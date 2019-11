Uefa sorteia grupos da Europa League 2014/2015

Foi realizado na manhã desta sexta-feira (29), às 8h de Brasília, em Nyon, na Suíça, o sorteio dos 12 grupos da temporada 2014/2015 da Uefa Europa League. Após quatro etapas eliminatórias, juntaram-se aos sete times já garantidos na fase de grupos os 31 esquadrões vencedores dos confrontos dos playoffs e as 10 equipes eliminadas nos playoffs da Uefa Champions League. As surpreendentes eliminações de Lokomotiv Moscou, Real Sociedad, Twente, Lyon, Rapid Viena e Hull City para Apollon Limassol, Krasnodar, Qarabag, Astra Giurgiu, HJK e Lokeren, respectivamente, além das épicas classificações de Dynamo Moscou, Saint-Étienne, Metalist Kharkiv, Feyenoord e Rio Ave (despacharam, respectivamente, Omonia Nicósia, Karabükspor, Ruch Chorzów, Zorya Luhansk e Elfsborg), foram os principais atrativos do último estágio antes da definição das chaves.

Desde que a antiga Uefa Cup se transformou em Europa League, esta será a primeira participação de Wolfsburg, Torino, Feyenoord, Guingamp, Saint-Étienne, Rio Ave, Dynamo Moscou, Krasnodar, Lokeren, Asteras Tripolis, Qarabag, HJK, Astra Giurgiu, Dinamo Minsk e Aalborg na fase de grupos. Vale ressaltar que o Wolfsburg jogou o mata-mata da UEL 2009/2010 - foi eliminado pelo Fulham, da Inglaterra, nas quartas de final - por ter sido o terceiro colocado do grupo B da Champions League àquela época.

Foram sorteados, na sequência, os cabeças-de-chave e os integrantes dos potes 2, 3 e 4. Atual campeão, o Sevilla ficou no grupo G, juntamente com Standard Liège, Feyenoord - que detém dois títulos do certame - e Rijeka. Outros times presentes na galeria de campeões do torneio também conheceram seus adversários. O Borussia Mönchengladbach, que estava no 2º pote, faz companhia a Villarreal, Zürich e Apollon Limassol no grupo A. No C, o Tottenham terá Besiktas, Partizán Belgrado e Asteras Tripolis como oponentes. Na chave E, o PSV defrontará Panathinaikos, Estoril e Dynamo Moscou. Na F, a Internazionale fará longas viagens para os difíceis compromissos com Dnipro, Saint-Étienne e Qarabag. Já o Napoli ficará frente a frente com Sparta Praga, Young Boys e Slovan Bratislava.

Além da presença de equipes as quais já tiveram a honra de levantar a taça da segunda competição interclubes mais importante do Velho Continente, destacou-se também a existência de um "Grupo da Morte": o H, que conta com Lille, Wolfsburg, Everton e Krasnodar. Outra chave bastante nivelada, ainda que por baixo, será a L, cujos integrantes são Metalist Kharkiv, Trabzonspor, Legia Varsóvia e Lokeren.

A final da Europa League está marcada para o dia 27 de maio de 2015, uma quarta-feira, e terá como palco o Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

Confira os grupos da Uefa Europa League 2014/2015: