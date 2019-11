Herói da classificação do Ludogorets à UCL, zagueiro dará nome ao novo estádio do clube

Fundado em 2001, o Ludogorets Razgrad foi comprado pelo empresário búlgaro Kiril Domuschiev nove anos depois e, a partir daí, iniciou sua ascensão no futebol da Bulgária. Depois de ser campeão da edição 2010/2011 da B PFG, a segunda divisão local, conquistou três edições consecutivas da A PFG, a elite do futebol do país do Leste Europeu, e tem desbancado os gigantes CSKA Sófia e Levski Sófia, a tradicional dupla da capital federal. Também adquiriu duas copas nacionais e duas supercopas.

Nesta quarta-feira (27), os alviverdes conquistaram a inédita classificação à fase de grupos da Uefa Champions League, maior competição interclubes do continente europeu, de maneira emblemática, depois de sucumbirem nas fases preliminares nas temporadas anteriores: em 2012/2013, caiu para o Dinamo Zagreb na segunda eliminatória; em 2013/2014, sucumbiu diante do Basel na fase de playoff. Após ter sido derrotado por 1 a 0 pelo Steaua Bucareste no jogo de ida, o Ludogorets devolveu o placar graças a um antológico gol do meia brasileiro Wanderson aos 45 minutos da segunda etapa, obrigando a realização de uma prorrogação.

Aos 14 minutos da segunda etapa do tempo extra, o goleiro Vladislav Stoyanov, de 27 anos, foi expulso e, como os donos da casa já haviam feito as três substituições, um jogador da linha tinha que assumir o papel de arqueiro próximo à disputa de pênaltis. A tarefa foi concedida ao zagueiro romeno Cosmin Moti (29). Embalado pela torcida, Moti converteu uma penalidade e defendeu outras duas, cobradas por Parvulescu e Rapa, garantindo o clube de Razgrad, uma cidade com pouco mais de 50 mil habitantes, na fase de grupos da UCL.

Em êxtase, o defensor disse que o resultado foi justo e valorizou sua equipe. "Foi a primeira vez que joguei como goleiro. Foi um jogo difícil, mas nós somos uma boa equipe e jogamos muito bem. Nós poderíamos ter vencido antes das penalidades. Trabalhamos como loucos para chegar até aqui. Esses jogadores merecem, é um momento incrível. Fizemos história", comentou.

Cada jogador das Águias receberá 120 mil euros como premiação pela histórica apuração do time, que já conhecerá seus adversários e sua chave no principal certame entre clubes do planeta nesta quinta-feira (28), quando será realizado o sorteio dos grupos da Champions League. Pela brilhante performance, Moti receberá outro prêmio além do dinheiro: dará nome ao novo estádio da agremiação, que já está em construção.

Em entrevista à emissora romena Digi Sport, Domuschiev, proprietário do clube, enalteceu a classificação, não economizou elogios ao zagueiro e revelou a honraria que lhe será atribuída.

"Grande jogo para nós, o resultado é absolutamente justo. Moti receberá um bônus especial. Como vocês sabem, estamos construindo um novo estádio em Razgrad, e terá o nome dele. Ele é um grande jogador, de muita personalidade e caráter. É um herói do futebol búlgaro. Nós do futebol deveríamos ter mais jogadores como ele", afirmou.

O mandatário ainda ressaltou que o Alviverde pode mandar seus jogos pela UCL fora do país porque a Ludogorets Arena, em Razgrad, atual casa do time, e o Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, local do jogo desta quarta, não atendem às exigências da Uefa. "Eu espero que eles nos permitam melhorar as condições do estádio e jogar aqui. Caso contrário, teremos que jogar na Albânia ou na Macedônia", pontuou.

O Ludogorets Razgrad atingirá uma fase de grupos de uma competição europeia pela segunda vez em sua curta história - na temporada passada, foi líder do grupo B da Uefa Europa League, despachou a Lazio nos 16 avos de final e foi eliminado pelo Valencia nas oitavas - e será o segundo clube búlgaro a integrar a fase de grupos da Uefa Champions League - o primeiro foi o Levski Sófia, em 2006. Depois desta noite, os torcedores do Steaua terão mais um motivo para jamais esquecerem Cosmin Moti - antes de atuar nos gramados da Bulgária, ele defendeu o rival Dinamo Bucareste por sete temporadas.