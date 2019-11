Rodolfo Arruabarrena é apresentado como novo técnico do Boca Juniors

A direção Xeneize agiu rápido e conseguiu satisfazer a torcida. Um dia após a demissão de Carlos Bianchi, devido ao péssimo início de Torneo de Transición com uma vitória e três derrotas e pífia temporada 13/14, Rodolfo Arruabarrena foi apresentado em coletiva de imprensa. O ex-defensor fez toda sua categoria de base no clube e é muito identificado com a torcida, logo a ausência do multicampeão Bianchi não deve ser muito sentida.

A apresentação começou com um boas-vindas do presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, ao novo Diretor Técnico do clube: "O Vasco não precisa de uma longa apresentação, pois chegou aos 12 anos no clube. A decisão foi rápida, pois precisamos de um técnico que não precise de adaptação no Boca Juniors. Fico feliz, pois é o primeiro daquela geração de jogadores que nos deram tantas alegrias, e agora chega como técnico do clube."

A palavra foi passada para o ídolo Xeneize, Rodolfo Arruabarena expressar seus sentimentos ao assumir o clube que ama: "É uma responsabilidade muito grande para mim, pois todos sabem o amor que tenho por esse clube. Tenho muita vontade de trabalhar e vamos tratar de sair dessa situação. Confio no plantel de jogadores, por isso assumi. Se não acreditasse, teria ficado em casa."

Com relação a sucessão de Carlos Bianchi, maior campeão da história do Boca e seu instrutor, El Vasco comentou: "Ainda não falei com o Carlos. Me encontrarei com ele, pois todos sabem o que ele significa para mim. Só esperei passar um pouco o tempo."

Perguntado sobre seu método de jogo, depois de boa campanha com o modesto Tigre e um inconstante semestre e meio no Nacional-URU, o ex-defensor falou de sua filosofia de jogo: "Não há muitos segredos. Devemos ter uma equipe compacta, organizada e que busque a goleira adversária, com compromisso de atacar e defender. Gosto de comandar equipes que tenham posse de bola, mas falar é fácil, temos que tentar transportar minha ideia para o campo."

Ainda indagado sobre sua primeira conversa com os jogadores do elenco, Arruabarrena relatou: "Os jogadores estão doídos, com raiva. Todos plantéis sentem a saída de um técnico, ainda mais quando é o Carlos, mas eles tem compromisso e vontade de sair dessa situação. Precisamos do apoio da torcida. Conheço bem a torcida do Boca e sei que nos apoiarão se verem os jogadores honrando a camiseta."

Trajetória de Rodolfo Arruabarrena como jogador e técnico

Desde os 12 anos de idade, jogou nas categorias de base do Boca Juniors. De 1993 a 2000, atuou profissionalmente no clube que ama. No seu último ano, marcou dois gols na primeira partida da final da Copa Libertadores da América, competição que sairia campeão sendo comandado por Carlos Bianchi, diante o Palmeiras.

Passou outros sete anos de sua carreira na Espanha, em outro clube que teve grande reconhecimento da torcida: o Villarreal. Participou ativamente, marcando dois gols inclusive, na campanha que levou o submarino amarelo às semifinais da Champions League na temporada 2005/2006. Ainda conquistou duas edições da já finada Copas Intertoto.

Atuou no AEK Atenas, da Grécia, por uma temporada e retornou para a Argentina em outro clube que é muito gratificado, o Tigre. Lá atuou duas temporadas. Na sua última temporada como jogador profissional, em 2010, pela Universidad Católica do Chile, conquistou o Campeonato Nacional Petrobrás, como foi designado aquele torneio que envolveu calendário de toda temporada na primeira divisão.

Como treinador, teve sua primeira experiência no Tigre, onde entrou na história do clube. Com um promédio muito baixo e praticamente rebaixado, Arruabarrena foi contratado visando a temporada seguinte, na segunda divisão. Nem os mais otimistas torcedores do Tigre acreditariam em uma tempoarada com 63 pontos, salvando o Matador de Víctoria do descenso e conquistando o vice-campeonato do Clausura 2012 na última rodada. Com um início de Apertura 2012 fraco, somando 11 jogos sem vencer, devido a saída dos principais jogadores, como Diego Morales, Román Martínez e Carlos Luna, Arruabarrena decidiu pedir demissão.

A impressionante arrancada no modesto Tigre credenciou Rodolfo a assumir o gigante Nacional-URU. Dirigiu a equipe de Março de 2013 até Dezembro do mesmo ano, quando também pediu demissão por não conquistar o Apertura 2013. A eliminação nas oitavas de final da Libertadores, nos pênaltis, para o fraco Real Garcilaso também contou pontou para essa decisão.

Agora, no final de Agosto de 2014, Arruabarrena encará um dos maiores desafios de sua carreira: dirigir a equipe que ama. O novato de 39 anos conviverá com constante pressão da torcida, com sede de títulos, e que se volta contra a diretoria pela saída de Riquelme. Resta saber se Vasco conseguirá impor seu estilo de jogo e comandar o vestiário de um dos maiores clubes do mundo.