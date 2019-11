Depois de longa novela, Falcao García acerta com o Manchester United

Depois de uma longa novela que durou praticamente todo o Deadline Day, o Manchester United anunciou oficialmente a contratação de Radamel Falcao por empréstimo de uma temporada junto ao Monaco. O centroavante, que era disputado por Arsenal, Manchester City e Real Madrid, custará, inicialmente, £20 milhões aos cofres do United, que ainda terá que pagar mais £35 milhões após o encerramento do empréstimo para adquiri-lo em definitivo.

O colombiano de 28 anos, que será o primeiro do país a vestir as cores do Manchester United, receberá £265 mil semanais durante o período de empréstimo e deve receber um aumento quando for comprado em definitivo. O atacante comemorou a contratação e disse estar ansioso para trabalhar com Louis van Gaal.

"Estou encantado em me juntar ao Manchester United por empréstimo. É o maior clube do mundo e está claramente determinado a voltar ao período de glórias e ao topo do planeta. Não vejo a hora de trabalhar com Louis van Gaal e contribuir para o sucesso da equipe neste período tão especial na história do clube", afirmou Falcao.

Louis van Gaal também não escondeu a alegria de contar com um centroavante do calibre de Radamel, considerado um dos melhores do mundo na posição: "É maravilhoso que Radamel tenha escolhido se juntar a nós por empréstimo. É um dos maiores artilheiros do futebol mundial. Sua média de gols por jogo fala por si só e quando um jogador deste porte está disponível, é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada", comentou o treinador.

Radamel Falcao García Zárate, de 28 anos, começou sua carreira no River Plate, da Argentina. Depois de se destacar nos campos argentinos, foi vendido ao Porto, aonde se consagrou na Europa. Artilheiro da Europa League, o colombiano foi um dos destaques da equipe campeã daquele torneio e acertou sua transferência para o Atlético de Madrid por 50 milhões de euros.

Nos Rojiblancos, repetiu o feito de ser artilheiro e campeão da Europa League e se transformou em ídolo da torcida madrilena. Em 31 de maio de 2013, foi contratado pelo Monaco por 60 milhões de euros. Depois de um ótimo segundo semestre em 2013, sofreu uma grave lesão em janeiro do ano seguinte, que o tirou da disputa da Copa do Mundo no Brasil.