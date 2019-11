Na estreia de Arruabarrena, Boca vence o líder Vélez de virada

Boca Juniors e Vélez Sarsfield se enfrentaram no início da noite deste domingo (31) na Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada do Torneo de Transición 2014, que promoverá mudanças no futebol argentino. O jogo terminou com o placar de 3 a 1 para o Boca Juniors, com gols de Daniel Díaz, Meli e Andrés Chávez no segundo tempo. O jovem Jorge Correa havia aberto o placar para o Vélez na primeira etapa.

O início da "Era Arruabarrena" teve ótimo primeiro capítulo na noite de hoje. Sem Juan Manuel Martínez, o Vasco fez três importantes mudanças em relação ao time de Carlos Bianchi: Nicolás Colazo assumiu a lateral esquerda no lugar de Nahuel Zárate, o volante César Meli reforçou o meio-campo no lugar do também jovem Federico Bravo e a promessa Luciano Acosta teve a missão de armar a equipe ao invés do atacante Andrés Chávez. Dessa maneira, com quatro volantes que sabem jogar, um meia e o veloz Calleri, escalou a equipe na partida de hoje.

Com um time repleto de jovens oriundos da base, o Vélez é a grande sensação do Torneo de Transición até o momento e chegou embalado para a partida diante do Boca Juniors. Depois de quatro vitórias em quatro jogos, o Fortín conheceu sua primeira derrota neste torneio. Em relação ao último confronto frente ao Lanús em casa, José Flores trocou Roberto Nanni por Milton Caraglio no ataque.

Com o resultado, o Boca Juniors subiu três posições na tabela: de 17ª para 14ª. Já o Vélez vê sua liderança ser ameaçada. O River Plate, se vencer o San Lorenzo na noite desse domingo, toma a ponta do Vélez. Na próxima rodada, o Boca Juniors visitará o modesto Olimpo em Bahía Blanca. Por sua vez, o Vélez recebe o Newell's Old Boys em um confronto de muita rivalidade nos últimos anos.

Boca tem principais chances, mas Vélez abre o placar no último minuto

Os primeiros minutos da "Era Arruabarrena" foram ótimos. Logo aos dois minutos, duas chances claras de abrir o placar. Na primeira, Colazo rolou tiro livre indireto para Meli chutar de fora da área, assustando Sosa. Trinta segundos depois, Jonathan Calleri driblou o goleiro Sebastián Sosa e tocou para o gol de fora da área. O jovem Facundo Cardozo, de cabeça, salvou sobre a linha.

No decorrer do primeiro tempo viu-se um duelo no meio-campo, no qual o Boca teve leve vantagem. Todavia, sem uma referência na área, o time criava jogadas sem conseguir concluir. Jonathan Calleri, único atacante em campo, atuava pelos lados do campo, assim como Luciano Acosta. O Vélez fazia justamente o contrário, com dois jogadores de área e Leonardo Rolón sobrecarregado na armação.

Mesmo criando poucas jogadas, foi o Vélez Sarsfield quem abriu o placar em um erro na saída de bola do Boca. Cabral abriu para o jovem Jorge Correa chutar forte cruzado no ângulo de Orión, que ainda tocou na bola. O gol no último minuto do primeiro tempo puniu um erro infantil dos xeneizes, que voltariam mais enérgicos para o segundo tempo.

Três gols para ressuscitar o Boca Juniors

O segundo tempo da partida desta noite pode definir um novo rumo para o Boca Juniors. Da pressão da torcida e das derrotas elásticas com atuações apáticas para um time de personalidade e bom futebol. Logo aos 10 minutos, Daniel Díaz testou forte para empatar o jogo, após escanteio cobrado por Colazo.

A torcida entrou no jogo e, mesmo com Arruabarrena ter dado somente um treino, o time se acertou como nunca visto neste Torneo de Transición. A entrada de Andrés Chávez, dando uma referência na área, também gerou mais oportunidades. Seis minutos depois do primeiro gol, Chávez cruzou, o goleiro Sebastián Sosa afastou mal e César Meli antecipou para virar o jogo. A partir do segundo gol, o Vélez começou a ter mais a posse de bola, mas sem criar nada concreto.

A pressão do Fortín se intensificou por alguns minutos depois da expulsão de Gonzalo Castellani, aos 38 minutos do segundo tempo. Por ter um jogador a mais, Flores empilhou quatro atacantes e tirou um dos seus zagueiros. No minutos seguinte, Gigliotti puxou contra-ataque e abriu para o jovem Andrés Chávez chutar forte, ampliar o placar e garantir a primeira vitória sob o comando de Rodolfo Arruabarrena, logo na sua estreia.

Veja os gols do confronto: