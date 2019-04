Erding desperdiça pênalti e Saint-Étienne não sai do zero com o Rennes

Neste domingo (24), Saint-Étienne e Rennes não conseguiram movimentar o placar no Geoffroy-Guichard e protagonizaram o segundo empate sem gols da terceira rodada da Ligue 1 (o primeiro ocorreu entre Evian e PSG). O resultado deixou os alviverdes na vice-liderança da competição, com sete pontos, e os rubro-negros em sétimo, com quatro.

Na próxima rodada, o Sainté visita o PSG (6º), atual bicampeão do certame, no Parc des Princes, no domingo (31). Um dia antes, o Stade Rennais visita o recém-promovido e surpreendente Caen (3º) no Michel d'Ornano. Antes de voltar a campo no campeonato francês, o ASSE terá um compromisso dificílimo pelos playoffs da Uefa Europa League em casa: na próxima quinta-feira (28), recebe o Karabükspor, da Turquia, no Geoffroy-Guichard, e precisará vencer por, no mínimo, dois gols de diferença, tendo em vista que foi derrotado pelo placar mínimo no jogo de ida.

Os atacantes Erding e Monnet-Paquet eram os jogadores mais acionados na peleja e vinham dando bastante trabalho à defesa adversária. Aos 40 minutos, o árbitro Ruddy Buquet assinalou uma penalidade máxima a favor dos donos da casa, cometida pelo lateral-esquerdo M'Bengue. Erding jogou nas mãos de Costil a chance de abrir o placar para os Verts. Perdeu, também, a oportunidade de marcar seu quarto gol no campeonato e voltar a se isolar na artilharia. Agora, o turco divide o topo com o francês Gignac, do Olympique de Marseille.

Na segunda etapa, o panorama não mudou: enquanto os anfitriões pressionavam, os visitantes se seguravam na defesa e apostavam nos contra-golpes. Todavia, os 90 minutos de partida não foram o suficiente para que qualquer uma das equipes movimentasse o marcador e a contagem final foi de 0 a 0. Para o Rennes, um empate com sabor de vitória. Do outro lado, a motivação que se precisava adquirir para o jogo com ares decisivos na UEL não veio