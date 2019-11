Oba Oba Martins decide e Seattle Sounders vence Portland Timbers no clássico da MLS

Na noite deste domingo (24), em jogo válido pela 24ª rodada da Major League Soccer, o maior clássico dos Estados Unidos agitou o Providence Park. O Protland Timbers recebeu o Seattle Sounders. O resultado não foi nada agradável para os mandantes: 4 a 2 para o time de Oba Oba Martins, que marcou duas vezes.

Na briga pela Supporters' Shield, o Seattle voltou a ter a melhor campanha da temporada regular, com 45 pontos. Também retornou a liderança da Conferência Oeste. O Timbers permanece em sexto lugar, da mesma conferência, com 31 pontos.

O time da casa não atuou muito bem. Johnson e Valeri não corresponderam às expectativas. Adi entrou no segundo tempo e diminuiu o estrago. Do outro lado, a melhor dupla da MLS fez uma grande partida: Martins marcou dois gols e deu uma assistência, já Dempsey deixou o dele e passou uma vez para gol de Barrett.

No sábado (30), os times voltam a campo. Os Lenhadores vão até o Canadá encarar o Whitecaps, enquanto os Rave Green receberão o Colorado Rapids.

A dupla de Seattle começa a todo vapor

Logo no início, já estava claro qual seria o clima do jogo. Will Johnson chegou forte em Yedlin, que acabou no gramado sentindo muitas dores. O Seattle movimentava melhor a bola, mas o Portland marcava forte e conseguia sair em velocidade. Ambas as equipes levavam perigo em jogadas pelo alto. Contudo, as defesas estavam bem postadas até então. Eis que veio o primeiro lance perigoso: Valeri cobrou falta da entrada da área e acertou o travessão após um desvio.

A resposta veio no lance seguinte: Dempsey recebeu no meio, avançou e da meia lua encheu o pé. Ricketts ainda tocou antes da bola explodir na trave. Aos 17 minutos, em outra investida do Sounders, Evans arrancou pela direita, foi à linha de fundo, e tocou na medida para Oba Oba Martins empurrar para as redes, abrindo o placar. Seattle era melhor no jogo e sua dupla de ataque dava trabalho aos defensores de Portland.

A rápida troca de passes dos visitantes facilitava a penetração na área do Timbers, que por sua vez arriscava alguns chutes de longe: Nagbe encheu o pé e Frei defendeu em dois tempos. Pouco depois, Valeri tabelou com Johnson e chutou travado pelo defensor. O camisa 8 queria jogo. Ele recebeu livre na direita, porém foi interceptado por Scott.

Aos 34 minutos, um contra-ataque preciso, no qual Martins esperou a passagem e tocou cirurgicamente para Dempsey, o capitão da seleção americana tocou na saída de Ricketts e a bola foi mansinha para o fundo do gol. O Timbers tentava levar perigo no chuveirinho, mas a zaga de Seattle vencia pelo alto. Os lances ríspidos continuaram, muitas faltas aconteceram e o árbitro parecia perder o controle do jogo. Fernandez, mesmo sem ângulo, chutou a gol e Frei fez brilhante defesa.

Muitas faltas e muitos gols; Martins marca de novo

Com apenas 20 segundos de segundo tempo, Marshall derrubou Urruti e recebeu cartão amarelo. O Timbers voltou melhor e os volantes de Seattle paravam o jogo com faltas. A torcida se animava mais ainda. Johnson arrancou pelo meio, aproveitou o espaço e bateu colocado, obrigando Frei a fazer excelente defesa. Ainda desorganizado, o Timbers adiantava suas linhas e obrigava os visitantes a se livrarem da bola.

Visando manter a bola no campo de ataque, Sigi Schmid sacou Pappa e colocou Barrett. Cada vez mais os donos da casa pressionavam, mas quem ampliou foi o Sounders. Em sua primeira jogada, Barrett deixou o dele. Toque de bola na área do Timbers: Martins tocou, Dempsey ajeitou e o camisa 19 encheu o pé. Ricketts não segurou.

Poucos minutos depois, Adi descontou para os Lenhadores. Wallace cruzou e o camisa 9 apareceu entre os zagueiro para tocar de primeira, sem chances para Frei. O Sounders não sentiu o gol e fez o quarto. Oba Oba Martins balançou as redes novamente, calando o Providense Park. O nigeriano fez ótima jogada passado por dois, tabelou com Pineda, se livrou de mais dois adversários e tocou no cantinho do goleiro.

Neagle tirou a marcação, puxou para a direita e chutou; o goleiro encaixou. Zakuani bateu cruzado, passando por toda a extensão da área do Seattle. Nos acréscimos, o time de Caleb Porter tentou diminuir o estrago e Adi marcou mais uma vez. Após disputa de Zakuani com Scott, a redonda sobrou fácil para o atacante mandar para o gol. No fim do jogo, houve confusão envolvendo Barrett e alguns jogadores do Portland.

Veja os melhores momentos da partida: