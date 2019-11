Sem CR7 e fora de casa, Real Madrid enfrenta o Real Sociedad pela Liga

Neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no estádio Anoeta, em jogo válido pela 2ª rodada da La Liga, Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam vivendo momentos distintos. Enquanto um tenta pontuar na competição, o outro almeja a segunda vitória consecutiva. Os mandantes estrearam no torneio com derrota para o Eibar por 1 a 0 e ainda foram eliminados nos play-offs da Europa League no meio da semana. Já os merengues, venceram o Córdoba, que retornou à primeira divisão após 40 anos, por 2 a 0.

Na história, Real Sociedad e Real Madrid já se enfrentaram 25 vezes, com quatro empates e uma ampla vantagem dos visitantes, que possuem 15 vitórias contra somente quatro dos mandantes. No último encontro entre as equipes, em 2013, a equipe comandada pelo italiano Carlo Ancellotti aplicou uma goleada por 4 a 0, em partida válida pela 32ª rodada da Liga. Illarramendi, Morata, Bale e Pepe marcaram os gols do confronto. Coincidentemente, Cristiano Ronaldo não esteve em campo naquela partida.

Real Sociedad: superação após eliminação na Europa League

Em momento bastante diferente do seu adversário, o Real Sociedad surpeendendo um gigante europeu como Real Madrid, seria uma boa maneira de dar a volta por cima e recuperar a confiança para o restante da temporada. Sobre o confronto, o treinador Jagoba Arrasate mostrou-se confiante. "Aqui estamos fazendo as coisas direito. O time se defende bem e é onde melhor nos encontramos'', disse.

Apesar da confiança, o treinador sabe que as estatisticas não estão a favor da equipe de San Sebastián: ''São muito ruins ao longo da última década, mas são feitas para serem quebradas. Vamos ter de jogar um grande jogo e manter o foco durante os 90 minutos para conseguir a vitória'', completou.

A equipe não poderá jogar com Alfred Finnbogason, Ion Ansotegi e Jon Gaztañaga, que ainda se recuperam de lesão. Já Carlos Vela pode retornar ao time, depois de ficar no banco de reservas no jogo contra o Krasnodar, na última quinta-feira (28).

Com isso, o Real Sociedad deverá ir a campo com: Zubikarai; Zaldua, Elustondo, Iñigo Martínez, De la Bella; Bergara, Rubén Pardo, Xabi Prieto, Canales; Chory Castro e Agirretxe.

Real Madrid: primeira partida sem Di María e Xabi Alonso

Para esta partida contra o Real Sociedad, o Real Madrid perdeu dois jogadores que, até então, eram titulares absolutos no esquema implantado pelo técnico Carlo Ancelloti. Recentemente, Angel Di María e Xabi Alonso foram negociados com Manchester United e Bayern de Munique, respectivamente. Além disso, Cristiano Ronaldo foi poupado pelo treinador, que em entrevista afirmou que o camisa 7 ficará, pelo menos, duas semanas sem jogar.

''Ele está bem, mas preferimos deixá-lo de fora esta semana e as duas próximas para que possa recuperar totalmente e voltar a estar em ótimas condições físicas para o jogo diante do Atlético de Madrid e para a Champions League'', afirmou.

Sobre a saída de Alonso, o comandante afirmou ter ficado abismado: ''Foi uma surpresa porque estava tudo tranquilo e acabou de outra forma. Respeitamos. O Alonso é uma pessoa muito honesta com o Real Madrid e consigo mesmo.'' Apesar das perdas, os merengues ainda estão repletos de estrelas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodríguez, Toni Kross, e etc. Além disso, os atuais campeões da Champions League não perdem no Anoeta desde a temporada 2003/04.

Com isso, o Real Madrid deverá ir a campo com: Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Khedira, Modric; Bale, James e Benzema.