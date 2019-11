Na estreia da Bundesliga, Bayern vence Wolfsburg em noite de Robben

Pela estreia da temporada 2014/15 da Bundesliga, o Bayern de Munique recebeu o Wolfsburg na Allianz Arena na tarde desta sexta-feira (22). Em uma partida agitada com chances para as duas equipes, os bávaros venceram os lobos por 2 a 1, com gols de Müller e Robben, com Olic descontando para os visitantes com um lindo gol. Os destaques da partida foram Robben, com uma assistência e um gol, e o goleiro Grün pelo lado dos lobos, com grandes defesas e parando Lewandowski.

Em busca do tricampeonato, os bávaros iniciaram a Bundesliga com um sistema diferente do adotado na pré-temporada e contaram com a volta de Badstuber ao time titular, substituindo Boateng, que cumpre suspensão. A vitória deixou a equipe de Munique na liderança da competição, com três pontos e esperando os outros jogos da rodada. O próximo confronto da equipe é contra o Schalke 04, fora de casa.

Com os desfalques de Benaglio e Perisic, o Wolfsburg iniciou a partida com o jovem Grün e Vieirinha para suprir as duas ausências. Tendo novos jogadores em seu plantel e recebendo elogios para a nova temporada, os lobos tentavam quebrar um tabu de nunca ter vencido a equipe do Bayern de Munique na Allianz Arena. Esperando os jogos restantes da rodada, o Wolfsburg ocupa a última colocação e fará sua estreia em casa contra o Frankfurt.

Bayern consegue passar por defesa sólida e sai vitorioso no pimeiro tempo

Fora de casa e enfrentando os favoritos ao título, o Wolfsburg iniciou a partida marcando a saída de bola dos bávaros, que não conseguiam chegar na área dos visitantes e viam a equipe do Wolfsburg ser mais objetiva quando tinha a posse de bola. Com De Bruyne distribuindo o jogo e fortes jogadas pelas laterais, os lobos conseguiam ser superiores na partida, mesmo com a primeira finalização saindo após um chuta de Müller pela lateral, a favor do Bayern de Munique, que trocava passes na intermediária.

Os bávaros não tinham objetividade com a troca de passes e com isso partiram para os cruzamentos acionando Lewandowski, que finalizou com perigo ao gol de Grün por três vezes seguidas e chegou a balançar as redes, porém o bandeirinha marcou o impedimento de Robben, autor do passe ao camisa 9, e o árbitro invalidou o gol. Logo após o gol invalidade, o polonês ainda teve uma grande chance de abrir o placar com um chute no ângulo que o goleiro defendeu.

As chances criadas pelos donos da casa nos últimos minutos deu um novo ânimo aos bávaros, que iniciaram a sua superioridade dentro de campo, com Robben e Götze se movimentando pelas laterais do campo e sem a marcação sólida dos minutos iniciais dos visitantes. Com uma bela jogada de Robben na lateral direita, o camisa 10 conseguiu passar pelos marcadores e chutar cruzado para Thomas Müller abrir o placar e marcar o primeiro gol da Bundesliga 2014/15, aos 36 minutos de jogo. O gol fez a equipe de Munique crescer e controlar todas as ações do jogo nos minutos finais do primeiro tempo, vendo os lobos atacarem sem perigo ao gol de Neuer.

Em segundo tempo intenso, Bayern segura Wolfsburg e consegue primeira vitória na Bundesliga

Começando o segundo tempo com a mesma intensidade do fim da primeira etapa, Arjen Robben roubou a bola de Guilavogui e enfiou para Lewandowski, devolvendo ao holandês, que passou pelo zagueiro e chutou no canto do goleiro do Wolfsburg, ampliando a vantagem da equipe da casa. Estando em desvantagem no placar, os lobos tentavam atacar os donos da casa mas sem conseguir chegar à área dos bávaros. Após uma falha de Bernat, gerando o lateral aos adversários, Jung encontrou Olic que girou e acertou um lindo chute, marcando o primeiro gol do Wolfsburg na partida e colocando a equipe novamente dentro do jogo.

Sem marcar em jogos oficiais pela equipe de Munique, Lewandowski teve mais uma chance após ser acionado livre e chutar na saída do goleiro, porém Grün conseguiu defender a bola do camisa 9, que chutou em cima do alemão. A chance dos bávaros foi respondida com uma bela jogada de De Bruyne, que mesmo marcado por Bernat, conseguiu passar por Neuer e quase empatou a partida, sendo travado pelo lateral na hora do chute. O jogo esteve em seu momento de mais intensidade, com as duas equipes buscando o jogo e o Wolfsburg colocando velocidade na partida.

O Wolfsburg conseguia ser superior aos bávaros, e chegavam com perigo ao gol do Bayern de Munique. Após um cruzamento de Caliguri, Malanda sobrou livre dentro da área e chutou em cima de Neuer, e após o rebote esteve com o gol aberto para empatar a partida e chutou para fora, perdendo uma chance clara de gol. Os bávaros não conseguia ser tão objetivo e tentava jogar nos erros dos visitantes, com Rode se destacando e balançando as redes com um chute de fora da área, que foi anulado pelo juiz alegando participação de Thomas Müller no lance, que segundo o bandeirinha estava impedido. Pelos donos da casa, Robben e Shaqiri comandavam as jogadas de contra-ataque, buscando liquidar a partida no fim e conseguindo segurar os adversários, garantindo a primeira vitória na Bundesliga.