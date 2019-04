Leicester City anuncia a contratação de Esteban Cambiasso

Aos 34 anos, Esteban Cambiasso, dispensado pela Internazionale, acertou com o Leicester City, da Inglaterra, por uma temporada. O meia, que atuou por 10 anos na equipe de Milão, é o principal reforço da equipe recém promovida a Premier League, e já pode estrear no domingo diante do Arsenal.

Esteban Cambiasso não teve seu contrato renovado com a Internazionale, com isso, restou ao argentino procurar um novo clube. Um dos principais jogadores do time nerazzurri na temporada passada, Cambiasso poderia, e tem condições, de jogar em qualquer clube europeu, mas escolheu o modesto Leicester City, que subiu nessa temporada à primeira divisão do futebol inglês,

Em entrevista recente ao canal italiano Sky Sports, o meia revelou uma certa mágoa com a atual direotira do clube, que o avisou que não teria seu contrato renovado 2 dias antes da última rodada: "Eu merecia saber que o meu contrato não seria renovado uns 3-4 meses antes, o que seria até bom, pois assim teria mais tempo para pensar, mas não um dia antes do jogo contra o Chievo (o último campeonato). Poderiam me dizer até em uma semana, era o minímo por tudo o que fiz no clube nos últimos dez anos".

Nessa quinta-feira (28), Esteban Cambiasso assinou por um ano com o Leicester e inicia uma nova aventura no futebol. Apesar de não vir treinando, o clube, além de informar que o meia seguirá usando o número 19, disse que Cambiasso pode estrear contra o Arsenal, no domingo, em partida válida pela terceira rodada da Premier League.