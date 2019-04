Xabi Alonso: "A filosofia de Guardiola foi o que me trouxe para o Bayern"

O último treino de Xabi Alonso com o Real Madrid foi apenas quatro dias antes de estrear pelo Bayern de Munique. Neste sábado (30), o volante, anunciado oficialmente na sexta-feira, entrou em campo contra o Schalke 04 após um único treinamento com o elenco bávaro. Aos 32 anos, o espanhol com passagens por Liverpool e Real Madrid confessou que Pep Guardiola foi crucial para sua escolha.

Conheço Pep desde quando treinava o Barcelona e acompanhei o trabalho dele na temporada passada pelo Bayern. Sua filosofia de jogo e a maneira que quer ver o time jogar foram o que me motivaram a vir para cá. Quero aprender mais e tenho certeza que vou conseguir. Nas poucas horas que estive com ele já puder saber de coisas novas , disse Alonso.

Xabi Alonso disse ainda que apesar da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, a mudança de lados faz parte do jogo e agora ele e Guardiola deve trabalhar juntos para conquistar títulos. Sobre o curto intervalo de tempo entre a negociação e seu primeiro jogo pelo Bayern, o espanhol disse ter gostado da primeira experiência como jogador da Bundesliga.

A atmosfera é muito bonita. Tenho acompanhado a Bundesliga há alguns anos e, especialmente nas últimas temporadas, cresceu bastante, as equipes estão melhores. É um campeonato muito popular na Espanha e tenho certeza que vai continuar sendo por muito tempo. O conceito de futebol daqui é excelente , comentou.

O novo camisa 3 do Bayern atuou no empate por 1 a 1 contra o Schalke e não nega que tudo teve que acontecer muito rapidamente. Depois dos exames tive que voltar para Madrid, retornei na sexta para a Alemanha, treinei com o time, e pude estrear logo. Consegui descansar um pouco e fui chamado por Guardiola. É claro que eu respondi 'ok, estou pronto', mas não podia atuar 90 minutos, o que é normal. Agora vou treinar bem para poder ajudar o time no próximo jogo , completou.

Recém-aposentado da seleção espanhola, o volante terá alguns dias para se dedicar inteiramente aos treinos com o Bayern e se adaptar ao clube. A Bundesliga para por duas semanas e o próximo compromisso bávaro é apenas no dia 13 de setembro, quando recebe o Stuttgart na Allianz Arena.