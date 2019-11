Resultado do jogo Schalke 04 x Bayern de Muniqu na Bundesliga

15:32 E assim encerramos a transmissão de Schalke 1:1 Bayern, pela segunda rodada da Bundesliga 2014/2015. Obrigado por acompanharem mais uma partida conosco! Sigam acessando a VAVEL Brasil e fiquem por dentro de tudo que acontece no futebol alemão e nos demais campeonatos pelo mundo! Boa tarde a todos, até a próxima transmissão.

15:29 O líder parcial da Bundesliga 2014/2015 é o Bayer Leverkusen, que venceu de virada o Hertha Berlim em casa pelo placar de 4 a 2 e manteve o 100% de aproveitamento. O Bayern é o quinto colocado após esse empate, somando quatro pontos ao total. Já o Schalke é o atual 13º colocado com apenas um ponto conquistado.

15:27 O Bayern começou a partida num ritmo alucinante, pressionando o Schalke durante todo o primeiro tempo e abrindo o placar aos 10 minutos, com Lewandowski. Na segunda etapa foi diferente; os Azuis Reais criaram oportunidades e chegaram ao empate com Höwedes, em um lance polêmico.

APITA MARCO FRITZ PELA ÚLTIMA VEZ NA VELTINS ARENA! Schalke 1:1 Bayern.

47' Sidney Sam tenta o lançamento para Draxler mas já havia sido marcado o impedimento do ataque Azul Real.

Quatro minutos de acréscimo na Veltins Arena!

45' Shaqiri avança mas Neustädter dá um carrinho certeiro, na bola.

43' Sidney Sam falha, Alaba avança, tenta a tabela com Müller mas é obstruído por Höwedes, pedindo pênalti. Marco Fritz manda o atleta bávaro se levantar.

40' Schalke agora fecha ainda mais a sua marcação e o Bayern tenta uma brecha rondando a área adversária, tocando a bola.

35' É, não deu pra Felipe Santana. O camisa 5 deu lugar ao austríaco Fuchs; foi a última alteração do Schalke na partida.

33' Santana se choca com Lewandowski e sente dores dentro da área. Pelo jeito não vai dar pro zagueiro brasileiro.

31' MEXE O SCHALKE! Sai: Ayhan, entra: Aogo.

22' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO BAYERN! Sai: Xabi Alonso, entra: Hojbjerg.

19' UHHHHHHHHH! Moting recebe grande passe, avança pela direita e finaliza cruzado, Neuer defende em dois tempos.

18' CARTÃO AMARELO para Sidney Sam.

17' Sam levanta a bola na área, a bola desvia em Dante e logo após Xabi Alonso tenta cortar. A bola acaba tocando em Höwedes e morre no fundo das redes! Jogadores do Bayern foram pra cima do assistente pedir o toque no braço do capitão do Schalke mas, segundo o mesmo, o lance não foi intencional.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, HÖWEDES, É DO SCHALKE 04!

16' Schalke com uma postura diferente com relação ao primeiro tempo. No embalo da sua torcida, os azuis reais vão pra cima em busca do empate.

14' LESÃO OU OPÇÃO? mais uma mexida no Bayern. Sai: Boateng, entra: Dante.

11' MEXE O TIME BÁVARO! Sai: Götze, entra: Juan Bernat.

10' Sam tabela com Meyer etenta um passe curto para Höger dentro da área, mas Neuer se antecipa e faz a defesa.

09' REAÇÃO? Moting fica cara a cara com Neuer mas Boateng chega de ladrão e evita o perigo. Schalke parece ter acordado.

08' UHHHHHHHHHH! Ayhan cruzou, Draxler cabeceou mas Neuer encaixou firme, sem rebote.

02' Shaqiri cruza nas mãos de Fährmann, que tenta ligar o contra-ataque, mas sem sucesso.

01' Bayern toca a bola buscando uma brecha na defesa do Schalke; Lahm tenta o cruzamento mas Matip corta pra escanteio.

Público na Veltins Arena: 61973 espectadores.

ROLOU A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA!

14:33 Jogadores do Schalke já em campo para o segundo tempo. Atletas bávaros voltando a campo neste momento sob vaias da torcida Azul Real.

14:25 Gol marcado por Lewandowski que vai dando a vitória ao Bayern sobre o Schalke. Foi o primeiro gol do polonês em partidas oficiais pelo clube bávaro.

14:21 Primeira etapa totalmente dominada pelo time bávaro, que não se intimidou com o forte apoio da torcida do Schalke na Veltins Arena e partiu pra cima, abrindo o placar com Lewandowski. Os Azuis Reais tiveram apenas duas chances de gol, com Ayhan e Sam, mas não levaram perigo.

Fim do primeiro tempo! Schalke 0:1 Bayern de Munique.

44' MAIS UM AMARELO! Desta vez para Draxler, por parar ataque do Bayern ao segurar Müller.

41' QUE ISSO, NEUER? Goleiro dá uma de líbero mas afasta mal o perigo; bola sobra pra Ayhan que, do meio da rua, finaliza mal.

39' ALTERAÇÃO NO S04! Sai: Kirchhoff, lesionado, entra: Neustädter.

38' CARTÃO AMARELO para Rode, por falta em Höger. Falta perigosa pro Schalke.

35' Kirchhoff recebe atendimento dentro de campo. Enquanto isso, Pep Guardiola passa instruções aos jogadores do Bayern.

33' minutos passados e, apesar do placar magro, o Bayern teve muitas chances de esticar o marcador. Schalke ainda não se encontrou em campo.

27' Sidney Sam finaliza da entrada da área mas a bola vai pra fora.

26' Felipe Santana tenta o lançamento mas Badstuber afasta. Schalke com dificuldades na saída da bola.

23' Alaba levanta a bola na área, Lewandowski domina mas em posição irregular.

20' Shaqiri avança pela esquerda e finaliza da entrada da área; bola passa perto, Fährmann só acompanha.

POSSE DE BOLA: Bayern 65% x 35% Schalke 04.

18' Bayern dominante nestes primeiros minutos de partida. Schalke perdido, ainda não chegou ao ataque.

16' CARTÃO AMARELO para Höger, por falta em Shaqiri.

15' Müller recebe passe mas assistente assinala impedimento.

12' CARTÃO AMARELO para Kirchhoff, por falta dura em Götze.

10' Müller tabela com Rode, que toca pra Lewandowski marcar o seu primeiro gol em uma partida oficial pelo Bayern.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! LEWANDOWSKI!

08' Meyer toca para Draxler mas o camisa 10 do Schalke 04 se encontra em posição irregular, assinalada pelo assistente.

07' Sam recebe passe e sofre o contato mas Marco Fritz manda seguir.

04' SÓ DÁ BAYERN! Shariqi cruza, Lewandowski chuta e Fährmann defende em dois tempos.

03' UHHHHHHHHH! Boateng manda ótimo lançamento pra Lewandowski, que cruza pra Müller; o camisa 25 finaliza bem e Fährmann espalma.

02' Shaqiri avança pela direita, tenta o cruzamento mas a defesa azul real afasta.

01' Bayern toca a bola no campo defensivo; Schalke aperta a marcação.

ROLOU A BOLA NA VELTINS ARENA! Começa Schalke 04 e Bayern de Munique. Acompanhe a segunda rodada da Bundesliga conosco!

13:29 Jogadores de Schalke e Bayern entram em campo para o confronto. Torcida dos Azuis Reais fazem uma linda festa nas arquibancadas.

13:20 Atletas do Bayern fazem um aquecimento antes do confronto. Faltam dez minutos pra bola rolar na Veltins Arena! (Divulgação/FCBayern)

12:40 Bayern também escalado por Pep Guardiola, e com estreia do espanhol Xabi Alonso: Neuer; Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba; Xabi Alonso, Rode; Müller, Götze, Shaqiri; Lewandowski

12:35 Com cinco zagueiros e sem Huntelaar (gripado), o Schalke foi definido por Jens Keller: Fährmann; Ayhan, Santana, Matip, Höwedes; Höger, Kirchhoff; Sam, Meyer, Draxler; Choupo-Moting.

12:25 Guardiola não descartou o uso de Benatia e Xabi Alonso contra o Schalke. Os dois estão com o grupo e podem jogar. Ambos passaram nos exames médicos e estão bem fisicamente, então não vejo porque não usá-los , disse.

12:23 Fique conosco, às 13h30 a bola rola na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, no Vale do Ruhr, para a partida entre Schalke 04 e Bayern de Munique.

12:21 Com a pré-temporada de seus principais jogadores comprometida por conta do sucesso de suas seleções na Copa do Mundo, o Bayern de Munique celebrou o triunfo contra o complicado Wolfsburg na estreia. Cumprindo suspensão na primeira rodada, o zagueiro Boateng pode retornar ao time titular e novamente encontrar seu irmão, o meia Kevin-Prince, dentro de campo.

12:19 Benedikt Höwedes lamentou a derrota na primeira rodada, mas espera que em casa o Schalke possa recuperar os pontos perdidos. Nós não cuidamos da vantagem que conseguimos no marcador. O time não trabalhou como uma equipe, fomos egoístas. A derrota é inexplicável, comentou o defensor, pedindo por uma nova postura neste sábado.

