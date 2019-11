Com gol relampago e Donovan inspirado, LA Galaxy goleia DC United

Abrindo a 25ª rodada da Major League Soccer, no clássico entre os dois maiores times dos Estados Unidos, o LA Galaxy triunfou diante do DC United por 4 a 1 na madrugada desta quinta-feira (28). O destaque da partida foi Landon Donovan que deu duas assistências e marcou um gol.

Em campo, oito títulos da MLS. Quatro de cada lado. Donovan, que tem um troféu a mais que as duas equipes, foi mais uma vez homenageado antes da partida. Isso vem se repetindo, já que o jogador se aposentará no fim da temporada.

O que chamou atenção foram os muitos desfalques de última hora nas equipes. Keane não foi relacionado e o lateral Gargan ficou no banco. Do lado do United, Rolfe esteve fora e Espindola só entrou na segunda etapa.

O Galaxy entra de vez na disputa pelo topo da Conferência Oeste, os galácticos estão na segunda posição com 43 pontos, podendo ser ultrapassado por Dallas e RSL. Já o DC United continua na liderança da Conferência Leste, com os mesmo 43 pontos. Os verde e ouro voltam a campo já nesse domingo (31), em mais um clássico, desta vez com o Chivas USA. Os rubro negros encaram o New York RB, de Thierry Henry, no mesmo dia.

Ampla superioridade do Galaxy resulta em três gols

Com apenas um minuto o Galaxy abriu o placar. Jogada rápida puxada por Donovan, o camisa 10 ergueu a cabeça e deu bom passe para Gordon, que aproveitou a passagem de Marcelo e tocou para o brasileiro, na tentativa do chute a bola sobrou para Gordon que só empurrou para o gol aberto. Após o tento, o time da Califórnia exerceu uma pequena pressão, mas deixou espaços na defesa que o DC não aproveitou.

Juninho achou Gordon livre, o atacante dominou e acabou chutando à esquerda do gol de Hamid. Com a vantagem o LA impôs seu ritmo de posse de bola. Todas as jogadas passando pelos pés de Juninho e Sarvas, sempre com o apoio dos laterais. O United saía em velocidade, se aproveitando principalmente dos erros adversários. Hamid salvava o DC, Zardes chutou a queima roupa e o goleiro fez brilhante defesa. O clima de rivalidade estava a todo vapor e algumas faltas ríspidas aconteceram.

O segundo gol dos galácticos não demorou a sair. Donovan cobrou escanteio na medida e González acertou um voleio entre as pernas de Hamid. Os visitantes estavam presos no campo defensivo e chegavam ao ataque em bolas paradas, já os mandantes esboçavam um “tiki-taka”. Zardes foi lançado e bateu forte, o goleiro defendeu em dois tempos.

No fim do primeiro tempo, o ritmo do jogo caiu um pouco. O time da capital procurava fechar os espaços e marcar além do meio campo. o Galaxy atacava pouco, mas chegou ao terceiro gol com Husidic. Jogada bem trabalhada, Donovan achou DeLaGarza que cruzou rasteiro, o meio-campista Bósnio se antecipou e ampliou mais ainda a vantagem.

DC United diminuiu, mas Donovan amplia a vantagem

O panorama no inicio da segunda etapa foi de um DC mais atuante e um Galaxy mais cauteloso. Os visitantes marcavam no campo de ataque e recuperavam a bola, mas acabavam se precipitando em tentar um passe mais ousado. O United diminuiu o marcador com Leonardo contra. Alex Caskey cruzou, Johnson se antecipou a Penedo, mas o brasileiro desviou para o seu gol.

A resposta de LA veio na sequencia, após cruzamento, Gordon escorou e Donovan pegou de primeira, à esquerda da meta. Vendo uma melhora na sua equipes, Ben Olsen sacou Neal e colocou Espindola para aumentar o poder ofensivo. Os visitantes estiveram próximos de marcar novamente, mas Penedo fez duas ótimas defesas nos chutes de Birnbaum e Boswell. Na sequencia, contra-ataque e Hamid salvou outro chute de Zardes, o duelo entre os dois esquentava.

Aos 28 minutos, o árbitro viu irregularidade em um lance entre Olse e Gonzalez dentro da área e apontou a cal. Donovan cobrou com a categoria de sempre, goleiro de um lado e bola do outro. Os times criaram poucas chances no fim do jogo, o placar não foi alterado e o Galaxy venceu mais uma, a terceira seguida.

Veja os melhores momentos da partida: