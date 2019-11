Bayer Leverkusen passeia, goleia Copenhague e vai à fase de grupos da Champions League

Nesta quarta-feira (27), o Bayer Leverkusen recebeu o Copenhague em disputa da vaga na fase de grupos da Uefa Champions League 2014/2015. Após vencer o primeiro embate na Dinamarca pelo placar de 3 a 2, os aspirinas poderiam até perder por um gol de diferença que dariam progresso a competição continental, mas alargaram a vantagem triunfando também na BayArena por 4 a 0, gols de Son, Çalhanoglu e Kiessling, duas vezes. O Leverkusen agora espera o sorteio que acontece nesta quinta-feira (28), às 12h45, para conhecer os seus adversários.

Vivendo um ótimo momento desde a sua chegada ao Leverkusen, vencendo os três primeiros jogos oficiais, o treinador Roger Schmidt prometeu manter uma equipe ofensiva contra o Copenhague e cumpriu com o que foi dito. Por sua vez, Stalen Soubakken, técnico da equipe dinamarquesa, mudou a postura e o esquema tático dentro de campo para tentar surpreender os aspirinas.

Aspirinas dominam todo o primeiro tempo

Logo com bola rolando, o Leverkusen impôs seu ritmo de jogo e não demorou muito para abrir o placar. Com dois minutos no relógio, Kiessling aproveitou bobeada da zaga dinamarquesa e deixou Son cara a cara com Andersen; o sul-coreano não perdoou e bateu cruzado, abrindo o placar para os alemães. O time da casa continuou em cima, não deixando o Copenhague jogar. Aos sete minutos, em cobrança de falta, Çalhanoglu contou com um desvio na barreira para marcar o seu primeiro gol em partida oficial pelo Leverkusen, o segundo dos aspirinas no confronto.

Após a vantagem construída nos minutos iniciais, o Bayer 04 diminuiu um pouco o ritmo de jogo, enquanto o Copenhague buscava chegar ao ataque principalmente pelo flanco esquerdo sob a marcação do improvisado Jedvaj, mas não obtia sucesso em suas investidas. Com o passar do tempo, os aspirinas voltaram a controlar o jogo e atacando com frequência, ignorando a vantagem no placar e buscando aumentá-la.

Em mais uma forte chegada ao ataque, o time aspirina chegou ao seu terceiro gol. Bellarabi armou contra-ataque e foi derrubado dentro da área. Pênalti. Kiessling bateu com categoria, deslocando Andersen e anotando o seu oitavo gol nos últimos quatro jogos com a camisa do Leverkusen. Assim como na partida contra o Borussia Dortmund no último sábado (23), a defesa da equipe alemã manteve-se impecável, enquanto o ataque seguia fazendo o seu papel e administrando o placar no primeiro tempo.

Leverkusen administra vantagem no segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, ambos os treinadores fizeram mudanças em suas equipes. Roger Schmidt sacou o zagueiro Toprak para a entrada de Papadopoulos, enquanto Soubakken optou por ofensividade, colocando o atacante de Ridder na vaga do meia Cornelius. Mantendo a pressão Leverkusen levou perigo com Son; após jogada de Çalhanoglu, o sul-coreano bateu cruzado e obrigou Andersen a fazer uma excelente defesa. Diferente do primeiro tempo, o Copenhague chegou ao ataque logo após levando muito perigo ao gol de Leno. Claudemir teve uma grande chance de diminuir o marcador mas a bola carimbou a trave.

Apesar de bastante criticado pela torcida, a entrada de Reinartz no lugar do capitão Rolfes teve papel crucial para uma nova mudança no placar. O volante fez um lindo lançamento para Kiessling dominar com estilo e bater na saída de Andersen, marcando o quarto gol aspirina na partida. O Copenhague não ameaçava a defesa adversária e o Leverkusen mantia a posse da bola, deixando o tempo passar.

Nos minutos finais, o Copenhague exerceu uma pressão mínima, buscando ao menos marcar um único gol na partida. Tocava a bola, rondava a área adversária, mas a defesa do time da casa estava bem postada, evitando qualquer chance de perigo da equipe dinamarquesa. Agora, o Bayer Leverkusen espera o sorteio da fase de grupos da Uefa Champions League que acontece nesta quinta-feira (28), às 12h45.