Resultado do jogo Atlético de Madrid x Real Madrid pela Supercopa da Espanha

19:22 O Atlético de Madrid é campeão da Supercopa da Espanha. Após empatar em 1 a 1 no Santiago Bernabéu, os colchoneros vencem a partida de volta e conquistam o bicampeonato!!

49' FINAAAAL DE JOGO!!!

48' CARTÃO AMARELO PARA CRISTIANO RONALDO!

48' O Atlético de Madrid chega no três contra dois no contra-ataque, mas Koke tenta encobrir Casillas, desperdiçando grande chance

47' Carvajal faz o cruzamento pela direita, e Sergio Ramos fica muito perto de tocar na bola! O Real Madrid tenta pressionar!

46' CARTÃO VERMELHO PARA MODRIC!

45' Mais quatro minutos de acréscimos.

44' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Raúl García; ENTRA: Saúl Ñíguez

43' CARTÃO AMARELO PARA SERGIO RAMOS!

43' Raúl García faz jogada individual e passa por Sergio Ramos, que deixa o ombro em trombada com o meia colchonero

42' Carvajal tenta o cruzamento e erra. Moyá fica com a bola

41' Marcelo tenta jogada individual e perde a bola. O Atlético de Madrid contra-ataca, mas perde a bola em seguida.

39' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Mandzukic; ENTRA: Cristian Rodríguez

38' Varane dá um chutão para o ataque, e Bale não domina. Os merengues estão nervosos.

37' O Real Madrid cerca a área e tenta a pressão. Porém, não consegue chances perigosas

35' Carvajal faz o cruzamento pela direita, mas Bale não consegue o desvio.

33' Com este resultado, equipe da casa vai conquistando o título da Supercopa da Espanha.

32' CARTÃO AMARELO PARA ISCO!

31' Koke cobra falta para a área, e Sergio Ramos afasta o perigo

30' Mandzukic é lançado nas costas da zaga, mas Carvajal ganha na corrida.

29' CARTÃO AMARELO PARA RAÚL GARCÍA!

28' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Griezmann; ENTRA: Raúl Jiménez

26' MAIS ATLÉTICO! Griezmann recebe de Raúl García e toca na saída de Casillas. A bola sai ao lado do gol

26' QUASE!! Koke chega bem na entrada da área e solta uma bomba, que passa por cima do travessão!

24' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! SAI: Marcelo; ENTRA: Fábio Coentrão.

22' CARTÃO AMARLEO PARA GRIEZMANN!

21' O Atlético de Madrid volta ao ataque e tenta segurar a bola. O Real Madrid tem dificuldade para desarmar.

20' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! SAI: James Rodríguez; ENTRA: Isco

19' Modric cruza, e zaga do Atlético de Madrid afasta sem problemas.

18' Mais uma vez, Bale recebe na direita e tenta o chute de longe, que é travado. Escanteio para o Real Madrid.

17' Bale faz grande jogada pela direita, passa por dois marcadores e avança. Quando dribla Siqueira, cai pedindo falta, mas o árbitro manda o jogo seguir.

16' Cristiano Ronaldo arrisca da intermediária e Moyá faz segura intervenção.

15' Cristiano Ronaldo arranca pela esquerda, passa por Miranda e cruza na medida para Benzema. Porém, Godín se adianta e faz o corte

13' O Atlético de Madrid domina a posse de bola neste momento. O Real Madrid apenas se defende, e a torcida colchonera faz muito barulho.

11' QUAAASEE!! Mais uma grande chance do Atlético de Madrid! Juanfrán faz boa jogada pela direita e rola para Raúl García, que solta uma bomba, que passa bem perto do gol!

10' Carvajal chega atrasado e perde dividida para Mandzukic

8' UUUH!!! O Atlético de Madrid desce em contra-ataque pela direita com Griezmann, que cruza na medida para Koke. O meia chega atrasado, e Carvajal faz o corte.

6' CARTÃO AMARELO PARA XABI ALONSO!

5' CARTÃO AMARELO PARA KOKE!

5' Modric tenta o lançamento na direita para Benzema, mas a bola é interceptada. O árbitro volta e marca falta de Koke no croata.

3' TRAVESSÃO!! O Atlético de Madrid chega mais uma vez assustando Casillas! Após cruzamento na área, Raúl García completa para o gol. A bola explode no travessão, bate rente à linha e é afastada pela zaga.

2' CARTÃO AMARELO PARA MODRIC!

2' James Rodríguez recebe na entrada da área e cai pedindo a falta. O árbitro manda o jogo seguir

1' Cristiano Ronaldo já dá a primeira arracanda pela esquerda, mas tem o cruzamento travado pela zaga.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! SAI: Kroos; ENTRA: Cristiano Ronaldo.

