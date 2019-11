Bielsa critica contratação de Dória: “Eu fui contrário à chegada dele”

No último dia da janela de transferências, o zagueiro Dória assinou e foi apresentado pelo Olympique de Marseille. Nestes poucos dias na França, o nome do brasileiro já está em meio a uma polemica dentro do clube. O técnico Marcelo Bielsa afirmou em entrevista coletiva que não foi consultado sobre a contratação do ex-Botafogo.

Nesta quinta-feira (04), o argentino confirmou para a imprensa que não sabia da chegada de Dória, que custou cerca de 30 milhões de reais e assinou por cinco anos. Além disso criticou a postura da diretoria nesta janela de transferências.

“Eu soube da contratação de Dória quando ele foi aprovado nos exames médicos. Eu fui contrário à chegada dele. O Olympique não tem estrutura suficiente para avaliar a qualidade de um jogador que não atua na França”, afirmou o argentino.

Ele ainda ressaltou sua indignação: “Quando eu dou minha opinião num jogador, eu levo em conta muitos fatores, e um deles é saber o seu valor e o quanto tempo podem durar. Eu não pude analisar a chegada de Dória. Não pude dar minha opinião.”

A equipe foi coadjuvante nesta janela, mais vendeu do que contratou. As principais chegadas foram do meia Morgan Amalfitano, que estava no West Brom. E Romain Alessandrini, ex-Rennes.

“O resultado deste mercado de transferências é negativo. Nenhum jogador vendido foi minha decisão. Eu acredito que o presidente me fez promessas que ele sabia que não poderia cumprir. Se tudo isso tivesse sido dito para mim sinceramente, eu teria aceitado.”

O comandante entregou uma lista de reforços à diretoria, mas segundo ele nenhum nome foi contratado: “Eu soube da venda de Lucas Mendes no dia em que ele foi embora. Eu entreguei 12 opções de jogadores ao presidente, e nenhum deles veio. O modo como o clube opera me desaponta.”, foram as palavras de Bielsa.