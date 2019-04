Torino e Internazionale ficam no empate sem gols na estreia da Serie A

Na estreia da Serie A, Torino e Internazionale ficaram só no empate. Em partida marcada pelo fraco futebol e pelas polemicas, as equipes sairam de campo sem balançar as redes. O time da casa ainda desperdiçou um pênalti, muito bem defendido por Samir Handanovic. Com a pausa por conta da data FIFA, Torino e Inter só voltam a jogar pelo italiano daqui a duas semanas.

Torino e Internazionale estrearam na tarde desse domingo (31) pelo campeonato italiano. O time de Turim entrou em campo mais uma vez sem Alessio Cerci, que foi vendido oficialmente ao Atlético de Madrid. O time que tinha Immobile e Cerci como dupla de ataque na temporada passada, nesse ano tem de contentar com Larrondo e Quagliarella. Já pelo lado nerazzurri, quem estreou com a camisa do clube foi o meia chileno Gary Medel, o último a chegar em Milão nessa janela de transferência. Ainda sem Rodrigo Palacio, lesionado, Mauro Icardi teve de se virar sozinho no ataque da beneamata.

Quem teve as melhores chances de abrir o marcador foi o Torino, que não soube aproveitar. A primeira veio numa cobrança de pênalti, assinalada pelo juiz Daniele Doveri aos 20 minutos da primeira etapa. O árbitro enxergou uma falta de Nemanja Vidic em cima de Fabio Quagliarella, mas o sérvio se quer encostou no italiano, deixando Walter Mazzarri e os jogadores da Inter irritados. Na cobrança, Marcelo Larrondo bateu mal e facilitou a vida de Samir Handanovic, que mostrou mais uma vez ser especialista em defender penalidades no calcio. A outra oportunidade clara de gol pelo Toro veio só no segundo tempo. Dentro da área, a bola sobrou para Quagliarella que, de frente para o gol, tirou demais do goleiro e acabou mandando para fora.

Já pela equipe de Walter Mazzarri, o único que conseguiu dar trabalho para o goleiro Padelli foi Hernanes. O meia brasileiro, nos minutos finais, arriscou um chute de fora da área, obrigando ao goleiro italiano se esticar todo para evitar o gol da equipe de Milão. O time nerazzurri, que chiou do pênalti marcado em Quagliarella, voltou a reclamar com a arbitragem quando Kovacic, dentro da área, foi derrubado e Doveri não assinalou nada. No lance Glick, zagueiro do Torino, chega primeiro na bola, mas não consegue evitar o contato com o croata. Se não bastasse isso, o juiz ainda expulsou Vidic após o término da partida. O sérvio foi reclamar com o árbitro após o apito final e acabou recebendo o primeiro cartão vermelho da Serie A.

Por conta da data FIFA, os campeonatos europeus só voltam daqui a duas semanas. A Internazionale, pela Serie A, recebe o Sassuolo no Giuseppe Meazza no dia 14, enquanto o Torino, no mesmo dia, vai à Gênova enfrentar a equipe da Sampdoria no Luigi Ferraris.