18:20 Com gol de Mandzukic no primeiro minuto de jogo, o Atlético de Madrid vai vencendo o Real Madrid e ficando com a taça da Supercopa da Espanha. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' FINAAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' RESPOSTA MERENGUE! James Rodríguez aparece com perigo mais uma vez. O colombiano chega à entrada da área e chuta colocado. A bola sai muito perto do gol!

44' PRESSÃO COLCHONERA!! Após cobrança de escanteio, Raúl García aparece como homem surpresa na área e cabeceia forte. A bola sai por cima do gol!

43' UUUH!! Raúl García recebe na intermediária e arrisca o chute de longe, para testar Casillas, que pula e faz boa defesa.

41' A torcida do Atlético de Madrid vaia o toque de bola do Real Madrid

39' Varane experimenta da intermediária e a bola se perde sem direção.

37' QUASE! Bale recebe passe na área, se livra do marcador e chuta próximo ao poste esquerdo.

36' Atlético de Madrid erra muitos passes e encontra dificuldades nas armações das jogadas.

35' UUUH!! James agora aparece na área, para cabecear bem perto da trave após cruzamento de Modric

33' James bate falta para a área, e a zaga do Atlético de Madrid afasta. A bola parada começa a ser arma merengue.

32' Modric pega sobra da zaga e finaliza forte. A bola desvia em Tiago e sai à esquerda do alvo.

31' O jogo fica mais morno após a expulsão de Simeone. O Real Madrid parece calmo, apesar da dificuldade ofensiva.

28' Modric toca para James Rodríguez na área e o meia é travado na hora do chute.

27' Atlético de Madrid se fecha na defesa e tenta sair nos contragolpes.

26' SIMEONE EXPULSO! Após o árbitro demorar a autorizar retorno de Juanfrán para o campo, técnico do Atlético de Madrid é expulso e bate palmas de forma irônica na lateral do campo.

24' QUAAASEEEE!! Em uma bela jogada pela direita, Carvajal tabela com James Rodríguez, que chega nas costas da zaga e toca colocado. O goleiro Moyá faz bela defesa e salva o Atlético de Madrid!

23' Modric acha Carvajal na lateral da área e o atleta toca para o meio. Tiago tira o perigo.

22' James Rodríguez leva falta dura no meio de campo. A forte marcação deixa o jogo truncado.

21' Kroos chega forte em Raúl García em disputa pelo alto. O colchonero reclama e fica caído.

20' PERIGO! Em jogada ensaiada, Miranda é lançado no canto direito da área e tenta completar para o gol. A bola sai em tiro de meta para o Real Madrid.

19' Sergio Ramos deixa o gramado mancando, enquanto Mandzukic já está pronto para a partida.

18' Mandzukic e Sergio Ramos se chocam em disputa pelo alto. Os dois ficam caídos no gramado.

17' UUUUH!! Após escanteio, a zaga do Atlético de Madrid afasta, e Modric pega a sobra de primeira. O chutão vai por cima do gol, bem perto do travessão.

17' CARTÃO AMARELO PARA TIAGO!

16' James Rodríguez bate falta da meia direita, Sergio Ramos fura o chute e Mandzukic afasta.

15' A bola é jogada na área, e a zaga do Real Madrid afasta. A sobra fica com o Atlético de Madrid, mas Siqueira não consegue novo cruzamento.

14' Koke é acionado na ponta esquerda e é travado na hora do cruzamento.

13' Coentrão dá bom passe para James Rodríguez, que tenta o cruzamento para a área, onde não havia ninguém para desviar.

12' A partida fica sem chances perigosas neste momento. O Real Madrid controla a posse de bola, mas segue sem conseguir pressionar os colchoneros

10' O árbitro precisa ir à lateral do campo por um problema no equipamento de comunicação com os auxiliares. O jogo fica parado, enquanto a torcida faz festa

8' Carvajal joga a bola na área, e Moyá sai do gol para fazer a defesa

7' Fábio Coentrão alça bola da esquerda e Miranda corta de cabeça

6' Real Madrid chega ao ataque pela primeira vez, mas não consegue finalizar. Os merengues tocam a bola de um lado para o outro e não acham espaço.

5' Benzema arranca pela direita, adianta a bola e a deixa sair pela linha de fundo.

4' Após o ritmo intenso nos dois primeiros minutos, o Atlético de Madrid segue no ataque. A zaga do Real Madrid parece insegura na partida.

3' Torcida do Atlético de Madrid já faz grande festa. O Real Madrid precisa virar para levar o título sem a necessidade de prorrogação.

VINE | Veja o gol de Mandzukic, o primeiro do Atlético de Madrid.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!! MANDZUKIC!! Os colchoneros abrem o placar com Mandzukic! Após chutão de Moyá, a zaga do Real vacila, o croata recebe de cabeça de Griezmann e chuta no canto.

