DC United vence New York Red Bulls e abre vantagem na Conferência Leste

Neste domingo (31), em uma ensolarada tarde na capital americana, o DC United recebeu o New York RB em jogo de duas forças do Leste. Mais uma vez o destaque da partida foi o goleiro Bill Hamid. O arqueiro do United fez excelentes defesas que garantiram mais três pontos para sua equipe, que venceu por 2 a 0, com gols de Silva e Johnson.

O dia foi especial para Thierry Henry, pois foi em 31 de agosto de 1994 que o francês entrou em campo pela primeira vez como profissional, com a camisa do Monaco. O clima de festa foi deixado de lado pelo jogador. A dupla com Wright-Phillips até funcionou, mas não resultou em gols. O DC conseguiu aguentar a pressão e em dois lançamentos longos marcou seus gols.

O resultado de 2 a 0 foi excelente para os rubro-negros que se mantêm na ponta da Conferência Leste com 46 pontos, Já o new York amarga a sexta posição do mesmo grupo, uma abaixo da zona de playoffs, com apenas 31 pontos ganhos.

Em Partida equilibrada, New York pressiona no fim da primeira etapa

Empurrados pela torcida, o DC começou levemente melhor no jogo. A primeira chance veio aos dois minutos: Arnaud tocou em profundidade para Espindola, o atacante avançou e chutou à esquerda da meta. O New York chegou com Wright-Phillips. O inglês recebeu bom passe de Henry, porém chutou por cima. A principal jogada do time da capital era o lançamento longo, saindo principalmente dos pés de Boswell.

Espindola era bastante acionado. Após erro de Sekagya, ele encarou a marcação, tinha a opção do passe, mas preferiu chutar a gol; Robles encaixou. Do outro lado, a dupla do NY dava trabalho: Henry deixou Phillips na boa para chutar cruzado. A pelota passou perto do gol. Minutos se passaram e o DC voltou a levar perigo: Silva tabelou com Espindola e tentou uma cavadinha, mas o goleiro defendeu.

Aos 30 minutos, Hamid fez um milagre: Sam cruzou da direita, Wright-Phillips livre testou para baixo e o goleiro do United fez uma defesa sensacional. No fim do primeiro tempo, Cahill teve duas chances para marcar, mas acabou desperdiçando. Na primeira ele testou com desvio, na segunda ele chutou no pé da trave. Nos acréscimos, Sam e o australiano tiveram boas chances mas acabaram parando em Hamid e testando para fora, respectivamente.

United aproveita chances e assegura a vitória

O começo do segundo tempo foi fraco tecnicamente. As equipes demoraram para se reencontrar na partida. Só aos 13 minutos veio uma jogada mais aguda, e nessa o DC United abriu o placar. Bill Hamid cobrou o tiro de meta, Espindola deu uma casquinha no meio campo e Luis Silva ganhou do zagueiro na velocidade, aproveitou saída atrapalhada do goleiro e tocou para o gol vazio.

Depois do gol sofrido, os MetroStars cresceram na partida, além de Henry e Wright-Phillips, o NY chegou forte os laterais Miller e Duvall. McCarty tentava de fora da área, mas sem sucesso. Ficando mais com a posse da bola, o NY tentava penetrar na defesa do United, mas barrava na forte marcação.

Vendo a necessidade do resultado, Mike Petke sacou o zagueiro Sekagya e colocou o atacante Sena. Quando recuperava a bola, o time da casa tentava valorizá-la ao máximo. Porém os visitantes estavam melhores e pressionavam. Sam fez a ultrapassagem, foi à linha de fundo e cruzou, Hamid defendeu e no rebote, Wright-Phillips quase marcou.

Em mais uma chance, Cahill chutou de fora da área, mas o goleiro defendeu firme. Henry saía mais do ataque para tentar articular as jogadas. Os jogadores rubro-negros estavam todos atrás da linha da bola. Com o NY todo no ataque, o United aproveitou e matou a partida em um contra-ataque. Após lançamento de Kitchen para Eddie Johnson, o jogador dominou e com tranquilidade tocou de cavadinha na saída de Robles. Não deu tempo para mais nada e o árbitro encerrou a partida.

Veja os melhores momentos da partida: