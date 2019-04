Na estreia de Di María, Manchester United empata com Burnley e segue sem vencer

Em jogo válido pela terceira rodada da Barclays Premier League, o Manchester United foi até o Turf Moor enfrentar o Burnley. Na estreia de Di Maria, os Red Devils apenas empataram em 0 a 0 e continuam sem vencer na competição e soma apenas dois pontos em três jogos. Os Clarets conquistaram o primeiro ponto na competição.

Após a contratação do argentino, os torcedores do Manchester United acreditavam em uma melhora da equipe já nessa partida, com a vitória fora de casa. Porém a equipe continuou decpcionando os torcedores. Louis Van Gaal armou o time no 3-5-2, diferente do que havia proposto nas duas últimas partidas, em que Mata, Van Persie e Rooney formavam um triângulo no ataque.

Na próxima rodada, o Burnley vai até o Selhurst Park enfrentar o Crystal Palace no dia 13 de setembro, sábado, às 11h, horário de Brasília. A equipe recém promovida da Championship encontra dificuldades na competição e atua apenas na 18ª colocação do campeonato. Os Red Devils jogam no domingo (14), no Old Trafford contra o Queens Park Rangers, em busca de sua primeira vitória na temporada. O time de Louis van Gaal vem decepcionando e ainda não encontrou a vitória nessa Premier League. A partida terá início às 12h, também horário de Brasília.

Partida começa quente, mas com muitos erros de ambas as equipes

O jogo começou quente e logo aos dois minutos de primeiro tempo, o Burnley levou perigo ao gol defendido por De Gea, em uma cobrança de falta de Jones. A bola atingiu o travessão, e o arqueiro do United ficou imóvel no lance. Com muitos erros de passe de ambas as equipes e uma marcação muito forte do time da casa, o Manchester não conseguia criar jogadas de perigo, até que aos 14 minutos, o recém chegado Di Maria acertou um lindo cruzamento para Van Persie, que dominou no peito e finalizou para uma ótima defesa de Heaton.

Os times continuavam errando muitos passes, deixando o jogo preso no meio de campo. Aos 26 minutos, a bola sobrou para Jones, que soltou uma bomba na direção de De Gea, que espalmou para escanteio. A torcida do Burnley acordou após esse lance, apoiando e fazendo festa no Turf Moor, mas não ajudou a equipe a abrir o placar, e os times foram para o intervalo com o placar zerado.

Erros permanecem na segunda etapa e partida termina sem gols

Na volta para o segundo tempo, o United adotou uma postura de pressão na saída de bola do Burnley, enquanto o time da casa tocava pacientemente a bola, esperando o melhor momento para avançar e tentar uma finalização. Porém a partida ficou presa no meio campo, assim como no primeiro tempo, e as equipes começaram a finalizar de qualquer jeito, buscando o gol da vitória.

O lance que marcou realmente o segundo período da partida ocorreu aos 31 minutos: Ashley Young finalizou de dentro da área e a bola bateu na barriga e no braço de Barnes. Os jogadores do United reclamaram de pênalti, mas o árbitro da partida Chris Foy mandou o jogo seguir. Um minuto depois, Anderson cruzou e Wayne Rooney cabeceou, mas a bola passou a direita da meta de Heaton.

Com a proximidade do fim da partida, a agonia dos jogadores do Manchester United se tornou clara em busca de sua primeira vitória no campeonato, porém a equipe não conseguiu marcar o gol que selaria seus primeiros três pontos na competição. O United continua na 13ª posição, enquanto o Burnley segue entre os últimos colocados, em 18º.