0' COMEEÇAA O JOGO!!!

17:28 Atlético de Madrid e Real Madrid vêm para o gramado do Vicente Calderón!

17:20 FOTO | Estádio tomado por torcedores do Atlético de Madrid. Os jogadores dois times aquecendo no gramado. (Foto: Reprodução/Twitter)

17:15 FOTO | Torcida do Atlético de Madrid faz a festa no estádio Vicente Calderón. (Foto: Reprodução/Twitter)

17:10 Pelo lado merengue, o técnico Carlo Ancelotti cortou quatro nomes da lista original de relacionados para a decisão desta sexta-feira. Entre eles, Di María e Khedira - um sinal de que a dupla está mesmo de saída do clube.

17:07 Diego Simeone optou por escalar o atacante Antoine Griezmann no lugar do jovem Saúl Ñiguez, aposta do técnico no jogo de ida.

17:00 REAL MADRID ESCALADO! Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Fábio Coentrão; Kroos, Modric e Xabi Alonso; Bale, James Rodríguez e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

17:00 ATLÉTICO DE MADRID ESCALADO! Moyá, Juanfran, Miranda, Godín e Guilherme Siqueira; Gabi, Tiago e Koke; Griezmann, Raúl García e Mandzukic

16:00 O espanhol David Fernández Borbalán será o arbitro do 'Derbi Madrelenho' entre Atlético e Real. Ele será auxiliado pelos compatriotas Raúl Cabañero Martínez e Jorge Canelo Prieto.

15:55 O estádio Vicente Calderón é o palco do confronto de logo mais entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O estádio tem capacidade para 55 mil torcedores e promete receber bom público.

15:52 Atlético de Madrid poderá ter mudança para este jogo, que é a entrada do atacante francês Antoine Griezmann no lugar do jovem Saúl Ñiguez, aposta de Simeone no jogo de ida. A mudança suporia um time mais ofensivo. Se optar pela cautela, Arda Turan, que não atuou no Bernabéu por estar suspenso e se recuperando de lesão, poderia ser utilizado. Além disso, o técnico dos colchoneros também tem uma dúvida para o jogo. A principal é na lateral esquerda, em que Cristian Ansaldi poderá substituir Guilherme Siqueira, que apresentou muito nervosismo no jogo de ida.

15:50 James Rodríguez teve um primeiro encontro feliz com a torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Entretanto, o empate em 1 a 1 não foi o suficiente para fazer o meia sair de campo completamente satisfeito. ''O empate foi injusto. Nós tivemos muito mais chances. Saio de campo satisfeito, mas queria ganhar. Eles estiveram muito mais fechados atrás. Vamos buscar a revanche no Calderón'', assegurou o jogador.

15:46 Diego Simeone voltou a bater na tecla que seu time sofreu mudanças, e que pode demorar a ajustar. Lembrou ainda que nos anos anteriores não perdeu muitos jogadores. ''Já são quatro mudanças. Não temos uma estrutura que permite gastar 80 milhões de euros (R$ 240 milhões) em só um homem. Messi, Neymar e Suárez são três dos melhores do mundo, o Real trouxe Kroos e James, Bale está agora melhor, esses times melhoraram'', concluiu.

15:43 FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Apesar de substituído no intervalo da partida de ida por sobrecarga muscular, o atual melhor jogador do mundo foi relacionado para a decisão. Além disso, o camisa 7 já marcou 13 gols só em cima do Atlético de Madrid.

15:40 FIQUE DE OLHO: Mario Mandžukić, atacante do Atlético de Madrid. Contratado para substituir Diego Costa, o centroavante passou em branco na partida de ida. Porém, jogando em casa e com o apoio da torcida, o camisa 9 tem grandes chances de deixar a sua marca.

15:36 Além de Dí Maria, outro que poderá deixar os merengues é Xabi Alonso. Titular na primeira partida da Supercopa da Espanha, o meia do Real Madrid estaria na alça de mira do Manchester United. Treinador dos Diabos Vermelhos, Louis Van Gaal é um admirador confesso do experiente camisa 14 do ti me madrileno, que igualmente conta para a posição com nomes como Sami Khedira (pode deixar o clube), Asier Illarramendi, Isco, Luka Modric (que nesta quarta-feira (20) prorrogou seu compromisso até 2018) e o recém-contratado Toni Kroos. Com isso, é possivel que James Rodriguez ganhe a vaga de Xabi no meio de campo.

15:33 Apesar do desmanche que o elenco do Atlético de Madrid sofreu, - jogadores importantes saíram como Diego Costa, David Villa e Adrian, o colchonero se reforçou. Vieram para esta atual temporada Mandzukic, Raul Jiménez e Griezmann. Sobre isso, o técnico Simeone afirmou que os recém-chegados possuem caracteristicas distintas. ''Estamos montando o grupo e mudamos, acima de tudo no ataque. Mandzukic, Raul Jiménez e Griezmann são diferentes de Costa, Villa e Adrián, mas mantivemos a mesma estrutura, que é a base do time, e agora estamos procurando o melhor estilo a adotar. Temos que ter paciência. Somos os campeões, mas os jogadores não são os mesmos, e não estamos na mesma categoria do Barça e do Real'', encerrou.

