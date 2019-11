Micah Richards e Kurtic são anunciados pela Fiorentina

Movimentando as últimas horas de janela de transferências, a Fiorentina anunciou as contratações do lateral-direito Micah Richards e o volante Jasmin Kurtic. Richards, de 26 anos e Kurtic, de 25 anos, chegam por empréstimo de um ano com a Viola, com opção de compra ao final do vínculo temporário.

O lateral-direito/zagueiro Micah Richards, iniciou sua carreira no Manchester City em 2005 e nunca atuou por outra equipe. Nos citzens, foram 179 partidas na Premier League e seis gols. Porém, nas duas últimas temporadas, ele vinha ganhando cada vez menos oportunidades. Na outra temporada, foram apenas duas partidas no Campeonato Inglês. Com o City, ele conquistou duas edições da Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Pela Seleção Inglesa, foram 16 jogos e um gol. A Fiorentina pagou 4,5 milhões de euros pelo empréstimo de um ano. Para contratar de forma definitiva, terá que pagar mais 1,5 milhões ao time inglês.

Kurtic começou sua carreira em 2007 no Bela Krajina, da Eslovênia e permaneceu até 2010, quando se transferiu ao Gorica, também da Eslovênia. Em 2011 acertou com o Palermo. Na Itália, ele também atuou no Varese e no Sassuolo, onde atuou na primeira parte da temporada 2013-14, até chegar ao Torino no começo deste ano. Entre Torino e Sassuolo, foram 34 partidas na última temporada e dois gols. Pela Seleção do seu país, foram 18 jogos e um gol. Os valores da transação não foram divulgados.