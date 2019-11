Liverpool anuncia contratação de Balotelli

Nesta segunda-feira (25), o Liverpool oficializou a contratação do atacante Mario Balotelli junto ao Milan por € 20 milhões mais bônus. O italiano, que chega para substituir a ausência do uruguaio Luis Suárez, negociado com o Barcelona, passou por exames médicos no sábado (23) e já treinou com o time na tarde desta segunda-feira (25). O jogador assinou um contrato de cinco anos com os Reds, onde irá receber um salário de € 6 milhões por ano.

Antes de se despedir dos seus companheiros de Milan no CT do clube, em Milanello, Milão (ITA), na quinta-feira (21) para rumar à cidade dos The Bettles, onde seu empresário, Mino Raiola, se reuniu com a diretoria do Liverpool para ratificar os termos pessoais do atacante, Balotelli revelou que não ficaria no Milan: “Esta será a minha última manhã em Milanello”.

Brendan Rodgers, treinador do Liverpool, se mostrou muito contente com a contratação do italiano: "Não há nenhuma dúvida da capacidade do Mario, ele tem um talento de classe mundial e alguém que, por uma idade tão jovem, tem vasta experiência de jogar no mais alto nível."

Aos 24 anos e com fama de marrento, Balotelli irá defender seu quarto clube na carreira. O italiano iniciou sua carreira na Internazionale, onde se envolveu em muitas polêmicas, principalmente por ser torcedor declarado do time arqui-rival, o Milan, e se transferiu para o Manchester City. Assim como aconteceu na Inter, o centroavante causou muita discórdia em Manchester e quase agrediu o técnico Roberto Mancini em um treinamento. Em janeiro de 2013 retornou à Itália para defender seu clube do coração, o Milan.

Em 54 partidas oficiais pelo Diavolo, Balotelli marcou 30 gols e foi um dos principais responsáveis por levar o clube italiano à terceira colocação na Serie A 2012/13, ganhando assim uma vaga nos playoffs da Uefa Champions League. Na última temporada, entretanto, o jogador não conseguiu repetir o mesmo fato e caiu de produção junto com todo o time do Milan. Além disso, Balotelli não conseguiu fazer uma boa Copa do Mundo com a Seleção Italiana, que acabou eliminada ainda na fase de grupos da competição.

O Liverpool reforçou o time para a próxima temporada com oito contratações além de Balotelli: Adam Lallana, Lazar Markovic, Alberto Moreno, Javier Manquillo, Dejan Lovren, Emre Can, Rickie Lambert e Divock Origi – esse último retornou ao Lille por empréstimo. Com o retorno à Champions League, os Reds ainda procuram mais um reforço para o decorrer da temporada, e o goleiro Sergio Romero, da Sampdoria, é um nome muito especulado na equipe.