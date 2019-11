Ruffier brilha nos pênaltis, Saint-Étienne elimina Karabükspor e está na fase de grupos da UEL

Nesta quinta-feira (28), o Saint-Étienne recebeu o Kardemir Karabükspor, da Turquia, no Geoffroy-Guichard, em partida válida pelos playoffs da temporada 2014/2015 da Uefa Europa League, e devolveu na mesma moeda a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, graças ao gol marcado pelo atacante Monnet-Paquet aos 13 minutos de jogo. Devido à forte retranca armada pelos turcos, o resultado persistiu durante o restante do tempo normal e a prorrogação, obrigando a decisão da vaga através das penalidades máximas.

Na "hora H", brilhou a estrela do goleiro alviverde Stéphane Ruffier, que defendeu as cobranças de Akgün e Özek. Ruffier esteve entre os 23 convocados da França para a Copa do Mundo de 2014 e também foi chamado para os amistosos frente à Espanha e à Sérvia, ambos em setembro. Boy Waterman, arqueiro dos Mavi Ateş, também teve papel importante ao impedir o gol de Clément, mas não foi o suficiente para proporcionar o que seria uma histórica classificação do clube da cidade de Karabük. Cohade, Özgenc, Florentin Pogba, Özmert, Monnet-Paquet, Mabiala e Gradel converteram seus pênaltis e o placar foi de 4 a 3 a favor dos donos da casa, para delírio da torcida local, que compareceu em peso.

Com a apuração, o ASSE integrará o pote 3 e conhecerá seus adversários na fase de grupos da competição continental já nesta sexta-feira (29), quando, às 8h da manhã (horário de Brasília), será realizado o sorteio o qual define as chaves do certame. Além dos Verts, o Lille, eliminado pelo Porto nos playoffs da Champions League, e o Guingamp, atual campeão da Coupe de France, também representarão o futebol francês na UEL - o Lyon, que também concorria a uma vaga nesta fase, foi despachado pelo Astra Giurgiu, da Romênia.

O próximo compromisso dos comandados de Christophe Galtier acontecerá no domingo (31), dia no qual os Stéphanois visitam o bilionário PSG no Parc des Princes, pela quarta rodada da Ligue 1. Na mesma data, a equipe treinada por Tolunay Kafkas estreia na Süper Lig contra o Fenerbahçe, atual campeão nacional, no Şükrü Saracoğlu Stadium, em Istambul.

Confira a disputa de pênaltis entre Saint-Étienne e Karabükspor: