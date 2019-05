Aston Villa e Newcastle abrem a segunda rodada da Premier League com empate

Na manhã deste sábado (23), Aston Villa e Newcastle abriram a segunda rodada da Premier League, no Villa Park. Em jogo morno e com boa atuação do goleiro Guzan, as equipes empataram por 0 a 0.

Mesmo empatando dentro de casa, o Aston Villa fica em boa situação na tabela. Na segunda colocação com 4 pontos, os The Villans estão apenas dois pontos do líder Chelsea. No entanto, a equipe pode ser ultrapassada por outras ainda nesta rodada.

Já o Newcastle não começou bem a competição. Após perder para o City dentro de casa e empatar com o Aston Villa, a equipe ocupa a 13º colocação, com apenas um ponto conquistado.

Na próxima semana o Aston Villa recebe, novamente em casa, o Hull City, no próximo domingo (31), às 9h30, horário de Brasília. Já o Newcastle voltará a jogar em casa onde enfrentará o Crystal Pallace, no próximo sábado (30), às 11h, horário de Brasília

Primeiro tempo morno e com poucas oportunidades

Mesmo jogando em casa, o Aston Villa dava espaço e deixava com que o Newcastle tomasse conta do jogo. Os mandantes buscavam a recuperação da bola e a velocidade dos dois atacantes, Agbonlahor e Weimann.

O Newcastle esperava outra grande atuação de Remy Cabella, que foi o destaque da equipe no primeiro jogo, mas o meia francês não era nem sombra do que foi na estreia, e não conseguia dar continuidade às jogadas ofensivas.

As melhores jogadas da partida surgiam com N'Zogbia. O meio campista quase abriu o placar por duas oportunidades: na primeira ele jogou de cabeça por cima, pouco depois, em cobrança de falta, levou perigo ao gol de Tim Krul.

A chance do Newcastle abrir o placar caiu justamente nos pés de Cabella. Após boa tabela de Gouffran com Sissoko, a bola sobrou para o meia francês dentro da área, mas a finalização saiu raspando a trave.

Newcastle esbarra em Guzan

Os contra-ataques do Aston Villa pararam de encaixar na segunda etapa, principalmente por conta do sumiço de N'Zogbia. O Newcastle continuava com a bola e circulava a área do adversário. No começo do segundo tempo, Janmaat quase marcou por duas oportunidades: na primeira o lateral holandês parou em grande defesa de Guzan, na segunda o chute da entrada da área raspou a trave.

Sem conseguir levar perigo, Paul Lambert mudou a maneira da equipe jogar. Colocou Bent como referência na área e buscava segurar mais a bola no campo de ataque, para tentar conter a pressão que o Newcastle fazia.

A grande chance surgiu com o estreante Siem de Jong, quando o meia saiu cara a cara com Guzan no final da partida. O holandês finalizou de perna esquerda, mas o goleiro norte-americano fez outra grande defesa para garantir o empate.

Durante o segundo tempo, Carlos Sanchez, volante colombiano, fez sua estreia com a camisa do Aston Villa. Aos 90 minutos, Williamson foi expulso, mas os quatro minutos restantes não foram suficientes para os donos da casa assustarem.