Campeão da Copa do Rei, Real Madrid busca a Supercopa da Espanha com 'novos galáticos'

15:30 O melhor jogador do mundo Cristiano Ronaldo deu um susto na torcida do Real Madrid no jogo de ida da Supercopa da Espanha, quando foi substituído no intervalo por James Rodríguez. No entanto, a lesão constatada nos exames do clube, uma sobrecarga muscular no bíceps femoral, apesar de ser na mesma perna esquerda, é diferente da tendinite que o tirou de jogos decisivo no fim da temporada passada, e não deve ser causadora de problemas ao português neste início de competições. O técnico Carlo Ancelotti resumiu a situação do luso. ''Cristiano treinou bem, está disponível e pode começar no time titular'', disse.

15:26 Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid ainda não é páreo para os gigantes Real Madrid e Barcelona. Pelo menos, esta é a visão do técnico Diego Simeone, que concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (21). ''Não gosto de mentir às pessoas, e uma coisa está clara: não podemos competir com o Real e o Barcelona. Nossos adversários serão Sevilla, Valencia e Athletic (de Bilbao), nosso objetivo é o terceiro lugar'', disse o argentino.

Campeão espanhol, Atlético de Madrid sonha com bicampeonato da Supercopa

15:23 Por sua vez, o Real Madrid também poderá perder um jogador importante. Isso porque Di Maria teria afirmado que não quer mais continuar na equipe. Apesar disso, o meia foi relacionado para disputar a final. Questionado sobre a não utilização do jogador no início da temporada, e se o clube pretende vendê-lo, o técnico Carlo Ancelotti sempre deu respostas secas. Na manhã desta quinta-feira (21), o italiano parece ter chegado ao seu limite e decidiu dar mais detalhes sobre a situação. ''Di María disse que queria sair no final do ano e é um tema que ele mesmo precisa resolver'', revelou.

15:20 Miranda, zagueiro do Atlético de Madrid e convocado recentemente por Dunga para defenser a Seleção Brasileira, pode estar dando adeus ao clube espanhol. A diretoria colchonera não comenta a negociação e faz esforços para convencer o zagueiro a ficar. O vínculo contratual entre as duas partes vai até junho de 2016. O defensor é peça fundamental no esquema defensivo de Simeone. Na última terça-feira (19), ele esteve em campo no Santiago Bernabéu, e, com uma atuação impecável, ajudou seu time a empatar com o Real Madrid em 1 a 1 no jogo de ida da Supercopa da Espanha.

15:16 Na partida de ida da grande final da Supercopa da Espanha, o Real Madrid, melhor durante todo os 90 minutos, saiu na frente no placar com James Rodríguez, que foi as lágrimas após marcar seu primeiro tento com a camisa merengue. Entretanto, nos acréscimos, Raúl Garcia igualou o marcador em 1 a 1, lembrando a decisão da Uefa Champions League e mantendo o Atlético de Madrid vivo para a partida de volta.

15:13 Já o Real Madrid vem para a Supercopa da Espanha após derrotar o Barcelona na decisão da Copa do Rei. Com gols marcados por Di María e Gareth Bale, os merengues venceram por 2 a 1 e levaram a taça. O clube levantou o caneco em nove oportunidades: 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012.

15:10 O Atlético de Madrid qualificou-se para a Supercopa da Espanha após conquistar o Campeonato Espanhol. Na última rodada, o clube precisava de apenas um empate contra o Barcelona, segundo colocado, no Camp Nou. E assim foi feito. Godín marcou o gol do título no segundo tempo e a taça foi para o lado colchonero. O clube só conquistou a Supercopa da Espanha em apenas uma oportunidade, no ano de 1985.

15:06 Completando a sua 31ª edição, a Supercopa da Espanha é a terceira competição de maior peso em solo espanhol. O torneio reúne os campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei da temporada anterior para um último embate. O maior vencedor é o Barcelona, que levantou o troféu em 11 oportunidades, nos anos de 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006 , 2009, 2010, 2011, 2013.

15:03 Campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei se enfrentam no tira-teima para definir quem é o rei da Espanha na temporada 2013-2014. O Atlético de Madrid, que classificou-se automaticamente pelo título espanhol, enfrenta o Real Madrid, que derrotou o Barcelona na decisão.

15:00 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid , pela Supercopa da Espanha. Partida a ser disputada às 17h30, no Vicente Calderón. Fique conosco!