12:17 A partida deste sábado marca mais um retorno do goleiro Manuel Neuer à cidade de Gelsenkirchen. O arqueiro iniciou a carreira no Schalke 04 e defendeu as cores do clube até 2011, quando se transferiu para o Bayern. No jogo de logo mais vai reencontrar também o defensor Höwedes e o meia Draxler, companheiros de seleção na campanha campeã da Copa do Mundo.

12:15 Reforço providencial para o meio-campo, Xabi Alonso assinou por duas temporadas com o Bayern de Munique. Pep Guardiola aprovou a contratação do espanhol de 32 anos, que custou 10 milhões de euros aos cofres do clube: Necessitávamos de alguém nessa posição, com sua qualidade e passe. Não importa a idade. Em sua posição importa mais a cabeça que as pernas. Seria bom para nós um apoiador com sua inteligência.

12:13 Mehdi Benatia, 27 anos, com passagens de destaque por Udinese e Roma e até mesmo rejeitado pelo Freiburg no seu início de carreira foi contratado para compor a linha de três defensores e soma-se a Boateng, Badstuber e Dante na disputa por uma vaga no time. Guardiola me queria a todo custo, é um ótimo treinador. O Bayern tem grandes jogadores e é um sonho estar aqui , disse o defensor.

12:11 Se em Gelsenkirchen a insegurança dá o tom, em Munique a semana foi marcada por reforços que suprem as maiores necessidades da equipe. Para a zaga, setor o qual o Bayern buscava alguém desde a última janela, chegou o marroquino Benatia, ex-Roma. Enquanto para o meio-campo, desfalcado pela sequência de lesões de Schweinsteiger, Martínez e Thiago Alcântara, o volante espanhol Xabi Alonso foi contratado.

12:09 Horst Heldt, diretor do Schalke 04, nega que haja qualquer movimentação nos bastidores visando uma troca de comando técnico. Sabemos muito bem como lidar com essas situações. Nós perdemos dois jogos que não poderíamos perder [Pokal e Bundesliga] e não dá pra evitar as críticas, mas internamente sequer cogitamos um novo treinador , comentou Heldt sobre Keller, que comandou a melhor campanha em um segundo turno na história do Schalke na Bundesliga.

12:07 Apesar da pressão, Keller garante que o seu trabalho no Schalke ainda não está perto de chegar ao fim. Questionado sobre os resultados negativos, o técnico deixou claro o incômodo com a falta de confiança no que tem feito: Irrita muito você fazer um bom trabalho por 20 meses e no primeiro jogo ser questionado sobre suas convicções. É incrível. Mas eu não vou reclamar.

12:05 Na corda bamba, Jens Keller tem no duelo deste sábado a possibilidade de definir seu futuro no Schalke 04. Eliminado na DFB-Pokal logo na primeira fase com uma derrota para o Dynamo Dresden, o treinador ainda não conseguiu fazer o time vencer após começar a temporada já sob a desconfiança da torcida. Um desastre contra o Bayern pode culminar com sua saída do clube azul-real.

12:03 Foi justamente pela Bundesliga que as equipes se encontraram pela última vez. Na Allianz Arena, o Bayern de Munique venceu o Schalke por 5 a 1 em 1 de março com quatro gols na primeira meia hora de jogo. Na ocasião, Alaba e Mandzukic (um gol e uma assistência cada) tiveram tarde inspirada e Robben (três gols) fez um dos seus melhores jogo no torneio.

12:01 Nos últimos quatro duelos entre Schalke e Bayern, o equilíbrio passou longe: o time de Munique marcou pelo menos quatro gols em cada um dos confrontos. Na temporada passada da Bundesliga, o ataque bávaro anotou 94 gols em 34 jogos; uma média de 2,7 gols por partida.

11:57 Atual campeão nacional, o Bayern de Munique abriu o campeonato em casa contra o Wolfsburg. Thomas Müller e Robben trataram de marcar os gols do time bávaro, que começou com o pé-direito e venceu por 2 a 1. Olic marcou o gol de honra dos Lobos.

11:53 Na primeira rodada do Alemão, o Schalke 04 foi até Hannover enfrentar o time da casa e não começou bem: apesar de abrir o placar com gol do holandês Huntelaar, o H96 virou o jogo graças a Prib e Joselu e venceu por 2 a 1.

11:50 Bom dia leitor da VAVEL Brasil. Começamos agora a transmissão de Schalke 04 x Bayern de Munique, jogo válido pela segunda rodada da temporada 2014/2015 da Bundesliga. Continue conosco na cobertura do Campeonato Alemão.