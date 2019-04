Song é emprestado ao West Ham após passagem apagada pelo Barcelona

O West Ham United anunciou em seu site oficial a contratação do volante Alex Song. O jogador de 26 anos chega oriundo do Barcelona onde estava desde agosto de 2012. O jogador que começou a carreira no Bastia chega por empréstimo de uma temporada para o The Hammers. O jogador foi apresentado neste sábado (30), no Upton Park, antes da derrota por 3 a 1 contra o Southampton.

Song, em entrevista para o site do oficial do clube se mostrou feliz e confiante com o novo clube: "Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz em ver os companheiros e os torcedores. Voltar para Londres é muito importante para mim. o West Ham United é um clube com ambição de construir um novo estádio e se tornar um grande clube. Estou muito animado para fazer parte deste projeto."

O camaronês destacou também o desejo de voltar para Inglaterra: "Quando eu estava na Espanha, eu sempre disse que se um dia eu deixar o Barcelona seria para voltar para a Premier League. Foi uma decisão muito difícil, porque teve vários clubes que estão jogando a Liga dos Campeões interessados, mas no final eu escolhi West Ham, porque eu queria vir para a Premier League."

Sam Allardyce foi fundamental para se concretizar a negociação, revelou o jogador: "Eu tive uma boa conversa com ele e é por isso que estou aqui. Temos que fazer melhor do que na última temporada. Acho que o clube tem muita ambição e eu espero que nós possamos talvez conseguir vaga em uma competição europeia, porque isso seria muito bom para o clube."

Natural de Douala em Camarões, Alex Song começou a carreira no Bastia e na temporada 2005/2006 se transferiu para o Arsenal. Após sete temporadas no clube inglês, se transferiu para o Barcelona, numa compra no valor de 15 milhões de libras. Pelo Barcelona fez 65 partidas em duas temporadas e marcou apenas um gol.