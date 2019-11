Resultado do jogo entre Manchester City e Liverpool na Premier League

18:00 Estamos encerrando por aqui a transmissão da partida entre Manchester City e Liverpool, pela Premier League. Um forte abraço a todos e até a próxima.

17:55 Com a vitória, os Citzens chegam à segunda colocação, atrás apenas do Tottenham, que tem melhor saldo de gols.

45+5 Fim de jogo! Manchester City bate o Liverpool por 3 a 1 e está com 100% de aproveitamento na competição.

45+4 Aguero bate sem Ângulo, a bola vai na rede pelo lado de fora.

45+2' City mantém a posse de bola.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo na etapa final.

44' Mais um jogador do Liverpool se lesiona. Agora, Alberto Moreno que está sendo atendido.

42' Skrtel é outro que sente dores e está atendido no gramado.

40' Glen Johnson sente e sai de campo. Como já faz as três alterações, o Liverpool fica com um homem a menos em campo.

38' Defesa do City cochila e quase o time visitante faz o segundo.

37' Gooooooooooooooooooooooooool do Liverpool! Lambert tenta duas vezes e acaba fazendo o gol dos Reds. O bandeira confirmou o tento.

37' Liverpool tenta, pelo menos, diminuir.

34' última alteração também no City. Sai: Jovetic; entra: Fernandinho.

34' Última mudança nos Reds. Sai: Sterling; entra: Lambert.

31' Cartão amarelo para Can, do Liverpool.

30' Torcida do City comemora troca de passes da equipe.

29' Alteração no Liverpool: Entra: Emre Can; sai: Joe Allen.

25' Gerrard tenta cruzamento para Sturridge, mas pega muito em baixo da bola.

24' Gooooooooooooooooooooooooooooool do City! Aguero, logo em seu primeiro toque na bola, faz o terceiro do time da casa.

23' Mudança nos Citzens: Entra: Aguero; sai: Dzeko.

22' City prepara mais uma substituição. Vem ai Kum Aguero.

20' Alteração no time da casa: Sai: Silva; entra: Navas.

19' Sturridge finaliza de dentro da área, Hart faz ótima defesa.

16' Sérvio coloca mais gás no ataque dos Reds.

14' Primeira mudança no Liverpool: Sai: Coutinho; entra: Markovic.

14' Sturridge tenta assutar, mas bate muito mal e a bola vai para fora.

11' City tenta aproveitar o momento para ampliar ainda mais sua vantagem. Liverpool atordoado em campo.

10' Jovetic começou a jogada com um passe de letra e finalizou para as redes. Ele é o cara do jogo, sem sombra de dúvidas.

9' Gooooooooooooooooooooooooooooool do Manchester City! Jovetic faz mais um gol no jogo e amplia a vantagem da equipe da casa.

8' Após jogada ensaiada, Henderson fica com a bola, mas Zabaleta afasta o perigo.

7' Falta perigosa para os Reds.

5' Jovetic finaliza com perigo, mas a bola vai para fora.

4' City responde com Dzeko, Moreno faz o corte para o Liverpool.

3' Sturridge marca o gol, mas o bandeira assinalou impedimento do atacante, que estava um pouco adiantado.

3' Liverpool tenta manter mais posse de bola nos primeiros minutos.

1' Equipes voltam com os mesmos times da primeira etapa.

0' Bola rolando para o segundo tempo.

16:56 Continuem ligados, daqui a pouco teremos todas as emoções do segundo tempo.

16:52 Mario Balotelli assistiu a primeira etapa das arquibancadas, agora como jogador do Liverpool.

45+1' Fim do primeiro tempo! City vai vencendo o Liverpool por 1 a 0, gol do montenegrino Jovetic.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' Posse de bola: City 53% x 47% Liverpool.

42' Os Reds agora seguem em busca do empate.

41' E o placar está aberto no Etihad Stadium.

40' Gooooooooooooooooool do City! Jovetic aproveita o rebote e chuta forte para estufar as redes do Liverpool.

39' Jogo bastante equilibrado em Manchester.

37' Sterling tenta o passe para Coutinho, mas a bola vai muito forte, nas mãos do arqueiro adversário.

36' Se fecha a defesa do City e não deixar Sterling chegar na área.

33' Sturridge finaliza com força, mas Hart faz defesa tranquila.

31' Liverpool tem mais posse de bola e leva um pouco mais de perigo que o adversário.

29'Gerrard cobra falta, o goleiro Hart faz o corte.

28' Cartão amarelo para Yaya Touré.

27' Touré tenta passe em profundidade para Dzeko, Skrtel faz o corte e salva o perigo.

25' Com a chuva, o gramado está muito molhado, o que dificulta um pouco a atuação dos jogadores.

23' Falta de Fernando no goleiro Mignolet.

23' Escanteio para o City.

22' Tiro de meta para o time da casa.

21' Falta de Zabaleta em Alberto Moreno.

20' Cliichy sai com bola e tudo pela linha lateral.

17' Jogadores do City parecem nervosos, querendo decidir logo a parada.

16' Fernando fica com a bola e tranquiliza a defesa.

16' Hart salva os Citzens e sede mais um escanteio.

15' Gerrard chuta de longe e a bola, com desvio, vai para fora.

15' Touré bate colocado, Mignolet faz boa defesa.

14' Jogadores do Liverpool pedem pênalti, mas Michael Oliver marcou feita para o City.

12' Zabaleta finaliza com um sem pulo de primeira, mas erra o alvo.

10' Outra vez Gerrard. Craque inglês cobra falta nas mãos de Hart.

9' Gerrard da lindo passe para Sterling, que não domina bem e chuta fraco.

7' Dzeko bate de esquerda, mas pega mal na bola e não acerta o alvo.

6' Jogo começa a ganhar velocidade.

5' Falta de Alberto Moreno em Jovetic.

4' Sturridge puxa contrataque e toca para Sterling; a bola morre nas mãos de Joe Hart antes de chegar ao atacante dos Reds.

3' Jogo começa com muita marcação de ambos os lados.

1' Falta em Sturridge para os Reds.

0' Está valendo! Começa o jogo entre City e Liverpool.

15:59 Torcida do City canta e declara todo o seu amor ao clube.

15:58 Tudo pronto, vai começar o clássico na Terra da Rainha.

15:56 Times entram no gramado neste momento.

15:54 A novidade do Liverpool será o presença do lateral Alberto Moreno, ex-jogador do Sevilla.

15:50 Equipes fazem o aquecimento no gramado. Falta muito pouco para a bola rolar em Manchester.

15:40 Balotelli, novo contratado do Liverpool, está de volta ao Etihad Stadium. Porém, ainda não vai estrear pelos Reds hoje.

15:32 Liverpool também definido! Os Reds vão a campo com Mignolet; Jonhson, Lovren, Skrtel e Moreno; Gerrard, Allen, Henderson, Coutinho e Sterling; Sturridge.

15:30 City escalado! Os Citzens vão a campo com Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Fernando, Yaya Toure, Nasri, Silva, Jovetic, Dzeko.

PRÉ-JOGO: Fechando a rodada, City recebe Liverpool em Manchester

14:45 Continuem ligados! Daqui a pouco teremos bola rolando para Manchester City e Liverpool, um grande clássico do esporte bretão. A expectativa é de um grande jogo me aqui você confere todos lances.

14:44 O acante Mário Balotelli, a mais nova contratação do Liverpool para a temporada, já está treinando com o grupo dos Reds. Mesmo assim, o astro ainda não tem sua estreia marcada.

14:42 O brasileiro Lucas Leiva, volante dos Reds, disse em entrevista exclusiva à Vavel Brasil que sonho em retornar à Seleção Brasileira, agora comandada por Dunga. O atleta brigará por posição com Emre Can.

14:38 Na parte azul de Manchester, a principal novidade da semana foi a renovação do contrato com o bósnio Edwin Dzeko, que esteve na última Copa do Mundo. Especulado em clubes alemães e italianos no começo da janela de transferências, atacante estendeu seu contrato com os Citizens por mais quatro temporadas.

14:34 Já o time de Liverpool tem vários problemas para solucionar. Lallana, Agger, Borini, Flanagan, Enrique e Assaidi são os jogadores dos Reds que estão lesionados e não têm condições de jogo.

14:30 O Manchester City tem apenas um desfalque para o jogo contra o Liverpool. Trata-se do atacante espanhol Álvaro Negredo, que tem uma lesão no metatarso e está vetado do confronto.

