Kagawa retorna ao Dortmund após duas temporadas no United

É oficial! O meio-campista japonês Shinji Kagawa está de volta ao Borussia Dortmund. Ele assina com os aurinegros por quatro temporadas. Segundo informações, o BVB teria pago 8 milhões de euros, segundo informações do BILD e da revista Kicker para contar novamente com os serviços do japonês, além de bonificações que podem chegar até 2 milhões de euros.

Muito querido pela torcida do Dortmund, o meia japonês chegou em 2010 ao Vale do Ruhr, vindo do Cerezo Osaka, em uma transação que na época custou 300 mil euros. Logo mostrou seu talento ao ser peça essencial no esquema de Jürgen Klopp, conquistando os títulos da Bundesliga em 2011 e 2012, além do título da DFB-Pokal em 2012. Então, Kagawa seguiu ao Manchester United, custando 16 milhões de euros.

Em suas duas temporadas pelo clube inglês, Kagawa não conseguiu impressionar os técnicos Alex Ferguson e David Moyes, deixando de ser jogador de destaque e figurando muitas vezes deslocado de sua posição original ou fora dos titulares. Já no início da temporada de 2014/2015, o novo técnico Louis Van Gaal disse que o japonês “não se encaixa em sua filosofia”. Foi aí que as especulações o retorno tão desejado pela torcida do Dortmund foi se tornando cada vez mais concretas.

Uma sequência de declarações do técnico Jürgen Klopp e dos dirigentes da equipe alemã foram dia após dia dando o negócio como certo, até que a oficialização veio na madrugada deste sábado (manhã na Alemanha). Primeiramente, Klopp disse que não descartaria a contratação de mais uma peça para o meio campo. Posteriormente, Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, elogiou Kagawa e disse que o próximo reforço viria do Manchester United.

Em sequência, Lars Ricken, ídolo e diretor das categorias de base do BVB, em entrevista à Sky Sports News da Alemanha após o sorteio da Uefa Champions League, ao ser perguntado sobre os rumores a respeito de Kagawa, declarou que “os torcedores podem se preparar para uma surpresa”. Já o diretor executivo Hans Joachim-Watzke declarou que "as portas estarão sempre abertas" para o jogador. Por último, na manhã da última quinta-feira (28), o jornal alemão Ruhr Nachrichten confirmou que o clube estava negociando para recontratar o jogador.

Na manhã da última sexta-feira, Thomas Kroth, agente do jogador japonês, foi fotografado em Dortmund, entrando em um dos prédios onde funcionam os escritórios do clube aurinegro. Já após o jogo contra o Augsburg, algumas declarações de jogadores na zona mista da SGL-Arena, puderam dar mais pistas a respeito do caso. Primeiramente, Marco Reus hesitou ao falar sobre o novo parceiro: “Kagawa poderá... digo, poderia nos ajudar muito, mas não sei das notícias mais recentes”, disse o jogador, deixando com um sorriso largo no rosto.

Já Sebastian Kehl foi adiante: “Essa mensagem naturalmente nos acompanhou também no decorrer do dia. Acho que amanhã ou depois de amanhã seremos (ou estaremos) mais inteligentes. De modo geral, Shinji teve uma ótima passagem por Dortmund e foi significativamente bem sucedido neste meio tempo. Se ele voltar, o que eu não sei, certamente precisará de algum tempo no CT. Ele perdeu um pouco de sua confiança no último mês em Manchester. Ele tem uma qualidade fora do normal e com certeza irá nos ajudar.”.

A transferência foi confirmada na tarde desse domingo (31), faltando pouco mais de 24 horas para o encerramento da janela de transferências do verão europeu. O twitter oficial do Borussia Dortmund deu a notícia exatamente às 12h30. "Nos últimos dias nos ocorreu a real possibilidade de pela primeira vez, de realizar a transferência de Shinji Kagawa do Manchester United para o BVB", disse Michael Zorc ao site oficial do Borussia Dortmund. "Shinji Kagawa é um jogador habilidoso em criar jogadas. Ele quis retornar ao Borussia Dortmund", completou Hans-Joachim Watzke.

"Eu disse no dia da minha partida que o meu capítulo no Borussia Dortmund estava completa. Eu queria viver o sonho de jogar a Premier League. Agora eu estou feliz de estar de volta a Dortmund. Nesse grande time, com grande ambiente, torcedores únicos. BVB é como uma família. Eu estou orgulhoso que essa família nunca me esqueceu e é aqui o lugar a que pertenço", finalizou Shinji Kagawa.