Tottenham recebe o Liverpool em estreia de Balotelli

O Tottenham tenta manter sua campanha perfeita na Premier League contra o Liverpool neste domingo (31), as equipes se enfrentam no White Hart Lane, às 9h30. O Liverpool tenta se recuperar da derrota sofrida na última rodada contra o Manchester City e voltar com o grande futebol apresentado na última temporada.

Os Spurs vêm de uma goleada sobre o Queens Park Rangers pela Premier League. A equipe também conquistou a vitória sobre o AEL Limassol por 3 a 0 e garantiu a classificação para a fase de grupos da Europa League. O início de temporada com Mauricio Pochettino tem sido animador e a equipe conseguiu apresentar um grande futebol novamente.

Já os Reds tentam a recuperação após a derrota para o Manchester City na última segunda-feira (25), por 3 a 1. O Liverpool agora tenta se recuperar da derrota e se aproximar da ponta da tabela. Brendan Rodgers tem grandes novidades para a partida: Mario Balotelli e Adam Lallana podem fazer a estreia pelo clube na partida.

A equipe londrina tenta se redimir após duas goleadas sofridas na temporada passada: No White Hart Lane, o Liverpool venceu a partida por 5 a 0 com uma grande atuação de Luis Suárez; em Anfield, os Reds novamente tiveram facilidade e aplicaram a goleada por 4 a 0. No histórico de confrontos direto, a equipe de Merseyside leva grande vantagem: são 73 vitórias do Liverpool contra 47 do Tottenham.

Tottenham tenta manter sequência de vitórias

Com a boa sequência apresentada pelos Spurs no início da temporada, a equipe entrou na terceira rodada como líder da competição e agora tenta retornar ao posto. O trabalho de Mauricio Pochettino tem sido gratificante, após ter feito temporada frustadora. O treinador argentino mostra grande satisfação com o trabalho apresentado pela equipe e não se incomoda com as últimas goleadas sofridas para o Liverpool na temporada passada.

"É uma nova temporada, eu acho que tem um estilo diferente, uma filosofia diferente. Acreditamos no nosso elenco, com os reforços, está equilibrado.” disse o treinador.

A equipe não poderá contar com Kyle Walker na partida, que está afastado por conta de uma lesão. Kyle Naughton retorna da suspensão, após ter sido punido com um cartão vermelho contra o West Ham na primeira rodada, porém com a grande performance de Eric Dier na lateral-direita, o jogador deve assumir a titularidade da equipe.

Com dois gols marcados na última partida, Nacer Chadli também deve seguir como titular da equipe. O garoto belga chegou ao clube na temporada passada e teve um início muito ruim, com dificuldades para se adaptar. Nessa temporada, o jogador já conseguiu uma grande atuação diante o Queens Park Rangers e ganha a confiança da torcida novamente.

Mario Balotelli pode fazer sua estreia pelo Liverpool

A equipe de Brendan Rodgers tenta voltar com o grande futebol apresentado na última temporada. Mesmo com a vitória contra o Southampton na primeira rodada, o time teve dificuldades e não convenceu a torcida. Na derrota contra o Manchester City, os Reds foram dominados na maioria do tempo e também não conseguiu ter uma boa atuação. Após a derrota, o treinador pediu calma e disse que o time ainda está em fase de adaptação e vai melhorar durante a temporada.

"Ainda temos o núcleo do ano passado, mas alguns jogadores vieram de outros campeonatos e precisam de tempo. Ainda é cedo para esta equipe. Vamos melhorando com o decorrer da temporada", declarou o treinador.

O time teve a perda de Luis Suárez - que se transferiu para o Barcelona - para a temporada. Balotelli chega para tentar suprir a falta do atacante uruguaio. O técnico do Liverpool elogiou o jogador: "Mario se enturmou muito bem e está se mostrando fantástico nos treinos. Ele é um bom rapaz. Vamos focar em seu futebol, que é algo que ele faz muito bem. É um jogador top, não há dúvidas disso".

Além de Balotelli, Adam Lallana está disponível para a partida e pode fazer sua estreia pelo Liverpool. A equipe tem Alberto Moreno e Martín Skrtel como dúvida, enquanto o lateral Glen Johnson é desfalque certo.