança de postura da diretoria do BVB pode ser determinante para afastar qualquer ideia de disparidade entre os dois clubes. De olho em reconquistar os títulos alemães, o Dortmund foi atrás de reforços, como há tempos não se via.

Não somente pelo custo dos novos contratos, e tampouco apenas por quem são os reforços, mas uma junção de ambas as coisas fez com que essa fosse uma janela peculiar. Com três reforços para o ataque e mais um zagueiro, o time não se preocupa somente em preencher vazios no elenco, mas também em ter mais opções mesmo onde já tinha alternativas. Claramente o substituto de Lewandowski é uma grande interrogação para a diretoria, que não quer correr o risco de ter problemas no ataque após perder o polonês de graça; como candidatos a evitar uma decepção, Immobile, Adrián Ramos e Ji Dong-Won.

Na zaga, soma-se ao já forte trio Subotic, Hummels e Sokratis o campeão do mundo Matthias Ginter, que pode jogar também como volante. Ou seja, preocupado com as lesões e possíveis perdas, o time que parece ainda segurar Hummels e Marco Reus em meio ao turbilhão de especulações vai evitando que a distância para o rival seja tanta. Mais uma temporada com o Bayern sendo campeão com tamanha antecedência pode não ser uma tragédia, mas certamente uma grande decepção.

10. As invenções de Guardiola podem comprometer a soberania do Bayern?

Campeão da última DFB-Pokal e também da Bundesliga, o Bayern de Munique ergueu seus primeiros troféus sob o comando de Pep Guardiola. Ainda que o treinador tenha trazido consigo novas ideias e alternativas ao time, os resquícios do trabalho de Jupp Heynckes ainda foram muito fortes. Para esta temporada, a possibilidade de o time ter mais mudanças bruscas é evidente.

Agora que Guardiola conhece o elenco e tem certa confiança da torcida, novidades podem surgir, parte por gosto do técnico, parte por necessidade. A chegada de Lewandowski pouco influencia a quem perdeu Mandzukic e parece de fato querer manter um atacante fixo no time, porém na defesa tudo indica que não seguirá a mesma formação. A volta de Badstuber, a versatilidade de Boateng, Lahm e Alaba, além da má fase de Dante inspiram mudanças.

Na pré-temporada, Javi Martínez se lesionou, e para o início de temporada Thiago Alcântara e Schweinsteiger também são desfalques. Apesar dos testes com três homens atrás, chances para Gaudino e Höjberg, ainda não sabe o que está por vir, mas tudo indica que igual foi na última temporada não será. Como vai ser o Bayern? Somente Guardiola pode responder.