Athletic Bilbao e Napoli decidem vaga na fase de grupos da Champions League

Nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no San Mamés, pelo jogo de volta dos playoffs da Uefa Champions League, Athletic Bilbao e Napoli se enfrentam para decidir quem avançará para a próxima fase da competição. Quem vencer, ficará com a vaga. Além disso, os bascos também jogarão por um 0 a 0 para avançarem, enquanto os italianos buscam igualdades acima de 2 a 2. Novo empate por 1 a 1 leva o duelo para a prorrogação. Permanecendo a igualdade, haverá disputa por pênaltis.

Na partida de ida, a equipe italiana teve muitas dificuldades, sendo dominada pelos espanhóis praticamente durante todo o primeiro tempo. Além de ter apresentado falhas defensivas, como no gol de Muniain, que abriu o placar no fim da etapa inicial. No segundo tempo, o Napoli melhorou após as entradas de Mertens e Michu, e teve as principais chances ofensivas. Conseguiu o gol de empate com Higuaín, que deixou o segundo confronto em aberto.

Além deste confronto, Arsenal e Besiktas se enfrentam, na Inglaterra, também às 15h45 (de Brasília). Na jogo de ida, os times ficaram no empate sem gols. Bayern Leverkusen e Kobenhavn também decidem a vaga para a próxima fase. A equipe alemã venceu a partida de ida por 3 a 2, podendo até ser derrotado em uma combinação dos resultados para garantir a classificação.

Valverde: "Estamos preparados para disputar a Champions''

O técnico do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde mostrou-se confiante em relação ao desempenho da sua equipe na competição europeia. Ausente há 16 anos, o time espanhol jogará a partida desta quarta-feira (27) como uma verdadeira decisão. Além disso, o treinador fez elogios ao adversádio, dizendo que o Napoli possui uma grande qualidade ofensiva.

Nomes como Higuaín, Callejón, Mertens ou Hamsik foram exaltados por Valverde, porém, citou um grande destaque de sua equipe, o atacante Muniain, que marcou o gol do Athletic na jogo de ida. "Ele tem a capacidade de atrair os jogadores adversários, para que os outros de sua equipe tenham mais opções", disse.

Em relação ao confronto, o técnico afirmou sobre a expectativa para o confronto: "Acho que haverá muitas variações, e que eles definiram um estilo de jogo. Eles são um time paciente. Um 1-1 é um resultado que Napoli saberá que tem que marcar os gols.''

Sobre o time que colocará em campo, é bem provavel que Valverde repita os mesmos jogadares que atuaram no jogo de ida, na Itália. El Marcos deverá jogar na lateral esquerda no lugar de Andoni Iraola. Além disso, Balenziaga, que sentiu um desconforto, também passa a ser dúvida. Sendo assim, o Athletic Bilbao deve ir a campo com: Gorka Iraizoz; De Marcos, Gurpegui, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Rico, Beñat; Susaeta, Aduriz e Muniain.

Higuaín é a grande esperança do Napoli para avançar à próxima fase

Veloz, artilheiro e com 121 gols gols marcados em 264 jogos com a camisa do Real Madrid, Gonzalo Higuaín, sem dúvidas, é a grande aposta da equipe italiana para o confronto desta quarta-feira (27). Isso porque, só contra o Athletic Bilbao, o atacante já balançou as redes nove das 11 vezes em que esteve em campo.

Tendo em vista o favoritismo do Napoli na partida, o técnico do Napoli, Rafael Benítez, afirmou que a pressão está no Athletic Bilbao, complementando que não seria uma nenhuma "tragédia" caso a equipe italiana seja eliminada. Com o empate em casa, a azzurri precisa de um bom resultado para avançar na Espanha, mas Benítez não considera o time italiano mais pressionado do que o adversário.

"Para o Napoli, não muda nada se vencermos ou perdemos. A eliminação não seria uma tragédia. Esse é um trabalho em progresso e estamos desenvolvendo, nós iremos continuar melhorando a nossa estrutura para o futuro e para outras competições'', disse.

Em relação a escalação, o técnico poderá barrar Insigne e colocar Mertens, que entrou bem na partida de ida. No mais, a equipe deverá ser a mesma com: Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Britos; Jorginho, Gargano; Callejón, Hamsik, Insigne (Mertens); Higuaín.