14:28 “Penso que a natureza de ambas as equipes é marcada pelo jogo ofensivo e, se olharmos para os elencos, encontraremos uma grande quantidade de criatividade. Sabemos que o Liverpool tem liberdade, movimentação e bom passe para incomodar o adversário. Enfim, tenho certeza que essa será uma ótima partida", enfatizou.

14:25 Do lado dos Reds, Brendan Rodgers acredita que será um jogo bastante disputado. Afinal, os dois times têm grandes elencos e jogadores que podem resolver a partida a qualquer momento.

14:22 “É difícil prever como o time do Liverpool irá se comportar sem Luis Suárez, mas é claro que eles irão sentir muita falta do atacante uruguaio, já que era uma importante peça do esquema. Entretanto, eles trouxeram um grande número jogadores na última janela de transferências e penso que mantiveram a qualidade do elenco", disse o treinador chileno.

14:20 O comandante do City confessou que não consegue imaginar como será a postura do Liverpool com a ausência de Luis Suárez. Mesmo assim, Manuel Pellegrini acredita e respeita a qualidade do adversário na paritda de logo mais.

14:18 Os Citzens marcaram, no mínimo, 2 gols contra o Liverpool nas últimas quatro partidas válidas pela Premier League.

14:16 Fique de olho: Sterling - Rápido, veloz e destemido. Essas são algumas qualidades do jovem Raheem Sterling, uma das relações da última temporada da Premier League. Assim como o adversário, Sterling também fez o gol inaugural de seu time na liga. Na vitíoria por 2 a 1 diante do Southamptom em Anfield Road.

14:14 Fique de olho: Silva - Sempre muito vertical e com passes precisos, David Silva é um dos principais jogadores do estrelado elenco do Manchester City. O espanhol marcou o primeiro gol da equipe na competição, diante do Newcastle na última rodada e é titular absoluto do time de Manuel Pellegrini.

14:12 A última partida entre ambas as equipes foi disputada temporada passada em Anfield. O placar final foi de 3×2 para o Liverpool, gols de Sterling, Skrtel, Coutinho, Silva e Johnson (contra).

14:10 Manchester City e Liverpool já disputaram 162 partidas na história. São 81 vitórias dos reds, 40 vitórias dos citizens e 41 empates.

14:08 As expectativas são de um confronto emocionante e extremamente acirrado. O altíssimo nível técnico dos dois postulantes ao título e a semelhança entre ambos os estilos de jogo proporcionará um charme a mais à partida. Acostumados em valorizar a posse de bola e construir jogadas rápidas através de seus meias e atacantes habilidosos, City x Liverpool tem tudo para recompensar os fãs do futebol inglês que porventura separarem um tempinho desta segunda-feira (25) para se sintonizarem na Premier League.

14:05 O cotejo que será disputado no Etihad Stadium (eterno City of Manchester), marcará o reencontro dos dois primeiros colocados que brigaram pelo título até o fim na temporada 2013/2014, que por sinal, mostrou-se ser uma das mais disputadas nos últimos anos. Os citizens de Manuel Pellegrini, atuais campeões da liga, contarão com o imenso apoio da torcida que certamente lotará o estádio e empurrará os seus jogadores contra os comandados de Brendan Rodgers, vice-campeões em maio deste ano.

14:00 Sem sombra de dúvidas, o duelo entre Manchester City e Liverpool é o mais aguardado da segunda rodada da Premier League 2014/2015, tanto pela grandeza das duas equipes quanto pelo histórico de ambos na edição passada.

13:55 Na primeira rodada, o City foi até St. James Park, onde derrotou o Newcastle por 2 a 0, com gols de David Silva e Aguero. Já o Liverpool recebeu o Southamptom em Anfield Road e triunfou por 2 a 1; Sterling e Sturridge balançaram as redes para os Reds.

13:50 Será o duelo dos dois times que disputaram o título do campeonato inglês na última temporada. De um lado, os Citzens querem mostrar que o caneco tem dono, enquanto os Reds tentam provar que ainda podem brigar entre os gigantes na Terra da Rainha.

13:45 Muito boa tarde, companheiros da VAVEL BRASIL! Estamos dando início à transmissão do clássico entre Manchester City e Liverpool, pela segunda rodada da atual temporada da Premier League. A bola rola às 16h00 e aqui você não fica de fora de nenhum lance do jogo no Etihad Stadium.